‫انطلق نحو التغيير | إطلاق سيارة GS5 في العراق والأردن

غوانزو، الصين, 16 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ حان الوقت لكي تتألق سيارة GS5 المفعمة كليًا بالنجوم.

أحد أنجح طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من جاك موتورز (GAC MOTOR) متوفر رسميًا للطلبات في العراق والأردن، مصحوبًا بصالة عرض جديدة كليًا. تقوم جاك موتورز دائمًا بإيلاء أهمية كبيرة لسوق الشرق الأوسط، وفي السنوات الأخيرة كانت تسعى جاهدة لتعميق تخطيط السوق في العراق والأردن.

في وقت سابق، تم إطلاق GS5 عبر الإنترنت في الأردن، وقد جذبت الكثير من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي. وبالنسبة للسوق العراقي، فقد تم إطلاق GS5 في صالة عرض أربيل، وهي أول صالة عرض بشعار “G” تم بناؤها في الخارج في 9 أكتوبر، وستكون متاحة في بغداد في 12 أكتوبر.

جودة عالمية بأسعار في المتناول

GS5 هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات حديثة ذات قدرة عالية، والتي تضع مجموعة متنوعة من التضاريس والإمكانيات في متناول يديك.

خلف عجلة القيادة، يتمتع السائقون بتجربة قيادة قوية، حيث يتحكمون في محرك تربو سعة 1.5 لتر وقوة مذهلة تبلغ 169 حصانًا تحت غطاء المحرك.

التعامل حساس، مع توفر إعدادات تضاريس متعددة وقابلة للتعديل بسهولة عبر شاشة اللمس الراقية الخاصة بـ جاك موتورز.

وفي مقاعد الركاب، تجتمع الراحة والأناقة. تشمل ميزات التصميم التي تمنح GS5 إحساسها الأنيق والمستقبلي مصابيح مصفوفة الليد الأمامية الأعلى في فئتها، وشبكة أمامية مهيبة، وفتحة سقف زجاجية بانورامية كبيرة تملأ المقصورة الداخلية بالرحابة.

ومع الأخذ في الاعتبار السلامة كأولوية وتوفير الراحة المطلقة لجميع الركاب كبارًا أو صغارًا عند تصميمها، فإن GS5 تُوفِّر فخامة شخصية فائقة وأحدث التقنيات المتطورة للسيارات الصينية، وكل ذلك بسعر يسير.

العراق والأردن – أسواق جديدة مثيرة

تُعتبر منطقة الشرق الأوسط من الأسواق الرئيسية في استراتيجية المبيعات الخارجية لشركة جاك موتورز.

وبالتعاون الرائع مع الشركاء من التجار المحليين مثل شركة قدرة العربية (Qudra Arabia)، فإن جاك موتورز متحمسة للغاية لتقديم GS5 للمستهلكين العراقيين والأردنيين، والاندماج بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط.

يُعَد الاهتمام بالتفاصيل هو مفتاح المفهوم الأساسي للحِرَفية الصينية. وسواء كنت تختبر قيادة طرازًا معينًا أو تتصفح صالة عرض لتجربة تقنية سيارات جاك عن قرب، فإن صالات عرض جاك موتورز تُوفِّر مساحات جيدة التهوية وترحيبية لمناقشة كيفية تلبية جاك لاحتياجات السفر الخاصة بك.

تتطلع كل من “جاك موتورز الأردن” و”جاك موتورز العراق” إلى الترحيب بكم. تقنية جديدة؛ طرازات جديدة؛ طريقة جديدة للتفكير بشأن النقل. هذه هي GS5.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1661158/My_Movie.mp4