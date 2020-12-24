‫بي بي سي توسع عروضها بطرح تطبيق SmartVista المصرفي الرقمي



تُمّكن خدمة العلامة البيضاء التجارية المصرفية البنوك وشركات الفنتك من طرح الخدمات المصرفية الرقمية و الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول المستندة إلى التطبيقات بشكل سريع

يوفرالحل ميزة تحويل النص-إلى كلام عبر برنامج “الشات بوت” لتعزيز مشاركة العملاء في العصر الرقمي الحالي

لندن, 24 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — كشفت بي بي سي, الشركة الرائدة في توفير حلول الدفع الرقمية، عن تطبيقها الجديد المصمم لتوفير الخدمات المصرفية الرقمية و خدمات الهاتف المحمول للبنوك وشركات الفنتك وتزويدها بمجموعة شاملة من الميزات التي تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. ويوفر هذا التطبيق سهولة الاستخدام والتنفيذ السريع للمعاملات لدى لبنوك التي ترغب في تسريع وتيرة التحول الرقمي والتقنيات المالية لديها والتي تحتاج إلى طرحها في السوق بسرعة.

ويجدر بالذكر أنه تم تطوير التطبيق الجديد بكادر داخلي بهدف تلبية عهد شركة بي بي سي بـ “ربط الحياة الواقعية بالرقمية” بطريقة غير تلامسية عملائها. واستجابة للطفرة المصرفية الرقمية خلال فترة الوباء، تم تصميم التطبيق لخدمة جميع القطاعات من عملاء التجزئة والتجار إلى الوكلاء في كل من الأسواق الناضجة والناشئة، مما يتيح لهم الوصول بسرعة إلى الاقتصاد الرقمي. يأتي التطبيق بنموذج خدمة العلامة البيضاء التجارية المصرفية “فئة UX” للمؤسسات لتصميم واجهة المستخدم والعلامة التجارية بالإضافة إلى تدفقات العملية القابلة للتشكيل، مما يوفر تجربة رقمية حقيقيةوشاملة.

تم تصميم تطبيق SmartVista من بي بي سي لمنح المؤسسات المالية الأدوات اللازمة لتعزيز مشاركة العملاء وزيادة ولائهم وخلق تدفقات وإيرادات جديدة من البيع الإضافي والبيع ذي القيمة الأعلى.

تشمل الميزات الرئيسية لتطبيق الخدمات المصرفية SmartVista الجديد عبر الهاتف المحمول ما يلي:

1. “الشات بوت” مع ميزات تحويل الكلام إلى نص: لتمكين العملاء من التعامل بأمان مع الاستعلامات الصوتية أو إعطاء التعليمات للتطبيق، وإنشاء محادثات افتراضية بعيدة عن اللمس، لتعزيز التفاعل مع المؤسسة المالية.

2. الإدارة المالية الشخصية: ترفع هذه الخاصية من مستوى إدارة وتجربة العميل على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، باستخدام التنبيهات والقيود الشخصية، المصممة لتوفير تحكم شخصي في السلامة المالية للعملاء..

3.مدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR Code): خدمة متاحة للعملاء والتجار، وتقدم دعمًا ثابتًا وديناميكيًا لرموز الاستجابة السريعة والقدرة على التعامل مع رموز QR المتعددة، وهي ميزة تشهد طلبا متزايدا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

4.تطبيق مصرفي موحد للتاجر والوكلاء: يخلق هذا التطبيق تجربة مزدوجة، تتمثل في قبول المدفوعات لمشتريات التجزئة و تقديم خدمات مصرفية للوكيل نيابة عن مؤسسة مالية.

5. التداول والاستثمار: يتم تقديمه من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، للتكامل مع أي تطبيق استثماري من طرف ثالث أو مركز تبادل محلي لجمع المعلومات التجارية داخل تطبيق مصرفي واحد. يمكن للعملاء تنمية قدراتهم على الكسب، مع توفير نشاط جديد لتوليد الإيرادات للمؤسسات المالية.

6.الأهداف والولاء: مساعدة العملاء على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من أموالهم . تنذمج أهداف العملاء مثل التوفير للحصول على سيارة أحلامهم أو منزل أو تعليم أو وجهة عطلة بذكاء مع ميزات الولاء، مما يتيح للمؤسسات المالية توسيع نماذج أعمالها وكشف الولوج للشركاء في الوقت والمكان المناسبين، مع البقاء على صلة بالعميل واحتياجاته.

وعلق أوليغ بالتسيانسكي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في بي بي سي قائلا: “لا تكفي البطاقة المجانية والحساب المصرفي لجذب العملاء الجدد. الأهمية تكمن في “التطبيق الإستثنائي” ونحن فخورون بتطبيقنا الجديد لتوفير الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والذي تم استلهامه من خلال خبرتنا الانتقائية في خدمة البنوك من الدرجة الأولى إلى شركات الفنتك في أكثر من تسعين دولة. يدمج التطبيق كل خبرتنا في الأعمال المصرفية والتنقل والتجارة في تجربة سياقية ملفوفة حول كل عميل فردي واحتياجاته الخاصة والتجارية. التكنولوجيا الحديثة اليوم تجعل من الممكن إنشاء خبرات سياقية وبالتالي ذات أهمية لعملاء بي بي سي ومستخدميهم النهائيين في جميع أنحاء العالم.”

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