‫بورصة أسهم برمودا تبلغ عن نجاح حطم الأرقام القياسية للعام 2020

ميامي إنترناشيونال هولدنغز تكمل استحواذها على بورصة برمودا، موفرة الفرصة والوعد لسوق رأس المال المحلي في برمودا.

النقاط البارزة

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك (أم آي أتش) تستحوذ على 100% من ملكية البورصة

بورصة برمودا تظهر الصلابة في ردها على وباء كوفيد-19

سنة أخرى تسجل أرقاما قياسية في إدراج أسهم الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين

البورصة تتعهد بمواصلة الالتزام بالتطوير المتواصل لسوق رأس المال المحلي في برمودا

هاملتون، برمودا وبرنستون، نيوجيرزي، 12 كانون الثاني/يناير 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت بورصة أسهم برمودا (البورصة، أو بي أس أكس) اليوم عن نتائجها للسنة المنتهية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر، 2020، مواصلة تاريخها المتواصل في ابتكار المنتجات والتكنولوجيا.

في إعلانها لنهاية العام، قال الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة بي أس أكس، غريغ ووجسيتشوفسكي، “لقد كان العام الماضي عامًا نشطًا وهامًا لبورصة بي أس أكس، وهو العام الذي تضمن اندماج البورصة المستمر في مجموعة الأوراق المالية ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش). حصلت أم آي أتش على حصة مسيطرة في بي أس أكس في أواخر العام 2019 والملكية الكاملة للبورصة في نهاية العام 2020.” سيساعد هذا الاستحواذ أم آي أتش على توسيع تكنولوجياتها العالمية المستوى وتداول المشتقات والخبرة التنظيمية للتعامل مع الأسواق الناشئة، مثل الأصول الرقمية، وتزويد بي أس أكس بدعم إضافي في سوق مخاطر إعادة التأمين العالمي المتطور.”

منذ إطلاق أول بورصة أوراق مالية لها في العام 2012، كانت أم آي أتش مصدرًا للابتكار التكنولوجي من خلال إنشاء مجموعة مياكس إكستشينج غروب، وهي مجموعة تداول أسهم شاملة تحدت منصات التداول القديمة. تم تصنيف بورصات خيارات أسهم أ م آي أتش الثلاثة مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد في المرتبة 14 عالميًا من حيث الحجم.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش ورئيس مجلس إدارة بي أس أس أكس: “لقد رأينا منذ فترة طويلة أن التزام حكومة برمودا بقواعد التكنولوجيا المالية وسوق (إعادة) التأمين الراسخ في البلاد يجعل من بي أس أكس وبرمودا مكونات رئيسية لطموحات أم آي أتش العالمية. نحن سعداء لإكمال هذا الاستحواذ وأن تكون بورصة بي أس أكس شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركتنا. وتابع غالاغر،” المستقبل يوفر فرصة ممتازة لكل من أم آي أتش و بي أس أكس، حيث يركز كلا الكيانين الآن على القيام باستثمارات كبيرة في بي أس أكس في العامين 2021 و2022، بما في ذلك افتتاح مكاتب تنفيذية جديدة، ومرافق تسويق وتدريب في وسط مدينة هاملتون، وترقيات كبيرة للبنية التحتية التكنولوجية للبورصة.”

وبالنظر إلى الوراء إلى العام 2020 الحافل بالأحداث، قال السيد ووجسيتشوفسكي، “قال بنجامين فرانكلين ذات مرة “تأتي الفرصة من الشدائد.” وباعتبارها “عاصمة المخاطر في العالم”، فإن برمودا تعرف هذه المشاعر. فلأكثر من 70 عامًا، قدمت شركات برمودا تغطية تأمينية ودفعت المطالبات المتعلقة بالكوارث في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فهي لا تساعد المجتمعات والشركات على التعافي من الكوارث فحسب، بل توفر أيضًا المرونة من أجل المستقبل. ولم تكن جائحة كوفيد-19 مختلفة. فبينما كانت هناك تحديات كبيرة، هناك فرص جديدة أمام برمودا و بي أس أكس.”

نظرًا لكون منصة التبادل الخاصة بـ بي أس أكس إلكترونية بالكامل، ولتجريد الأوراق المالية من الطابع المادي والاحتفاظ بها في نموذج إدخال كتاب إلكتروني، فقد تم دمج معالجة تعطل الأعمال والمرونة في منصة بي أس أكس منذ البداية. تم إعداد بي أس أكس لمعالجة تعطل الأعمال من جائحة كوفيد-19 بأقل تأثير على أنظمة تشغيل البورصة، والتي أثبتت فعاليتها وقوتها خلال عام من التشغيل غير العادي للسوق.

وأضاف ووجسيتشوفسكي، “في عام شهد كوارث طبيعية شديدة من حرائق الغابات إلى الأعاصير والآثار المتزايدة لتغير المناخ، يشهد المجتمع العالمي الآن التأثير الاجتماعي والمالي لعالمنا المتغير مع التكيف ومستقبل لا يتسم باليقين. وستلعب برمودا بالتأكيد دورا مهما في عالم سريع التغير – لا سيما في الانتقال العالمي للمخاطر. شهد سوق برمودا تدفق رأس مال جديد يتراوح بين 12 و 15 مليار دولار في سوق التأمين وإعادة التأمين مع احتمالات تزايد صلابة السوق في المستقبل. ستظل بورصة بي أس أكس واحدة من الأجزاء المهمة في سوق رأس المال لدينا التي تساعد المجتمعات في جميع أنحاء العالم على التعافي من الكوارث الطبيعية وبناء الصلابة “.

عندما أدى الوباء وعمليات الإغلاق إلى تقليص الأنشطة التجارية، استمرت بورصة الأوراق المالية في العمل وإدراج الأوراق المالية الجديدة، ودعم التداول اليومي، والتسوية، وتشغيل مستودع الأوراق المالية، وهو ما يتماشى مع تفويض الاتحاد العالمي للبورصات بأن أسواق رأس المال ضرورية في التخفيف من آثار الاضطرابات الاقتصادية مثل جائحة كوفيد-19.

كما تم الاعتراف بالعمل الجاد الذي قام به موظفو بي إس إكس من خلال فوز البورصة بجائزة أفضل بورصة خارجية من كابيتال فاينانس إنترناشونال، وتم اختيارهم في القائمة القصيرة لتصنيف الميسر المالي لمخاطر التداول للعام.

وتعليقًا على هذا العام، قال كبير مسؤولي الامتثال في بي أس أكس، جيمس مكيردي، “كان العام 2020 حقًا عامًا مليئًا بالتحديات ولكنه كان إيجابيا للبورصة. استمر سوق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (آي أل أس) في النمو، مع زيادة عدد إدراجات الأوراق المالية للأوراق المالية المرتبطة بالتأمين من 155 في 2019 إلى 253 في العام 2020، بقيمة اسمية شاملة قدرها 15.77 مليار دولار. ويمثل هذا نموًا بنسبة 63٪ على أساس سنوي. وفي نهاية العام 2020، بلغ العدد الإجمالي للأوراق المالية المرتبطة بالتأمين المدرجة 590، بقيمة اسمية مجمعة قدرها 43.01 مليار دولار “.

وذكرت مطبوعة الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين “آرتيميس” مؤخرًا أن حجم السوق المستحق لإصدارات الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين العالمية بلغ 46.4 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2020، منها ما يقرب من 93٪ من الإجمالي مدرج في بي أس أكس.

وأضاف السيد مكيردي: “زادت إدراجات الديون الدولية بشكل طفيف من 200 إلى 206 من حيث عدد الأوراق المالية المدرجة في العام 2020. ومع ذلك، وفيما سعت بي أس أكس إلى جذب الأوراق المالية الدولية الممتازة لإضافتها إلى قاعدة عملائنا العميقة الحالية للشركات الممتازة، نمت القيمة الاسمية للإدراجات بمقدار 12.76 مليار دولار، أو 144٪ لتصل إلى 21.63 مليار دولار، حيث تم استبدال الأوراق المالية المستحقة بإصدارات أكبر، من حيث القيمة الاسمية. وهذه الزيادة تدعم مكانة بي أس أكس كمكان معترف به لإدراج الديون الدولية في نصف الكرة الغربي “.

وتابع السيد مكيردي قائلاً: “أدرجت البورصة سبع أدوات استثمار جماعي جديدة وثلاثة أسهم جديدة. كما تمت معالجة ثلاثة إصدارات أخرى لاحقة من بي أس أكس. وكما في السنوات السابقة، اتبعت عملية إلغاء الإدراج خلال العام 2020 النمط الطبيعي وهي كانت أساسا مكونة من أوراق مالية محددة المدة يستحق استحقاقها كجزء من سير العمل العادي. وفي نهاية العام 2020، كان هناك ما مجموعه 1126 ورقة مالية مدرجة، مقارنة بـ 1،004 في العام 2019.”

أغلق مؤشر آر جي/ بي أس أكس 2020 منخفضًا عند 2،031.86، بانخفاض قدره 15.5٪ عن العام 2019. وزاد حجم التداول في السوق المحلي في العام 2020 إلى 4.9 مليون سهم متداول. وبما ينسجم مع ذلك، أنهت قيمة الأسهم المتداولة العام عند 25.3 مليون دولار. بشكل عام، وأنهت بورصة الأوراق المالية العام برأس مال إجمالي قدره 255 مليار دولار.

وفي مساهمته في التقرير، صرح مدير عمليات بي أس أكس، نيفيل كاينز، بأن “إيداع برمودا للأوراق المالية (BSD)، والطرف المركزي القابل (CCP) والإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD)، واصلت ضمان التسوية المنظمة للصفقات ومعالجة جميع أعمال الشركات المحلية على الرغم من التحديات التي واجهتها بسبب جائحة كوفيد-19. . في نهاية عام 2020، احتفظت بي إس دي بنسبة 46٪ من جميع الأوراق المالية المحلية المدرجة في العهدة، بانخفاض 3٪ عن العام 2019.”

وتابع السيد كينز قائلاً: “بناءً على نتائج مراجعة مبادئ الرابطة المركزية لإيداع الأوراق المالية في الأميركتين (ACSDA) للبنية التحتية للأسواق المالية في الموقع التي طال انتظارها والتي اكتملت في حزيران/يونيو 2019، تواصل البورصة العمل بقوة لضمان استمرار تكيفها مع التنسيق العالمي لمعايير تسوية الأوراق المالية. وقد انعكس نهج برمودا المبتكر، كما يظهر في صناعة إعادة التأمين، في تطوير استراتيجيات تنظيمية لتزويد السوق باليقين في مجال الأصول الرقمية، كما يتضح من تنفيذ قانون أعمال الأصول الرقمية وتشريعات آي سي أو.”

في أيلول/سبتمبر 2020، أدرجت بي أس أكس أحد الصناديق المتداولة في البورصة الأولى في العالم المصممة لتتبع استثمارات الأصول الرقمية – Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF – وهو صندوق استثمار مفتوح العضوية سيعمل كصندوق تقليدي متداول في البورصة، وسيتتبع مؤشر نازداك للعملات المشفرة. تتطلع بي أس أكس إلى دعم المشاركين في السوق في هذا المجال النامي.

في ختام التقرير، أشار السيد ووجسيتشوفسكي، إلى أن “العام 2020 كان عامًا مزدحمًا وناجحًا للتبادل على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19. كما أننا نمضي قدمًا في الالتزام بزيادة الوعي وإصدار مبادئ توجيهية للبيئة الاجتماعية والحوكمة بشأن الاستدامة.

“تم الاعتراف بـ الأوراق المالية المرتبطة بالتـأمين كاستثمار مستدام وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نظرًا لدورها في مساعدة المنظمات الخاصة والعامة على بناء المقاومة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.”

“كان العام 2020 بلا شك عامًا مليئًا بالتحديات التي تسببت بها أزمة صحية عالمية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية والتبادلات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، مع بدء توزيع العديد من اللقاحات الآن لملايين الأشخاص والاقتصادات، ستستمر البورصات في لعب دور حيوي في ضمان الوصول إلى رأس المال والسيولة. مع بداية العام 2021، سيصادف العام الخمسين الذي خدمت فيه بورصة بي أس أكس سوق رأس المال المحلي لدينا. لا نزال ملتزمين بخدماتنا المستمرة وتطوير هذا القطاع على مدار الخمسين عامًا القادمة وما بعدها، مع ضمان بقاء بي أس أكس واحدة من أبرز بورصات الأوراق المالية الخارجية في العالم وبرمودا المكان الذي تحدث فيه الأعمال.”

لتعلم المزيد عن أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.bsx.com.

اتصالات الشركات:

جاسينثا هيوز

jhughes@bsx.com

عن بورصة برمودا

تأسست بورصة برمودا في العام 1971 وهي الآن السوق الإلكترونية الرائدة للأوراق المالية الخارجية. تخصصت بورصة برمودا في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق الاستثمار، وأذونات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS). بورصة برمودا معترف بها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “United States Securities and Exchange Commission” كسوق أوراق مالية خارجية معينة، وهي عضو في الاتحاد العالمي للبورصات “World Federation of Exchanges، وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “IOSCO” وعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تتمتع بورصة برمودا بوضع البورصة المعتمد بموجب قواعد الضرائب الأسترالية لصندوق الاستثمار الأجنبي (FIF)؛ وضع التبادل الاستثماري المعين من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة “UK’s Financial Services Authority”؛ وهي بورصة معترف بها من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية “UK HM Revenue” وتحظى بحالة الصرف المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل الكندي وعضو في جمعية إيداع الأوراق المالية المركزية الأميركية.

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة مياكس®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة مياكس إكستشينج، وهي البورصات الوطنية الثلاث للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات وبورصة برمودا إكستشينج.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (Ticker:SPIKE ) ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR® أس أند بي 500® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي .

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، الشركة) أو بورصة برمودا، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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