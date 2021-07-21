‫انضمام “Maschinen Krieger” إلى شركة OpenSea كعمل فني قائم على الرموز غير القابلة للاستبدال

صورة1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106711/202107137632/_prw_PI1fl_gwUkB1UD.jpg

وبمناسبة إطلاق الأعمال الفنية القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال، صرح عن أفكاره حول أعماله الفنية السابقة والمستقبلية في مقابلة أجراها مع شركة ejworks.

https://s.ejworks.com/interviewKowYokoyama

في هذه المجموعة، سوف يطلق يوكوياما أربعة أعمال فنية من رسوماته التوضيحية الأشهر للأسلحة المستخدمة في أفلام الخيال العلمي، بما في ذلك أخر عمل فني له “SCHWARZER HUND 2021” من سلسلة “Maschinen Krieger.”

الموقع الإلكتروني للفعالية

https://www.ejworks.com/nft/kowyokoyama/en.html

التفاصيل المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال والمزاد

https://s.ejworks.com/openseaKowYokoyama

موعد البدء: 12:30 (بالتوقيت العالمي)، 6 أغسطس 2021

موعد الانتهاء: 23:00 (بالتوقيت العالمي)، 9 أغسطس 2021

صورة2: “snowmanpaint 2018″

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106711/202107137632/_prw_PI2fl_DF30xbIt.jpg

– السعر: 500 دولار أمريكي وأكثر

– الرموز غير القابلة للاستبدال المُنتَجة: وحدة واحدة

صورة3: “Big Nut SAFS”

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106711/202107137632/_prw_PI3fl_jOI1g7Vh.jpg

– السعر: 500 دولار أمريكي وأكثر

– الرموز غير القابلة للاستبدال المُنتَجة: وحدة واحدة

صورة4: “Operation Super Hammer”

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106711/202107137632/_prw_PI4fl_1EFF98Zp.jpg

– السعر: 500 دولار أمريكي وأكثر

– الرموز غير القابلة للاستبدال المُنتَجة: وحدة واحدة

صورة5: “SCHWARZER HUND 2021″

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106711/202107137632/_prw_PI5fl_5m49z3ip.jpg

– السعر: 500 دولار أمريكي وأكثر

– الرموز غير القابلة للاستبدال المُنتَجة: وحدة واحدة

كو يوكوياما

تخرج الرسام وصانع المجسمات الياباني الأكثر شهرة – يوكوياما -في جامعة موساشينو للفنون (Musashino Art University)، قسم الرسوم اليابانية عام 1980. أحد أعماله التمثيلية هو “Maschinen Krieger ZbV3000 (S.F.3.D ORIGINAL).”

Maschinen Krieger ZbV3000

“Maschinen Krieger” هو عمل ميكانيكي يتميز بأنه ضرب من الخيال العلمي أُنشئ عام 1980.صدرت السلسلة في الأصل ضمن السلسلة المميزة المستمرة “SF3D” في مجلة شهرية في ذلك الوقت، وما تزال تصدر تقريبًا كما كانت. تحظى المجسمات البلاستيكية التي ظهرت في السلسلة بشعبية كبيرة لدى المعجبين، وهي تُختصر عادةً باسم “Ma.K.”

نبذة عن شركة ejworks

تطور شركة ejworks منصات الرموز غير القابلة للاستبدال وتوفرها وتدعمها للفنانين. تروج الشركة لمبيعات معارض الرموز غير القابلة للاستبدال في صالة عرض أعمال الواقع الافتراضي الخاصة بها، وتدعم عملية التحول الرقمي (DX) ذات الصلة باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال لصناعة الألعاب أو النشر، وللمرافق التجارية أو الترفيهية.