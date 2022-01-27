‫بمشاركة نجوم عالميين… شركة HUGO BOSS تطلق حملتين تسويقيتين لتحديث علامتها التجارية الشاملة

متزنجن، ألمانيا، 26 يناير 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة HUGO BOSS حملتين عالميتين متزامنتين بمشاركة العديد من النجوم البارزين لتسويق علامتيها التجاريتين BOSS وHUGO. وتُعدّ هذه الحملات أول حملات تسويقية مرئية تُجريها الشركة لتحديث علامتها التجارية التاريخية الشاملة. وقد أطلقت الشركة -بعد ما يقرب من 50 عامًا من تأسيسها- شعارًا جديدًا لعلامتها التجارية الرئيسية (BOSS) موجّه للعملاء، إضافة إلى شعار جديد للعلامة التجارية الأخرى (HUGO) (آخر تعديل لشعار هذه العلامة كان في أوائل التسعينيات). ويتميّز كلا الشعارين الجديدين بخط جرافيك عريض يضفي مظهرًا عصريًا وتجربة بصرية مؤثرة.

وفي إطار إستراتيجيتها الجديدة للنمو (CLAIM 5)، أطلقت الشركة شعارين جديدين للعلامتين BOSS وHUGO يحملان هوية تجارية جديدة وعصرية تُركّز على فئة الشباب في جميع أنحاء العالم. وتُركّز الشركة في تصميمها للشعارين ومفاهيمها التسويقية العصرية وأساليبها المبتكرة في التسويق متعدد القنوات على تقديم شكل جمالي عصري وأكثر جاذبية مع الحفاظ على قواعد الشركة الرائدة والمتميّزة في عالم الأزياء.

وفي تعليقه على ذلك، قال دانيال جريدر، الرئيس التنفيذي لشركة HUGO BOSS: «من خلال تحديث علامتنا التجارية الشاملة، وإطلاقنا لهذه الحملات التسويقية الزاخرة بالنجوم، تبدأ شركتنا حقبة جديدة تمامًا في مسيرتها التاريخية. وهدفنا من ذلك هو جذب مجموعات جديدة من الشباب وإثارة إعجابهم بعلاماتنا التجارية. لذا، تُعدّ كلتا الحملتين خطوة مهمّة في إطار جهودنا لمواصلة تعزيز انتشار علامتنا التجارية وتحقيق هدفنا في أن تُصبح من أفضل 100 علامة تجارية على مستوى العالم في السنوات القادمة».

وستُوفر كلتا الحملتين للعملاء تجربة تفاعلية جذابة على موقع الشركة الإلكتروني (hugoboss.com) والذي سيحتوي على العديد من الصور ومقاطع الفيديو للحملتين، فضلًا عن محتوى ملهم؛ وهو ما سُيتيح لعملاء الشركة استكشاف منتجاتها الجديدة والاستمتاع بتجربة تسوق أكثر متعة وتفاعلية. ستواصل الشركة تحسين قابلية استخدام موقعها الإلكتروني وإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية وخدمات التسوق متعدّدة القنوات طوال عام 2022؛ وهو ما سيسهم في نمو أعمال التجارة الإلكترونية الخاصّة بها.

الحملة التسويقية لعلامة BOSS التجارية: BEYOUROWNBOSS#

شارك العديد من النجوم في حملة BeYourOwnBOSS# التسويقية لربيع/صيف 2022؛ وقد قام المصور الفوتوغرافي ميكائيل جانسون بالتقاط صور لهذه الحملة المذهلة في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق نفسه، أعلنت حملة BOSS عن عقد شراكة إستراتيجية مع خابي لام، نجم تطبيق “تيك توك”، والذي حطّم الرقم القياسي في عدد مشاهدات أسبوع الموضة في ميلانو؛ حيث بلغ هذا العدد 4 مليارات مشاهدة في 4 أيام فقط، وذلك بعد ظهوره لأول مرة على منصة عرض الأزياء الخاصّة بالحملة لعرض مجموعتين من الأزياء الراقية المصممة بشكل إبداعي وتشاركي.

وقد ضمّت حملة #BeYourOwnBOSS أشهر عارضات الأزياء في العالم، مثل كيندال جينر، وهيلي بيبر، وجوان سمولز، إضافة إلى مغني الراب الأمريكي الشهير “فيوتشر”، ونجم تطبيق تيك توك “خابي لام”، والمطرب والممثل الكوري الجنوبي “لي مين هو”، والملاكم البريطاني المحترف “أنتوني جوشوا”، وبطل التنس الإيطالي “ماتيو بوريتيني”، والعداءة الألمانية “أليسا شميدت”.

بالإضافة إلى فعاليات هذه الحملة العالمية، تم إنشاء مجموعة متنوعة مخصّصة من المحتوى الاجتماعي الجذاب في شكل مقاطع صوتية (بودكاست)، وصور ومقاطع فيديو باستخدام ميزات Behind The Scenes وStories وReels على إنستغرام. سيتم تنظيم الحملة في جميع أنحاء العالم عبر جميع قنوات التسويق الخاصّة بالشركة، وهو ما سيُتيح ظهور إعلاناتها الاجتماعية وإعلاناتها الخارجية الرئيسية في 35 مدينة كبرى حول العالم.

في موعد إطلاق الحملة المحدّد في 26 يناير، سيتم نشر تفاعلات رقمية جذابة لـ 200 عارض أزياء لامع، منهم أعضاء فريق حملة BOSS؛ حيث سيقومون بنشر صور لهم على Instagram وWeibo وRed وWeChat وهم يرتدون رداء BOSS المميّز.

وقال دانيال جريدر، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن سعداء للغاية بهذا الفريق المذهل المشارك في الحملة؛ فمثل هذه المواهب تُعبّر تمامًا عن الأهداف التي تنشدها الحملة. واستكشاف الجوانب الشخصية والعاطفية والفكرية لعملائنا من جيل الألفية يساعدنا على التواصل معهم بطريقة أكثر واقعية وفعالية».

يمكن تنزيل صور عالية دقة للحملة عبر الرابط التالي:

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61bcd54986d4200009e0ff77

الحملة التسويقية لعلامة HUGO التجارية: #HOWdoyouHugo

قام المصوّر الفوتوغرافي “ميكائيل جانسون” بالتقاط الصور الخاصّة بحملة #HOWdoyouHugo التسويقية، وقد ضمّت هذه الحملة مغني الراب الأمريكي الكوري “بيغ ماثيو”، والراقصة الأمريكية “مادي زيغلر”، والثنائي “أدوت أكيش” (عارضة الأزياء الجنوب سودانية الشهيرة) و “سانت جين” (مغني الراب الأمريكي)؛ وهذه هي المرة الأولى التي يُشارك فيها هذا الثنائي معًا في حملة تسويقية.

وبالإضافة إلى صور هذه الحملة العالمية، تم إنشاء مجموعة متنوعة مخصّصة من المحتوى الاجتماعي الجذاب المرتبط بعالم الرقص والموسيقى في شكل صور ومقاطع فيديو باستخدام ميزات Behind The Scenes و Interviewsعلى إنستغرام، إضافة إلى فيديوهات التحدي على “تيك توك”. سيتم تنظيم هذه الحملة في جميع أنحاء العالم عبر جميع قنوات التسويق الخاصّة بالشركة، وبشكل رئيسي عبر تطبيق “تيك توك”، كما سيتم استخدام أساليب تسويق إبداعية (Guerrilla Marketing) ورسوم جدارية وعرض إعلانات على الحافلات العادية والحافلات الكهربائية في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم. وقد قام مغني الراب الأمريكي الكوري “بيغ ماثيو” وصانع المحتوى على تطبيق تيك توك “فيك وايت” بتصميم رقصة تحدي لحملة #HowDoYouHUGO، وسيقوم 60 صانع محتوى على هذا التطبيق بنشر هذه الرقصة لجذب تفاعلات معها على منصاتهم.

وأضاف دانيال جريدر: «اليوم، ينبغي لكل شخص أن يتصرف بالطريقة التي تناسبه؛ بغض النظر عن رأي الآخرين بشأنها، وهذا المبدأ هو الأساس الذي تقوم عليه منصة العلامة التجارية HUGO؛ فهي علامة تجارية للشباب العصريين غير التقليديين الذين يعيشون حياتهم وفقًا لشروطهم الخاصة».

يمكن تنزيل صور عالية دقة للحملة عبر الرابط التالي:

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61e173cc90a53800098c4fb1

إذا كان لديك أيّ أسئلة بشأن الحملتين التسويقيتين أو بشأن تحديث العلامة التجارية للشركة، فيُرجى مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني:

press@hugoboss.com

إذا كان لديك أيّ استفسارات عن المجموعة، فيُرجى التواصل مع:

كارولين ويسترمان

رئيسة إدارة الاتصالات المؤسسية العالمية

هاتف رقم: +49 7123 94-86321

بريد إلكتروني: carolin_westermann@hugoboss.com

GROUP.HUGOBOSS.COM

تويتر: @HUGOBOSS

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شعار الشركة: https://mma.prnewswire.com/media/1734005/HUGOBOSS_Logo.jpg