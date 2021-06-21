‫النسخة السادسة من “Digital Brunch” تحت شعار “الألعاب و والرياضة الإلكترونية والتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا”

Press Release

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الدار البيضاء 21 يونيو 2021، تنظم مجموعة TNC – TheNext.Click النسخة السادسة من ديجيتال برنش. الحدث الرقمي 100 في المائة، الذي يجمع بين فاعلي التسويق الرقمي والاتصالات.

سيعقد Digital Brunch نسخته السادسة في الفترة من 22 إلى 24 يونيو 2021 لمناقشة موضوع الألعاب والرياضة الإلكترونية وتأثيرها على استراتيجيات تسويق المعلنين.

ستشهد هذه النسخة مشاركة محترفين من القطاع وخبراء مغاربة ودوليين بارزين مثل France Esports و ESL Gaming و World Gaming Federation و inwi و WARC.

ثلاثة أيام من النقاش في خمسة محاور

سيستمر البرنامج الثري والمتنوع لهذه النسخة السادسة من خلال 5 ندوات عبر الإنترنت باللغتين الإنجليزية والفرنسية مع ترجمة فورية للغتين، حول 5 قضايا رئيسية تهم الألعاب والرياضة الإلكترونية والتسويق في عام 2021.

الثلاثاء 22/06

10:30 صباحا بتوقيت غرينتش + 1: WARC – أليكس براونسيل – الألعاب والرياضات الإلكترونية – جولة تجريبية من أربع مراحل

14:30 بتوقيت جرينتش + 1: inwi – إبراهيم أمدوي – عرض دراسة حول “inwi e-league“

الأربعاء 23/06

10:30 صباحًا بتوقيت غرينتش +1: France Esports: Esport ، وهو ناقل جديد للفرص للعلامات التجارية. ما هي الآفاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟

14:30 GMT + 1: الاتحاد العالمي للألعاب: كيف يمكن للعلامات التجارية إشراك اللاعبين للاستفادة من استراتيجياتها للتسويق ؟

الخميس 24/06

10:30 صباحًا بتوقيت غرينتش +1: ESL Gaming – العلامات التجارية في الرياضة الإلكترونية: دراسات لنماذج وقصص النجاح

14:30 بتوقيت جرينتش + 1: MDJS E-Sport: The E-Story

التسجيل على: https://digitalbrunch.ma

بخصوص

Digital Brunch ، موعد محترفي التسويق والديجيتال

تم تنظيم النسخة الأولى من برنامج “ديجيتال برنش” في 21 مارس 2019. وركزت على موضوع “البيانات والتحليلات”، وكانت بمثابة نقطة انطلاق لهذا المفهوم الجديد، لأنه “كان علينا أن نبدأ من خلال تمهيد الطريق للرقمنة، أي تطور نظم المعلومات ومكانة البيانات داخل الشركات” يوضح المنظمون.

تناولت النسخة الثانية من برنامج Digital Brunch ، الذي عقد في يونيو 2019 ، الموجة المتزايدة من المؤثرين في المغرب ، وتحليل مئات الملفات الشخصية وجماهيرهم والمحتوى الذي ينتجون.

وبعد نجاح هاتين النسختين الأوليين، واصلت Digital Brunch زخمها بنسختين أخريين، إحداهما في نونبر 2019 بناءً على طلب المعلنين، حول موضوع “الإعلان الآلي” والأخرى في نونبر 2020.

ثم ركزت النسخة السابقة من برنامج Digital Brunch على موضوع التجارة الإلكترونية في المغرب وإفريقيا. مواضيع أخرى غنية ستظل موضع نقاش في النسخ المستقبلية. The Digital Brunch هو مفهوم أطلقته TNC-thenext.click group.

حول مجموعة:

TNC – thenext.click:



عقب تأسيسها في الدار البيضاء سنة 2010، أصبحت TNC – thenext.click وكالة مرجعية في المغرب بفضل تجهيزاتها الرقمية التي تجمع بين الأداء والابتكار.

عن طريق الاستشارات والاستراتيجيات، والابتكار ، وبيئة العمل، والعلامات التجارية، وإنتاج منصات الويب والمحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والسمعة الإلكترونية، وتفعيل واكتساب حركة المرور ، وشراء الوسائط … تقوم شركة TNC – thenext.click بتطوير الخدمات الرئيسية التي تتيح لنا الاستجابة للقضايا الحالية و مستقبل المعلنين على القنوات الرقمية والمتعددة.

Mediamatic (ميدياماتيك):

وكالة إعلامية على الإنترنت تدعم زبناءها في إستراتيجية ونشر حملاتهم الإعلامية الخاصة بالعلامات التجارية والأداء. ويشكل الذكاء والإبداع والأتمتة جوهر ما تقدمه الوكالة.

Gear9 (جير 9):

تأسست Gear9 في 2019 ومقرها في الدار البيضاء، وهي فرع متخصص في التحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير مجموعة TNC – thenext.click.

تجمع Gear9 بين المهارات الرقمية للمجموعة والخبرة التقنية والتكنولوجية. مع فريق متعدد التخصصات ، تعمل Gear9 باتباع أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات.

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Hello@dabuzzconuslting

رضا 661722200 212+

mtaougar@gmail.com