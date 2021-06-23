‫بانجود تُطلِق أطول عرض ترويجي صيفي عالمي على الإطلاق في تاريخها

وبالإضافة إلى أغراض الصيف والعطلات التي تتصدر قائمة التسوق للجميع، ستُقدِّم بانجود أيضًا علامات تجارية ومنتجات شهيرة خلال هذا العرض الترويجي، بما في ذلك هواتف شاومي الجوَّالة DJI وطابعات Creality ثلاثية الأبعاد. واعتبارًا من 28 يونيو، سيتم توفير بدل قدره 999999 دولارًا أمريكيًا للمتسوقين.

عرض ترويجي صيفي طويل للغاية، مع أحداث إحماء رائعة

في 21 يونيو، بدأت بانجود العرض الترويجي الصيفي لهذا العام من خلال عرض إيداع التوفير، وقائمة توصيات بانجود الرسمية، وعرض الصيف المبكر.

مع عرض إيداع التوفير , يمكن لمتسوقي بانجود حجز العناصر المتاحة للبيع المسبق عن طريق إجراء إيداع بقيمة 1 أو 3 دولارات أمريكية بدءًا من الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت العالمي الموحّد ( UTC+8 ) في 21 يونيو. وسيحق للمتسوقين الذين قاموا بإجراء إيداع الحصول على خصومات إضافية، والتي ستُضاف عند دفع ثمن العنصر بالكامل.

تُظهِر بيانات مبيعات بانجود للعام الماضي أن المبيعات في مجالات العناية الشخصية والصحة والتكنولوجيا والمنازل الذكية والفئات الخارجية قد فاقت التوقعات بكثير، حيث أظهرت العناية الشخصية والصحة نموًا كبيرًا بشكل خاص. ونتيجة لذلك، ستستمر قوائم توصيات بانجود الرسمية في التوصية بمنتجات ذات تقييم جيد من هذه الفئات الشائعة. على وجه الخصوص، ستجمع قائمة الترتيب الأكثر شيوعًا بين المنتجات الجديدة الأكثر مبيعًا والتي حصلت على مراجعات إيجابية، بناءً على البيانات ومراجعات المستخدمين، بهدف تزويد المتسوقين بالتوصيات المستهدفة.

عرض الصيف المبكر يُوفِّر وصولًا مبكرًا للغاية للتسوق من أكثر الأغراض مبيعًا بسعر رائع اعتبارًا من 21 يونيو حتى 24 يونيو. ستُقدِّم أفضل العلامات التجارية بما في ذلك شاومي وبليتزولف وإيتشين مزايا حصرية من العرض.

عروض إقليمية خاصة مع عروض ترويجية متزامنة عالميًا

مع أكثر من عشر سنوات من التوسع في الأسواق العالمية، لم تقم بانجود بإنشاء نظام دعم لوجستي محلي قوي وخدمة دعم فحسب، بل اكتسبت أيضًا رؤى حول توقعات المتسوقين المحليين في كل مكان. وفي خطوة لتحسين تجربة التسوق بالكامل بغض النظر عن مكان وجود المتسوق -بالإضافة إلى التوصيات المستندة إلى ملفات تعريف المتسوق- ستُطلِق بانجود عروضًا خاصة ذات ميزات محلية. كأمثلة، لتسهيل التسوق على المنصة، سيتم تقديم خطط التقسيط بدون فوائد في البرازيل وألمانيا، بينما سيتوفر الشحن المجاني لفترة محدودة في إيطاليا والمجر، وسيتم طرح خدمة الدفع اللاحق لأول مرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.

كما سيَعقِد برنامج بانجود للتسويق بالعمولة مسابقة شركاء الشرف للتسويق بالعمولة لعرض الصيف المميز لعام 2021، حيث ستتاح للفائزين العشرة الأوائل فرصة للفوز بالغنائم والجوائز والعمولات. قم بالتسجيل لمعرفة المزيد ولتكون في طريقك لربح عمولات هائلة هنا .

حول بانجود

بانجود هو متجر عالمي رائد عبر الإنترنت، يُقدِّم ملايين المنتجات المختارة بعناية. من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والأدوات، والمنزل، والألعاب، والرياضة، إلى الملابس، يمكن توصيل كل شيء إلى باب المنزل بعدة نقرات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html