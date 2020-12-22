‫بنك ICICI يُطلِق “Infinite India”، المنصة الشاملة عبر الإنترنت للشركات الأجنبية التي تقوم بإعداد عمليات تشغيل في البلاد

· تُقدِّم المنصة خدمات مصرفية بالإضافة إلى خدمات ذات قيمة مضافة

· أول بنك في الهند يُقدِّم مثل هذه التسهيلات

مومباي، الهند، 22 ديسمبر 2020/PRNewswire/ — أعلن بنك ICICI عن إطلاق منصة عبر الإنترنت للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع أعمالها التجارية في البلاد. تُقدِّم المنصة، التي يُطلَق عليها اسم “Infinite India”، حلولاً مصرفية بالإضافة إلى خدمات ذات قيمة مضافة مثل تأسيس كيان تجاري، وإعداد ملفات الشركات، والتراخيص والتسجيلات، وخدمات الموارد البشرية، والامتثال للوائح والقوانين، والضرائب وغيرها. تُوفِّر منصة “Infinite India”، وهي مبادرة رائدة في الصناعة، راحة كبيرة للشركات الأجنبية، حيث إنها تلغي الحاجة إلى التنسيق مع نقاط اتصال متعددة مما يؤدي إلى تجربة خالية من المتاعب لممارسة الأعمال التجارية في الهند.

تُعَد مبادرة “Infinite India” جزءًا من مجموعة الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا التي يُقدمها البنك للشركات الأجنبية/الشركات متعددة الجنسيات القادمة إلى الهند. تهدف هذه الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا إلى تعزيز مكانة البنك في قطاع الشركات متعددة الجنسيات، وهو مجال مهم. وسيواصل بنك ICICI بناء علاقات قوية مع الشركات متعددة الجنسيات في الهند، مدفوعًا بفريقه المتفاني من المتخصصين في العلاقات، ومجموعة شاملة من الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا ومدفوعًا بالاستفادة من بصمته العالمية لدفع الأعمال التجارية المرتبطة بالهند.

وتعليقًا على إطلاق المبادرة، قالت السيدة فيشاكا مولي، المدير التنفيذي لبنك ICICI: “برزت الهند كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي على مر السنين. نحن نعتقد أن النمط الديموغرافي الذي يغلب عليه الشباب والطلب القوي من المستهلكين والمبادرات الحكومية الداعمة قد عززت التوقعات الاقتصادية للهند بشكل كبير. أيضًا، تَحسَّن موقع الهند في استطلاع البنك الدولي حول “سهولة ممارسة الأعمال التجارية” بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى جذب الشركات الأجنبية لإعداد عمليات تشغيل هنا.

في هذا السيناريو المُحسَّن، نُطلِق بوابة “Infinite India”، التي تجمع بين مختلف الخدمات المصرفية وخدمات القيمة المضافة على منصة واحدة للشركات الأجنبية. إنها تُحرِّر جداول أعمالهم وأوقاتهم من إجراءات تستغرق الوقت، وبالتالي تُعزِّز نمو أعمالهم من خلال تحسين الإنتاجية والكفاءة بشكل عام. تُعَد مبادرة بوابة “Infinite India” جزءًا من استراتيجيتنا لزيادة تعزيز عروضنا المدعومة بالتكنولوجيا والتي تهدف إلى الشراكة مع الشركات الأجنبية القادمة إلى الهند. ونعتقد أن استراتيجيتنا المخصصة لهذا القطاع ستعمل على زيادة تبسيط رحلة الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى بدء أو توسيع أعمالها في الهند”.

عروض القيمة المضافة: تحصل الشركات الأجنبية على خدمات شاملة تتراوح من الاستشارات إلى الاتصال بخبراء متخصصين، والذين بدورهم يساعدون الشركات على تأسيس كيان تجاري، وإعداد ملفات الشركات، والتراخيص والتسجيلات، وخدمات الموارد البشرية والامتثال للوائح والقوانين، والضرائب وغيرها. هذه الخدمات ذات القيمة المضافة متاحة الآن بالاشتراك مع شركة رائدة في مجال محاسبة الأعمال التجارية وخدمات الشركات القائمة على السحابة. سيقوم البنك باستقطاب المزيد من الشركاء من أجل توسيع باقة خدماته على المنصة.

الخدمات المصرفية: يُقدِّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تغطي النطاق الكامل للقطاع المالي من أجل تلبية كل الاحتياجات المصرفية لكيان أجنبي. يمتد العرض عبر الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الشخصية، وعمليات الخزينة، والخدمات التجارية، والقنوات الرقمية- الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الجوَّالة، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات، والحساب الجاري المخصص مع مدير مخصص وتفويض إعداد المكتب من بين العديد من الخدمات المصرفية الأخرى.

يمكن لأي شركة متعددة الجنسيات من جميع أنحاء العالم، من أي صناعة بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، والمستحضرات الدوائية، والسيارات، والمنسوجات زيارة بوابةInfinite India” ” http://www.icicibank.com/infiniteIndia والتقدم للحصول على الخدمة المطلوبة بواسطتهم.

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