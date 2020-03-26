‫انترناشيونال ماريتايم اندستريز تستكمل أعمال “الصيانة والإصلاح والتجديد” للحفار أرو-2003 (SAR201) بالتعاون مع أرو للحفر

يتيح العقد لانترناشيونال ماريتايم اندستريز بناء قدرات في المملكة وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع أرو للحفر.

الظهران، المملكة العربية السعودية، 26 مارس / آذار، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم انترناشيونال ماريتايم اندستريز “International Maritime Industries (IMI)” عن استكمال مشروع الصيانة والإصلاح والتجديد للحفار أرو-2003 (SAR201) مع شركة أرو للحفر “ARO Drilling (ARO)“؛ مقاول الحفر البحري العالمي الذي يمتلك ويشغل ويدير أسطولاً من الحفارات قائمة البرج عالية المواصفات والنموذجية في المملكة العربية السعودية. ويعد أرو-2003 (SAR201) بمثابة “حفار بحري” قائم البرج يعمل حاليًا لصالح شركة أرامكو السعودية “Saudi Aramco” في الخليج العربي. وتنفذ المشروع انترناشيونال ماريتايم اندستريز في حوض السفن بالدمام.

وبهذه المناسبة، أشار دارين ماكدونالد “Darren Macdonald“، مدير التشغيل، بالمنطقتين أ ود بشركة انترناشيونال ماريتايم اندستريز، قائلاً: “يعزز استكمال هذا المشروع الناجح من علاقة الأعمال بين أرو للحفر وانترناشيونال ماريتايم اندستريز وحوض السفن بالدمام كما يساهم في تطوير الصناعة المحلية. ويسعد انترناشيونال ماريتايم اندستريز أن تتمكن من استكمال هذا المشروع لصالح أرو في الوقت المحدد وعلى نحو آمن. ونتطلع لمواصلة دعم أرو مرة أخرى في المستقبل القريب”.

وفي معرض تعليقه على المشروع، صرح توماس شلوتر “Thomas Schlueter“، مدير المشروعات بشركة أرو، قائلاً: “تلتزم أرو بزيادة حضورنا في المنطقة ويسعدنا استكمال مشروع أرو-2003 (SAR201) بشكل ناجح، في الموعد المحدد، والأهم على نحو آمن. ويتيح ترسية هذا المشروع على انترناشيونال ماريتايم اندستريز استخدام إمكانيات التصنيع المحلية، لدعم أهداف تجديد الأسطول”.

وستكون انترناشيونال ماريتايم اندستريز، ومقرها مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية الدولية في رأس الخير، المملكة العربية السعودية، منشأة الخدمات البحرية المتكاملة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعند استكمال البناء، ستصل السعة السنوية للمنشأة إلى أربع (4) حفارات بحرية جديدة وأكثر من 43 سفينة جديدة تتضمن ناقلات النفط الخام الضخمة، بالإضافة إلى خدمة أكثر من 260 مشروع بحري. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج الرئيسية بنهاية 2020 وتصل سعة الإنتاج الكاملة للمنشأة بحلول 2022. وتعد انترناشيونال ماريتايم اندستريز بمثابة مشروع مشترك بين شركات أرامكو السعودية، ولامبريل “Lamprell“، وبحري “Bahri“، وهيونداي هيفي اندستريز “Hyundai Heavy Industries“.

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