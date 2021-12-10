‫”بريتيوم” تعيّن “جورج لين” مديرًا عامًا للعقارات

نيويورك، 10ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت “بريتيوم”، وهي شركة متخصصة في إدارة الاستثمار بأصول تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولارًا، اليوم أن جورج لين قد انضم إلى الشركة بصفته مديرًا إداريًا ومديرًا للمحافظ، في فريق العقارات. من خلال تواجده في نيويورك، يركز على أداء وتوسيع سيارات بريتيوم المؤجرة للأسرة الواحدة (“SFR“).

انضم السيد “لين” إلى “بريتيوم” بعد ما يقرب من عشر سنوات من عمله في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وكان آخرها شغله لمنصب نائب رئيس قسم العقارات في الأمريكتين. خلال توليه لهذا الدور، تولى “جورج” مسؤولية عمليات الاستحواذ وإدارة الأصول عبر أنواع العقارات والمناطق الجغرافية في شتى أنحاء الولايات المتحدة، كمّا أشرف على علاقات معينة مع شركاء التشغيل الرئيسيين ومديري الصناديق.

صرّح “دون مولين”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بريتيوم”: “نحن متحمسون للترحيب بالسيد “جورج”، وهو رائد في الصناعة ويتمتع بالخبرة ولديه خلفية متنوعة في الاستثمار العقاري”. وأضاف أيضًا “بينما نعكف على تطوير منصتنا وتوسيع إمكانية الوصول إلى مساكن عالية الجودة وبأسعار معقولة للمساعدة بهدف حل مشكلة نقص المساكن في بلادنا، فإننا نركّز على تكوين فريق أكثر تطورًا وخبرة يُمكنه دعم أصحاب المصلحة لدينا.”

صرّح السيد لين: “نرنو” إلى العمل مع الفريق الاستثنائي في “بريتيوم”، مع الاستفادة من خبرتنا المؤسسية العالمية لخلق القيمة وتحديد الفرص الجديدة ودعم قاعدة المستثمرين والعملاء المتنوعة والمتنامية لدينا في شتى أنحاء العالم”.

قبل انضمامه إلى جهاز أبوظبي للاستثمار، شغل السيد “لين” منصب نائب الرئيس في مجموعة صناديق الفرص العالمية في دويتشه بنك (RREEF). بدأ السيد “لين” حياته المهنية بالعمل لدى “ديلويت” في مجموعة التدقيق قبل الانتقال إلى مجموعة الاستشارات العقارية. حصل السيد “جورج” على بكالوريوس الآداب في علم الاجتماع/ الأنثروبولوجيا من كلية كارلتون، وماجستير العلوم في المحاسبة من جامعة ديبول، وماجستير إدارة الأعمال من كلية كيلوج للإدارة في جامعة نورث وسترن.

نبذة عن شركة بريتيوم

تُعد شركة “بريتيوم” متخصصة في إدارة الاستثمار البديل، حيث تركّز على العقارات السكنية في الولايات المتحدة والائتمان السكني وائتمان الشركات. تأسست بريتيوم في عام 2012 للاستفادة من فرص الاستثمار والإقراض المدني الناشئ نتيجة للتغيرات الهيكلية والاضطرابات وعدم الكفاءة داخل الاقتصاد. وقد أنشأت شركة بريتيوم نظاما بيئيا تحليليا وتشغيليا متكاملا داخل أسواق الإسكان والائتمان السكني والائتمان للشركات في الولايات المتحدة، وتعتقد أن بصيرتها وخبرتها داخل هذه الأسواق تخلق ميزة استراتيجية على مديري الاستثمار الآخرين. تمتلك منصة شركة بريتيوم ما يقرب من 30 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة حتى 31 أكتوبر 2021 ويعمل بها ما يقرب من 3,000 شخص في 30 مكتبًا. يُرجى زيارة www.pretium.com لمزيد من المعلومات.