Press Release

‫الوجبة الخفيفة ليز تبدأ حملة دوري الأبطال لاتحاد روابط كرة القدم الأوروبية “يويفا”

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ليونيل ميسي، وبول بوغبا، وليك مارتنز يأتون بمتعة يوم المباراة في حملة جديدة

نيويورك، 9 شباط/فبراير 2021 /PRNewswire / – تطلق اليوم العلامة التجارية الأولى في العالم للوجبات الخفيفة، ليز Lay’s، حملة عالمية جديدة تركز على الوحدة وإضفاء البهجة على الناس في جميع أنحاء العالم من خلال كرة القدم. تتصدر جهود حملة العام 2021 لدعم أكبر منصة عالمية للعلامة التجارية – دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (اليويفا) للرجال وكرة القدم النسائية – مع أفضل اللاعبين والرياضة وبالطبع، الوجبات الخفيفة.

ومع مشاهدة جماهير هذا الموسم للمباريات في غرف معيشتهم بدلا من الملاعب، تتطلع ليز إلى جلب الإثارة في يوم المباراة ورفقة الصداقة بإبداع جديد يضم الفائز بالكرة الذهبية ست مرات ليونيل ميسي، وبطل العالم بول بوغبا اليويفا للسيدات للعام 2017 ليك مارتينز.

يصور قلب البرنامج “ ساحة الشقة ” ميسي ومارتنز وهما يثيران أجواء استاد مفعمة بالحيوية حيث يوحدان مبنى سكني في مشاهدة مباراة معًا – ولكن بتباعد مادي عن بعضهم البعض – من شرفات شققهم. وإذ يندفع بالصوت الذي لا يقاوم لكيس ليز وهم يُفتح، يتوقف بوغبا عن إحمائه قبل المباراة للانضمام إلى المرح حيث تجمع وجبة ليز الناس معًا.

“تقدم ليز منظورًا جديدًا للحياة اليومية – مثل مشاهدة مباراة من أريكتك مع كيس أو صحن بجوارك.”، كما يقول سيبنيم إريم، نائب الرئيس للتسويق، غلوبال فودز، بيبسي كو. “حتى في أصعب الأوقات، فإن الفرح يحيط بنا في كل مكان – نحتاج فقط إلى أن نكون منفتحين على اكتشافه وإشعال شرارته. ليز هي علامة تجارية لكل مشجع يستطيع التواصل، ونعلم أنه ليست هناك متعة أكبر من جماهيرية كرة القدم المشتركة. نحن نتطلع إلى خلق هذه اللحظات مع برنامج هذا العام.”

ليز وكرة القدم هما ببساطة أفضل معًا – وقد نجحا في فعل ذلك منذ عقود. هذا العام، تتطلع العلامة التجارية الشهيرة للمساعدة في جعل الروابط المفقودة للمعجبين من خلال حملة تفاعلية تتضمن أشياء هي الأولى من نوعها. تعاونت ليز وميسي لتسهيل مشاهدة يوم المباراة من خلال منح المشجعين فرصة إرسال مقاطع فيديو مخصصة من ميسي نفسه، بعشر لغات مختلفة، لدعوة الأصدقاء لمشاهدة المباراة. رسائل ميسي هي الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم تقنية مبتكرة وتجعل تنظيم يوم المباراة أسهل، مع تشارك القليل من الفرح غير المتوقع.

وقال ميسي: “كرة القدم هي أعظم رياضة في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو القوة التي تتمتع بها اللعبة للتوحيد والتواصل وإضفاء البهجة، خاصة في هذه الأوقات. أنا فخور بمشاركة ذلك بطرق جديدة هذا العام مع ليز وبعض المبادرات الفريدة حقًا “.

وقالت مارتينز: “في جهد ليز الأول في كرة القدم للرجال والسيدات على حد سواء، اجتمعنا معًا لخلق لحظة من فرح من أفراح كل يوم: مشاهدة مباراة في المنزل. أعتقد أنه مهم للغاية وقوي للغاية أن نرى ذلك بغض النظر عن المكان الذي نشاهد فيه المباراة وكيف نشاهدها، نحن متحدون في طاقة وإثارة اللعبة “.

وعلق بوغبا قائلاً: “لقد سعدت بالمشاركة في حملة أخرى لليز لكرة القدم. إنها دائمًا طاقة عالية وممتعة – وأنا شخصياً متحمس لتقديم بعض الابتسامات المستحقة لمشجعينا هذا العام”.

شراكة ليز المتعددة السنوات مع بطولة يويفا النسائية هي واحدة من رعايتها لدوري أبطال يويفا للرجال، بهدف إثارة وتقريب الجماهير من الرياضيين واللعبة التي يحبونها، مع وجود قوي وموحد عبر الرياضة.

سيجلب المحتوى الرقمي الجذاب لليز، بالإضافة إلى نقطة البيع المميزة على الرف والبحث، كرة القدم إلى المنزل بتجربة مشجعين جديرة بالملعب. انضم إلى المحادثة عبر الإنترنت واستمتع بمباريات يويفا للرجال والنساء للعام 2021 مع ليز و#BETTERTOGETHER.

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غلندا سواريس: glenda.soares@pepsico.com

نبذة حول شركة بيبسي كو

يستمع المستهلكون بمنتجات شركة بيبسي كو أكثر من مليار مرة يوميا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد بلغت إيرادات شركة بيبسي كو الصافية أكثر من 67 مليار دولار في العام 2019، ولدتها محفظة أغذية ومشروبات مكملة تشمل فريتو لاي، غاتوريد، بيبسي كولا، كويكر، وتروبيكانا. وتتضمن محفظة منتجات بيبسي كولا طائفة واسعة من الأطعمة والمشروبات الممتعة المحببة في جميع أنحاء العالم التي تتضمن 23 ماركة تولد أكثر من مليار دولار لكل منها على هيئة مبيعات تجزئة سنوية.

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