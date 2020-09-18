‫بعد توقيع الدول على معاهدة السلام التاريخية، تحصل شركة Fintica الإسرائيلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على أول استثمار استراتيجي من نوعه من مستثمر إماراتي

محمد البلوشي، الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، الرئيس التنفيذي لوكالة باركر آند بوث التجارية ذ م. م، على وشك قيادة الاستثمار الاستراتيجي في شركة Fintica الإسرائيلية الناشئة، وإطلاق شراكة لتطوير نشاط Fintica في الإمارات العربية المتحدة.

يعزز الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي من Fintica التحليلات التنبئية لمديري الثروات والأصول وصناديق التحوط والبنية التحتية للأسواق المالية وبائعي البيانات العالميين.

تل أبيب، إسرائيل ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — في أعقاب توقيع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لاتفاق أبراهام في واشنطن العاصمة، أعلن محمد البلوشي، الإماراتي الجنسية، والرئيس التنفيذي لوكالة باركر آند بوث التجارية ذ. م. م، عن أول استثمار استراتيجي من نوعه في شركة Fintica AI Ltd الإسرائيلية الناشئة. وسوف تشهد هذه الخطوة إطلاق شراكة بهدف تطوير قدرات شركة Fintica ومواردها وحصتها في السوق في المنطقة مع توفير تكنولوجيا جديدة للقطاع المالي.

كما توفر تقنية الذكاء الاصطناعي المستقلة الخطيرة من Fintica تحليلات السوق في الوقت الفعلي، مما يوفر لمديري الأصول فهمًا فريدًا لكميات هائلة من البيانات. وبوفر هذا ميزة نوعية لاتخاذ قرارات فعالة ومستنيرة.

وتعليقًا على هذا التعاون التاريخي، أشار محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لوكالة باركر آند بوث التجارية ذ. م. م، فقد صرح قائلًا “من واجبنا دعم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمثل رغبتها الأساسية في تعزيز السلام العالمي بصدق ومثابرة. وعلى حد تعبير وزير خارجيتنا الموقر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الذي يقول أن “السلام يتطلب الشجاعة وتشكيل المستقبل يتطلب المعرفة”.

كما أضاف: “اعترافاً منا بأن هذا الإنجاز التاريخي سيعمل على تحسين حياة شبابنا، وشبابنا هم مستقبلنا، فإننا ندعم المبادرات التي تشجع وتستثمر في تعزيز وتبادل المهارات والمعارف والخبرات، وسيكون لذلك أثر إيجابي. في المنطقة. ونحن على أتم الاستعداد للقيام بدورنا في هذا العصر الجديد”.

أما فيليب ميتودي، الرئيس التنفيذي لشركة Fintica AI، فقد أشار إلى الإمكانات الكبيرة للنمو في هذا القطاع. وقد صرح قائلًا: “يسر شركة Fintica ويشرفها إطلاق هذه الشراكة التاريخية مع نظرائنا في الإمارات العربية المتحدة، والعمل معًا على توسيع تأثيرنا في سوق الاستثمار”. كما شدد على أن “دولتنا بدأت حقبة جديدة من التعاون، لكن أسواق العالم لا تزال متقلبة ومضطربة. وسوف تعمل شراكتنا على مساعدة شركة Fintica على تزويد المستثمرين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بالقدرة على تحقيق فهم أعمق لهياكل وظروف السوق المتغيرة”.