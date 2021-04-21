‫النسخة الـ129 من معرض كانتون رواد الابتكار في تصنيع النجيل الصناعي يشكلون سوقًا سريع النمو

غوانزو – الصين، 21 إبريل 2021 /وكالة أنباء بي آر إن نيوزوير/ — تقدم النسخة الـ129 الحالية من معرض كانتون مجموعة متنوعة من منتجات النجيل الصناعي التي يعرضها أكثر من 300 مشارك. وتتصدر الصين قائمة أكبر الدول المصنعة للنجيل الصناعي والمصدرة له مع استمرار نمو إنتاجها بمعدلات ضخمة، إذ أنه من المتوقع أن تبلغ حصتها السوقية حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وتظهر احصائيات الجمارك الصينية تصدير حوالي 242 مليون طن من النجيل الصناعي خلال عام 2020، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 1.21 مليار دولار أمريكي. ويتميز النجيل الصناعي عن النجيل الطبيعي في احتوائه على الراتنج الصناعي الذي يضمن سهولة التركيب ومقاومة جيدة ضد التآكل، كما لا يتطلب استخدام المياه للصيانة.

ولمزيد من التأقلم مع متغيرات اتجاهات السوق العالمية، يحرص عدد متزايد من الشركات الصينية على تكريس قدر كبير من جهود البحث والتطوير للابتكار في هذا المجال. نجحت شركة تصنيع النجيل الصناعي CC Grass، التي تتخذ من مدينة نانجينغ الصينية مقرًا لها، في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة. وتستعرض الشركة خلال النسخة الـ129 من المعرض 131 من منتجاتها، والتي تشمل منتجات PRT الحاصلة على جائزة معرض كانتون البرونزية (Canton Fair CF Bronze Award).

“يمثل معرض كانتون منصة هامة لنا للتوسع دوليًا. وقعت شركتنا قبيل انطلاق المعرض في نسخته الحالية صفقة لبيع شحنة من العشب الصناعي الترفيهي لعميل برازيلي تعرَّف علينا خلال إقامة المعرض العام الماضي. وطبقًا لما ذكره السيد جانغ، مدير المبيعات لدى شركة CC Grass: “تلعب منتجات العشب الترفيهي دورًا رئيسيًا في نمو المبيعات على المستوى الدولي.” وقد تمكنت الشركة من إنتاج 53.71 مليون متر مربع من النجيل الصناعي خلال عام 2020، بزيادة سنوية تُقدّر بـ 31.08%، مسجلة أيضًا نموًا ملحوظًا بنسبة 20.05% بفضل المبيعات الدولية.

“وقد تجاوزت حاليًا مؤشرات الأداء الخاصة بمنتجاتنا التي لا تزال قيد البحث والتطوير معايير الجودة الرسمية التي تعتمدها الفيفا. تتميز منتجات PRT بسرعة التصريف ومستوى عال من الثبات؛ إذ لا تحتوي على أي مواد كيميائية، ما تضمن إمكانية إعادة استخدامها بنسبة 100%، كما تتميز بدرجة ملائمة عالية للتناول الآمن والحماية البيئية،” حسبما أضاف جانغ.

على جانب آخر، تعرض شركة Bellinturf – إحدى كبرى شركات تصنيع النجيل الصناعي لأغراض تصميم المواقع والأغراض الرياضية – 129 من منتجاتها خلال نسخة المعرض الحالية. ويمكن استخدام مجموعة منتجاتها المعروفة باسم Bellin-GRE والحاصلة على جوائز المعرض في مختلف السيناريوهات (قاعدة خضراء، قابلة لإعادة التدوير، صديقة للبيئة). ويختلف منتج Bellin-GRE عن غيره من المنتجات الأخرى ذات التصميم التقليدي أسود القاعدة، إذ يتميز بقاعدة خضراء مزودة بطبقة صمغية شفافة وجذابة. جميع مكونات النجيل الصناعي قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، بما ذلك طبقة العشب ونسيج القاعدة والطبقة الصمغية. كما يتميز المنتج بتقنية فريدة تضمن توفير عشب أكثر ليونة لسهولة التركيب.

للتسجيل في مزيد من الفرص التجارية، يُرجى زيارة الموقع التالي https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1491756/1.jpg