Press Release

‫بلوغ Le Petit Prince (الأمير الصغير) 75 عامًا من العمر، «مناسبة عيد ميلاد رائعة لإطلاق مجموعة من إطارات نظارات الأطفال».

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باريس, 3 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — انتشر الخبر كقصة خرافية مثيرة تقدمها شركة Leyesens، وهي شركة فرنسية متخصصة في تراخيص النظارات.خرجت Le Petit Prince من بنات أفكار أنطوان دو سانت إكزوبيري في ولاية نيويورك في عام 1943، وهي قصة فلسفية بيع منها 200 مليون نسخة وتُرجمت إلى 400 ترجمة رسمية، ما يجعلها الكتاب الأكثر ترجمة بعد الكتاب المقدس والظاهرة التجارية العالمية.

الإطارات المصمَّمة للأطفال على وجه الخصوص

استغلت شركة Leyesens مهاراتها لتقديم مجموعة من الإطارات المتميزة من الناحيتين التقنية والشكلية، لتوفير التوازن المثالي الذي يحقق الراحة لأعين الأطفال.من خلال طرح 19 طرازًا في مجموعة من 4 إلى 6 ألوان، تجمع بين الأسيتات (12 طرازًا) والمعدن (3 طرازات) وخليط المادتين (4 طرازات)، توفر المجموعة تشكيلة كبيرة من 70 وحدة احتفاظ بالمخزون مخصصة لجميع الأطفال للعثور على الطراز الذي يناسبهم.تم اختيار الألوان الرقيقة والمناسبة لكل الأوقات وفقًا لهوية Le Petit Prince الشعرية المرئية، مصحوبة بإشارات دقيقة إلى رائعة سانت إكزوبيري.

إطارات مستدامة تحافظ على البيئة

نظرًا لاهتمامها بالبيئة، تستخدم شركة Leyesens الأسيتات القابلة للتحلل بيولوجيًا المعتمدة وفقًا لمعيار ISO 14855.تحمل مجموعة Le Petit Prince القيم الإنسانية والعالمية التي ينادي بها أنطوان دو سانت إكزوبيري وتساعد الأطفال على فهم العالم المستقبلي بشكل أفضل.هذه هي الروح التي قررت بها شركة Leyesens التبرع بمبلغ 1 يورو عن كل إطار نظارة إلى جمعية يختارها الطفل (التعليم، حماية البيئة، الدمج الاجتماعي، الصحة).إن مجموعة Le Petit Prince هي مجموعة تضامنية سيعشقها الأطفال ويفخرون بارتدائها يوميًا.

Le Petit Prince عبارة عن عمل عاصره العديد من الأجيال وتكمن أصالته في منظور القراءة المختلف حسب عمر القارئ.تتوفر العلامة التجارية الآن في مدينة ملاهٍ بفرنسا، ومتنزه في كوريا الجنوبية، ومتحف في اليابان وأكثر من 10000 منتج من المنتجات المشتقة (مع شركاء مرموقين مثل IWC، أو Montblanc أو Moleskine).ومن ثَمَّ، ستتوفر تشكيلة Le Petit Prince الآن عبر مجموعة من الإطارات البصرية والنظارات الشمسية المخصصة للأطفال التي طوّرتها شركة Leyesens، التي تُعد الآن واحدة من بين 200 جهة مرخَّص لها بشخصية الشعر الأشقر الشهيرة.

تعد Leyesens شركة تابعة لشركة 15-1 Diffusion التي تملك تراخيص Mauboussin، و Festina، و Armor Lux و Alpine للإطارات البصرية والنظارات الشمسية في جميع أنحاء العالم.

جهة الاتصال: Dhevan Etievant – dhevan.etievant@leyesens.com –

الصور بالدقة العالية (HD)‏ https://leyesens.wetransfer.com/downloads/4b940b6be16e1a90130bc837e158370220201118164502/aa66eb

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