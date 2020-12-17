‫بدء التداول بالعقود الآجلة الآن على مؤشر التقلب سبايكس

“تعتبر عقودسبايكسالآجلة خطوة مهمة إلى الأمام لسوق التقلبات، مما يضيف المنافسة والاختيار والابتكار الضروي،” كما قال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةمياكس.”وبفضل عقودسبايكسالآجلة، يمكن للمستثمرين الوصول إلى منتج تداول متقدم وبأسعار تنافسية للتقلب يكمل محفظة منتجاتسبايكس للتقلب. نحن متحمسون لأن مزودي السيولة في عقودسبايكسالآجلة بدأوا بنجاح في التسعير بالأمس، ما وفر سوقًا محكمًا لعقودسبايكسالآجلة فورًا “.

وإذ هو متوفر على أم جي إي أكس عبر منصة CME Globex®، يقدم مؤشر سبايكس للعقود الآجلة (Ticker: SPK) تجربة تداول متوافقة مع أفضل الممارسات في الصناعة لناحية حجم تغير السعر الأدنى، والقيمة الاسمية ومواصفات العقد. يقدم سبايكس للعقود الآجلة خيارًا مبتكرًا وفعالًا ودقيقًا وفعالًا من حيث التكلفة لسوق تداول التقلبات الحالية.

وقال مارك جي باجان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركةأم جي إي أكس، “عقود سبايكس الآجلة تعتبرخطوة نحو هدفنا المتمثل في تنمية وتنويع بورصتنا وتحقيق الشفافية والمنافسة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع التقلبات“. هذه لحظة مثيرة لـأم جي إي أكسوتموضعنا بصورة فريدة لتقديم العديد من المنتجات الجديدة المسجلة الملكية لمجتمع تداول المشتقات.”

تم تصميمسبايكسمن قبل شركة الفهرسة الماليةتي 3 إندكس، وهو مقياس لتقلبات العقود لفترة 30 يومًا المتوقعة فيأس بي دي آر، أس أند بي 500 إي تي إي، أكثر صناديق الاستثمار المتداولة نشاطًا في العالم. وإذ يتم احتسابه ونشر ذلك كل 100 مللي ثانية، يوفر سبايكسثباتًا ودقة للمؤشر نتيجة لتقنية سحب الأسعار الخاصة به وغيرها من الميزات التي تقلل قيم المؤشر غير المنتظمة.

“في سوق متقلبة ومعقدة بشكل متزايد، يلبيسبايكسللعقود الآجلةاحتياجات التداول الحيوية، بما في ذلك عنصر التحوط والفرص المتخصصة والموثوقية والسرعة”، قال سيمون هو، الرئيس التنفيذي لتي 3 إندكس، “هذا هو بكل بساطة كل ما تسعى إليه الشركات التجارية المتقلبة منذ فترة طويلة. يقدممؤشر سبايكس للعقود الآجلةكل هذا برسوم منخفضة للغاية.”

مواصفات أسهم سبايكس الآجلة، قواعد الاتجار، والتسعير ومواصفات التفاعل متوفرة على موقع أم جي إي أكس على www.mgex.com . يمكن العثور على معلومات إضافية بخصوص عقودسبايكسالآجلة على MIAXoptions.com/spikes/futures.

منذ 4 كانون الأول/ديسمبر 2020، أصبح مؤشر أم جي إي أكس شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركةمياكسالقابضة الأم، ميامي إنترناشيونال هولدنغز.

لمزيد من المعلومات حول لمجموعة بورصة مياكس وسبايكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية علىTradingOperations@MIAXOptions.com.

اتصالات الشركات:

مياكس

ناتالي كاي

(215) 790-7806

nkay@karmaagency.com

أم جي إي أكس

جيسي مين غرين

612-321-7122

marketing@mgex.com

تي 3 إندكس

سيمون هو

+61 (0) 410 330 565

sho@t3index.com

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®)، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald® بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة بورصة مياكس، وهي البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة الغالبية في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة بورصة مياكس جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيمرالد).

تعمل مياكس كآلية بورصة حصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (Ticker: PIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس وبي 500 إي تي إي إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل إيكويتيز، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تأسست أم جي إي أكس في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الربيعي الأحمر الصلب، مؤشر الذرة الوطني، مؤشر فول الصويا الوطني، مؤشر القمح الشتوي الأحمر الصلب، مؤشر القمح الربيعي الأحمر الصلب، وعقود وخيارات مؤشر القمح الشتوي الأحمر الناعم، بالإضافة إلى خيارات انتشار تقويم القمح الربيعي الصلب الأحمر. وفضلا عن ذلك يقدم سوق أم جي إي أكس خدمات سوق العقود المعينة ومقاصة مشتقات الأسهم لشركاء الأعمال في مجموعة متنوعة من فئات الأرصدة. بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر، 2020، ستصبح أم جي إي أكس شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أم آي أتش.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارةwww.MIAXOptions.com.

نبذة عن مؤشر تي 3 إندكس

تم تطوير سبايكس بمن قبل تي 3 إندكس، وهي شركة فهرسة مالية مدفوعة بالبحوث ومتخصصة في التقلبات وقياس الخيارات. مؤشر تي 3 مكرس لتطوير مؤشرات خاصة يمكن الاستثمار بها تقوم بتتبع استراتيجيات ذات صلة عبر مجموعة من فئات الأصول لتحويل الطريقة التي يستثمر فيها الناس ويديرون بها المخاطر المالية. لمزيد من المعلومات عن تي 3 إندكس ومجموعة مؤشراتها، يرجى زيارة www.t3index.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة أو شركة دايموند ستاندرد ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة أو شركة دايموند ستاندرد للعلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو شركة دايموند ستاندرد. أي إشارات من قبل الشركة أو شركة دايموند ستاندرد إلى العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات للطرف الثالث المقابل وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.