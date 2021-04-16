‫بصفتها قائدًا عالميًا في مجال مساحات العمل المرنة، تنطلق مؤسسة (IWG) في كل من توجو وليبيا وغينيا والجابون

تغزو المحفظة الدولية الواسعة لمؤسسة ( IWG ) الأسواق الجديدة في إفريقيا فيما يقرب 120 دولة

زوج، سويسرا, 16 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ —

حصلت مؤسسة ( IWG ) -المؤسسة الرائدة في مجال مساحات العمل المرنة حول العالم – على شركاء امتياز جدد في توجو وليبيا وغينيا لدعم الشبكة العالمية ذات النمو السريع في إفريقيا وتخطط للانطلاق في الجابون.

توجو هي واحدة من أخر الدول التي تتبنى فرص النمو الاقتصادي التي توفرها مساحات العمل المرنة، ويأتي ذلك مع افتتاح مركز ريجس (Regus) في مايو 2021 كصفقة امتياز بالشراكة مع مجموعة كونفورتيس الدولية (Confortis International Group)

يشغل مركز ريجس الواقع في 2447 شارع دي لا تشانس، موقعًا استراتيجيًا داخل المنطقة التجارية الجديدة في (GTA) لومي الثاني، أمام المديرية العامة للوناتو (LONATO)، بالقرب من السفارات ومقر الشركات والمؤسسات الكبرى وثلاث دقائق من القصر الرئاسي. تبعد ريجس الواقعة في شارع دي لا تشانس 10 دقائق فقط عن المطار و15 دقيقة عن ميناء من ميناء لومي التوغولي، وهو الأكبر في غرب إفريقيا. يقدم الميناء ميزة جغرافية للعاصمة حيث تعمل معدات التعامل مع الحاويات الحديثة كبوابة للبلدان غير الساحلية مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ستلبي مرافق المركز رفيعة المستوى، ومنها مساحة العمل المشتركة وغرف الاجتماعات الخاصة وصالة الأعمال وأحدث التقنيات، احتياجات الشركات ذات الأحجام المختلفة، بداية من الشركات الناشئة وصولاُ إلى الشركات العالمية في هذا المركز التجاري المتنامي. يوفر مركز ريجس الواقع في شارع دي لا تشانس 160 قاعة عمل بالإضافة إلى ست غرف اجتماعات ومؤتمرات على مساحة 1000 م2، في مبنى يتكون من 10 طوابق، كما أنه مزود بصالة ألعاب رياضية رفيعة المستوى ومطاعم ومساحات إقامة مميزة.

سيفتتح مركز ريجس المتوسط في قلب العاصمة الليبية طرابلس في يونيو بشراكة مع الحارث غتور. يعيش أكثر من ربع سكان الدولة الغنية بالنفط داخل العاصمة. ويتميز المركز بمرافق ممتازة شاملة مساحة العمل المشتركة وغرف الاجتماعات والمؤتمرات وصالة الأعمال الواقعة في مركز الأعمال المزدهر بالعاصمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتضم المنطقة مراكز معمارية تاريخية ذات بنية تحتية حديثة، ما يجذب مختلف الجنسيات حول العالم.

غينيا ، ثاني أكبر دولة منتجة للبوكسيت في العالم، ودولة غنية بالماس والذهب، ستتبنى العديد من مزايا مساحات العمل المرنة عقب افتتاح مركز ريجس في مايو. على بعد دقائق قليلة من مطار كوناكري غبيسيا الدولي، يقع مركز تور النيجر في المنطقة التجارية في وسط مدينة كالوم وعلى بعد 500 متر من القصر الرئاسي والوزارات والميناء بالإضافة إلى الفنادق والبنوك الرئيسة في المدينة. سيكون مركز تور النيجر البرج الأكثر شهرة حديثًا على أفق كوناكري. ستفتتح ريجس المركز من خلال تعاون كثيب مع شريك الامتياز سونوكو جروب

ستفتتح مؤسسة (IWG) أول ساحة عمل مرنة في الجابون ، أحد أكبر الدول المنتجة للنفط في إفريقيا وأكبر دول العالم إنتاجًا للمنجنيز. يتميز مبنى ريجس سيرينا بوجود 38 مكتب خاص ومساحات عمل مشتركة مخصصة تضم 100 قاعة عمل وغرفتي اجتماعات. يقع مركز ريجس في الطابق الثالث من المبنى ويتمتع بموقع متميز في منطقة بيتي باريس في ليبرفيل التي تبعد 15 دقيقة بالسيارة عن مطار ليون مبا الدولي.

صرح السيد/ مارك ديكسون المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة (IWG) “بفضل المراكز المفتوحة مؤخرًا في توجو وليبيا والجابون وغينيا، نتطلع إلى توسيع شبكتنا النامية بسرعة لتغطي ما يزيد عن 25 دولة في إفريقيا. وقد أظهرت الدراسات أن صناعة مساحات العمل المرنة عالميًا ستدعم خلق 30 مليون وظيفة جديدة وكلنا فخر بأن نلعب دورًا في إطلاق فرص النمو التي يوفرها القطاع لأسواق جديدة في جميع أرجاء العالم”.

فرصة امتياز مع عوائد كبيرة ودعم عالمي

تبحث ريجس والشركة الأم (IWG) حاليًا عن شركاء امتياز موجهون وملتزمون للاستفادة من الطلب الكبير على مساحات العمل المرنة عبر إفريقيا.

تقدم مؤسسة (IWG) مجموعة ناجحة من مساحات العمل الحالية على مدار ثلاثين عامًا، منذ تأسيسها لهذا المجال في 1989. حيث تعمل مؤسسة (IWG) على تطوير نموذج العمل لديها من خلال العديد من الدوائر الاقتصادية. ولقد برهن نموذج التشغيل الخاص بها على نجاحه بشكل واضح حيث يمكنه أن يوفر للشركاء عائدًا جذابًا للغاية على استثماراتهم.

تقدم مؤسسة (IWG) خيارات إيرادات متعددة منها عمولة برامج عضوية شهرية للبيع في المواقع الأخرى ضمن مخزون العلامة التجارية وحجوزات تطبيق ماي ريجس (MyRegus)، من بين جملة أمور.

كجزء من برنامجها الجديد، تعرض مؤسسة (IWG) بنية تحتية شاملة لدعم أصحاب الامتياز طوال دورة استثماراتهم بالكامل. يعمل فريق امتياز مؤسسة (IWG) العالمي عن كثب مع أصحاب الامتياز لدعم تحديد المواقع وتجهيز المركز، بالإضافة إلى تنمية بصمتهم في السوق مصحوبة بدعم تشغيلي وتسويقي عالمي وخدمة عملاء رفيعة الجودة وبنية تحتية لتقنية المعلومات.

لمزيد من المعلومات عن فرص الامتياز لدى مؤسسة (IWG)، تُرجى زيارة https://franchise.iwgplc.com/ .

لاستفسارات الإعلام لدى مؤسسة (IWG):

سيمون كوندون،

رئيس المجموعة للاتصالات، مؤسسة (IWG)

Simon.condon@iwgplc.com

0800 060 8703