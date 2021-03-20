‫الولايات المتحدة تقدم 19.5 مليون دولار لمكافحة التطرف العنيف في كوت ديفوار

أبيدجان، كوت ديفوار، 19 آذار/مارس، 2021 /PRNewswire/ — قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مبلغ 19.5 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمؤسسة إيكوال أكسس إنترناشيونال من أجل تعزيز قوة المجتمع ضد التطرف العنيف في شمال كوت ديفوار. سيساعد مشروع “القوة من أجل السلام” (R4P)، الذي سيعمل مع المركز الوطني لبحوث الرأي وإنديغو كوت ديفوار، وجامعة بواكي، المجتمعات الحدودية الإيفوارية المعرضة للخطر على مواجهة التطرف العنيف بشكل أفضل. سيخلق برنامج “القوة من أجل السلام” فرصًا للتمكين الاقتصادي والمدني، مع التركيز على الشباب والنساء، من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتقديم الخدمات الحكومية والاستجابة. سيقوم مشروع “القوة من أجل السلام” بتثقيف المواطنين وإطلاق شبكات الحوار واللقاءات الشعبية لتعزيز ثقة المجتمع بأسره.

وقال سفير الولايات المتحدة في كوت ديفوار ريتشارد بيل: “غالبًا ما يركز مرتكبو التطرف العنيف هجماتهم على المجتمعات الضعيفة والمهمشة.” “من خلال برنامج القوة من أجل السلام” ومن خلال الشراكات المحلية، تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمدني والاقتصادي لتقوية المجتمعات المعرضة للخطر في مواجهة تهديد التطرف العنيف.”

تم تصميم برنامج “القوة من أجل السلام” بمشاركات من مؤسسات إنديغو كوت ديفوار، إيكوال أكسس إنترناشيونال والمركز الوطني لبحوث الرأي. إيكوال أكسس إنترناشيونال هي منظمة دولية غير حكومية ورائدة عالميًا في مجال تقوية المجتمعات وتغيير السلوك وبرمجة مكافحة التطرف العنيف في إفريقيا وآسيا. وستحدث أنشطة البرنامج الأولية في مناطق الحدود الشمالية لكوت ديفوار، وستتوسع حسب تطور الاحتياجات في أماكن أخرى. يكمل برنامج “لقوة من أجل السلام” أنشطة الوكالة الأميركية الأخرى لمكافحة التطرف العنيف في كوت ديفوار بما في ذلك مشروع المساءلة من أجل التنمية (الذي تنفذه إيكوال أكسس إنترناشيونال) ومشروع الانتقال السياسي والشمول (الذي ينفذه المعهد الديمقراطي الوطني).

للحصول على معلومات إضافية حول “القوة من أجل السلام”، يرجى الاتصال سابينا بيهيغ ، مسؤولة الاتصالات الأولى بإيكوال أكسس إنترناشيونال أو جيني كريستيل ديبريمو ، أخصائية اتصالات التنمية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. تعرف على المزيد حول عمل إيكوال أكسس إنترناشيونال في بناء السلام وتحويل التطرف هنا .

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