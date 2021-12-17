‫انطلاق “العربي 2”

-قناة ترفيهية ثقافية لجميع أفراد الأسرة

الدوحة قطر,17 ديسمبر / كانون أول 2021 ,/PRNewswire/ –أعلنتقناة التلفزيون العربي في بيان لها عن إطلاق قناة “العربي 2” من العاصمة القطرية الدوحة يوم الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني 2022. وهي قناة ترفيهية ثقافية منوعة متعددة المنصات، تقدم للجمهور العربي مفهوماً مختلفاً للتلفزيون العائلي يشمل جيل الشباب وذلك من خلال برامج جديدة ومتنوعة تهمهم.

تسعى قناة “العربي 2” إلى تقديم محتوى ترفيهي ثقافي مميز يناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي، ويضعها في طليعة القنوات المنوعة. ومع انطلاق القناة الجديدة تختتم قناة “العربي” عملية تحوّلها إلى قناة إخبارية متكاملة تعنى بمتابعة الحدث وخلفياته وتقديم الخبر والتحليل والتقييم والتحقيق بالموضوعية والمهنية اللتين تميّزت بهما منذ انطلاقتها. وسوف تظهر القناة الأصلية من الآن فصاعداً باسم “العربي: أخبار”.

وهكذا بعد سنتين من العمل الدؤوب، ومن جهود فريق عمل يضم نخبة من المهنيين في العمل التلفزيوني، تنطلق قناة “العربي 2” لتقدم محتوى ترفيهياً ثقافياً منوعاً وجذاباً للجمهور العربي. وتسعى القناة إلى تقديم برامجها في إطار يواكب التقنيات الحديثة في البث التلفزيوني والرقمي.

سوف تعرض القناة للمشاهد العربي باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات. ومن أهمها مسلسل “بستان الشرق” الذي ينتج خصيصا للقناة ويبث خمسة أيام في الأسبوع، وتشارك في تصويره كوكبة من الفنانين والممثلين من العديد من الدول العربية.

يمكن متابعة “العربي 2” ابتداءً من تاريخ الثاني من يناير 2022 على ترددات نايل سات 11258 H وسهيل سات 11310 V، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.alaraby.com/alaraby2 ومنصات التواصل الاجتماعي:

فايسبوك: @AlarabyTV2

انستغرام:alarabytv2

يوتيوب: العربي 2

تيك توك: Alarabytv2

كما يمكنكم متابعة “العربي أخبار” على تردداتنا المعتادة: نايل سات – 12646 HD، 10971 SD وسهيل سات2 11310 HD V وهوت بيرد 12520 HD والموقع الإلكتروني نفسه www.alaraby.com ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي :

فايسبوك: @alarabytelevision

انستغرام: alarabytv

يوتيوب: التلفزيون العربي

تويتر: @alarabyTV

“العربي 2”: ألوان الحياة.

“العربي: أخبار”: كل ما يعنيك من الألف إلى الياء.

اتصل

Rana Nahas

PR & Communication Officer

rana.nahas@fadaatmedia.com

55846649 974+