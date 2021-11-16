‫”بانجود” يُعلِن عن أبرز أحداث الجمعة البيضاء في عام 2021 “عروض لانهائية” بعد العيد السنوي الخامس عشر لتأسيسه

غوانزو، الصين، 16 نوفمبر2021 /PRNewswire/ — قام موقع بانجود (Banggood)، وهو متجر إلكتروني رائد عالميًا، بإطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء تحت عنوان “عروض لانهائية” بعد الحدث الهائل بانجود: التخفيضات اللانهائية بمناسبة مرور 15 عامًا. سيبدأ الحدث رسميًا في 12 نوفمبر، ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى ذروتها بين 25 و 28 نوفمبر.

وإلى جانب عروض تخفيضات تصل إلى 70٪، تُوفِّر تخفيضات الجمعة البيضاء من بانجود للمستهلكين أيضًا خصومات حصرية على عدد من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، بما في ذلك شاومي، وإيفرين (Everyine)، وبليتز وولف (BlitzWolf). كما سيتم أيضًا بيع الملايين من المنتجات المختارة عبر مجموعة واسعة من الفئات، من الإلكترونيات الاستهلاكية، والأدوات، والأجهزة المنزلية إلى الألعاب، والرياضة، والملابس.

يجري العرض الترويجي على أربع مراحل:

المرحلة 1 – ما قبل التخفيضات والتوفير الحصري على كل فئة: من 12 نوفمبر 4 مساءً – 23 نوفمبر 4 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد+8 (UTC+8)

تبدأ بانجود التخفيضات بحدثها المميز لـ “إيداع ما قبل التخفيضات-“إيداع التوفير. ويمكن للمشترين مشاهدة المنتجات التي ستصبح متاحة بدءًا من 13 نوفمبر، ثم طلب المنتجات المعروضة في مرحلة ما قبل التخفيضات عن طريق دفع وديعة صغيرة (1 دولار أو 3 دولارات) بدءًا من 15 نوفمبر من أجل الحصول على خصومات إضافية. وبمجرد دفع الرصيد، يمكن للمتسوقين الحصول على المنتجات المفضلة لديهم بسعر مخفض للغاية.

وبدءًا من 12 نوفمبر، سيتم تقديم قسائم حصرية للمتسوقين للسلع في فئات متعددة، بما في ذلك ألعاب السيارات ذات التحكم عن بُعد، ومنتجات 3C Smart Tech، والأدوات، والسيارات والدراجات النارية، والإلكترونيات، والحياة المنزلية، والأزياء، ومنتجات الأماكن الخارجية، جنبًا إلى جنب مع العروض الخاطفة، والخصم على قطعتين، ومنتجات تخفيضات التصفيات. إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل الصفقات الرابحة، فلا تفوت هذه العروض المذهلة.

ومع اقتراب ذروة فترة التخفيضات، فسنصل بسلاسة إلى أمطار العلاوات المُقدَّرة بـ 999999 دولارًا. يمكن للمتسوقين الذين يدفعون بقسائم من أمطار العلاوات (يمكن استخدامها مع العروض الأخرى) توفير ما يصل إلى 999 دولارًا.

المرحلة 2 – الوصول المبكر لكبار العملاء: من 23 نوفمبر 4 مساءً – 25 نوفمبر 4 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد+8 (UTC+8)

يمكن أن يتمتع كبار العملاء في بانجود بالوصول المبكر لكبار العملاء وشراء المنتجات “بأقل الأسعار” قبل 48 ساعة، والحصول على “علاوة تسوق حصرية لكبار العملاء”، والتي يمكن استخدامها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكبار العملاء في بانجود شراء أفضل الكتب مبيعًا بخصم يصل إلى 50٪.

انقر هنا للتسجيل والانضمام إلى “بانجودVIP ” للتمتع بعروض حصرية.

المرحلة 3 – تخفيضات الجمعة البيضاء: من 25 نوفمبر 4 مساءً – 28 نوفمبر 4 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد+8 (UTC+8)

خلال 72 ساعة من فترة الذروة، يمكن للمتسوقين اقتناص عدد محدود من السلع في أكثر الخصومات إغراءً خلال العام، مع خصم يصل إلى 70٪ على السعر الأصلي. لا تنس دفع الرصيد في المرحلة 1! احصل على منتجاتك المفضلة بسرعة وبساطة عن طريق النقر عليها.

المرحلة 4 – تخفيضات يوم اثنين الإنترنت: من ٢٨ نوفمبر ٤ مساءً – ٤ ديسمبر ٤ مساءً

سيتم تخصيص علاوات تُقدَّر بـ 1000000 دولار أمريكي لعروض “اثنين الإنترنت”، وسيتم إطلاق عدد محدود من التخفيضات الفائقة في كل فئة.

الاحتفال بيوم الجمعة البيضاء بأنشطة مخصصة في الأسواق المحلية

أقامت بانجود شراكة طويلة الأمد مع مزود الدفع عبر الإنترنت كلارنا .(Klarna) وبدءًا من 25 نوفمبر، يمكن للمستهلكين توفير 5 دولارات مع خدمة “الدفع لاحقًا” من كلارنا عندما يتجاوز مبلغ الطلب 109 دولارات على “بانجود ألمانيا”. ويستطيع المتسوقون في إيطاليا توفير 5 دولارات باستخدام خدمة “الدفع على 3 أقساط” من كلارنا عندما يتجاوز مبلغ الطلب 149 دولارًا.

في “بانجود الشرق الأوسط”، سيتم إطلاق عدد كبير من التخفيضات الخاطفة (عروض الفلاش سيل) كل يوم جمعة بدءًا من 12 نوفمبر الساعة 4 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد+8 (UTC+8)، جنبًا إلى جنب مع عروض “اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانًا” لمنتجات مختارة بالإضافة إلى قسائم كبيرة. وستوفِّر تابي (Tabby) -وهي شريكة جديدة للدفع عبر الإنترنت- خيار الدفع بدون فوائد للمتسوقين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، مما يسمح لهم بالدفع مقابل المشتريات على أقساط تصل إلى أربعة أقساط.

وفي الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر، قد يقوم متسوقو بانجود في البرازيل بسداد عملية شراء على ستة أقساط بدون فوائد عبر بطاقات الائتمان الخاصة بهم، لمشتريات تصل إلى 850 دولارًا.

وفي المملكة المتحدة وهولندا وأستراليا، سيتم إطلاق العروض الخاطفة الخاصة بكبار البائعين لفترات زمنية محدودة. ويمكن للمشترين الحصول على خصم بنسبة 60٪ على منتجَين خلال فترات محدودة مختارة.

حول بانجود

بانجود هو متجر عالمي رائد عبر الإنترنت، يُقدِّم ملايين المنتجات المختارة بعناية. من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والأدوات، والأجهزة المنزلية، والألعاب، والرياضة، إلى الملابس، يمكن توصيل كل شيء إلى باب المنزل بعدة نقرات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html