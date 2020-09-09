‫تأكيد جدول أعمال معرض سي آي أف أف شنغهاي 2020: داعم أساسي للثقة في مستقبل سوق الأثاث

شنغهاي، 9 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد معرض سي آي أف أف شنغهاي 2020 الـ 46 في هونغياو بشنغهاي من 7 – 10 أيلول/سبتمر.

لم يفاجئ ذلك المهنيين الذين أعجبوا بالتأكيد بنجاح الدورة الـ 45 لمعرض سي آي أف أف غوانغجو 2020، والتي تم تأجيلها لمدة 4 أشهر فقط فيما يتعلق بالأجندة المعتادة وحضرها عدد كبير من الجمهور (143،363 زائرًا) وانتهت بـشعور من الرضا بالنسبة إلى جميع العارضين؛ وهي مؤشر مهم على انتعاش سوق الأثاث الصيني والعودة الفورية إلى الحالة الطبيعية لمعرضها التجاري الرائد.

ينظم معرض سي آي أف أف 2020 الـ 46 من قبل مركز التجارة الخارجية الصيني (مجموعة) تحت شعار “ربط العالم” وبهدف خلق تكامل قوي للغاية بين السوق المحلي الصيني عالي المستوى والأسواق الدولية، ودعم ومساعدة الشركات على التعامل مع الوضع الاقتصادي سريع التطور بشكل فعال. وإدراكًا للصعوبات الحالية، يتعاونمعرض سي آي أف أففي الواقع مع العديد من الشركاء من أجل تقديم الدعم الكافي للأعمال التجارية عبر الإنترنت وعلى الأرض للعارضين والمشترين، فضلاً عن تنفيذه بطريقة مبتكرة. وعلى وجه الخصوص، سيوفر المعرض التعاون عبر منصة التداولB2B Giga Cloud Logistics فرصًا غير عادية جديدة للشركات الموجهة للتصدير.

تقدم المشاركة في الدورة السادسة والأربعين لمعرض سي آي أف أف شنغهاي 2020 نفسها كخطوة رئيسية لمواجهة الجزء الثاني من العام 2020 والفترة التالية للعام 2021 بحيوية وتفاؤل ضروري.

وتحت نفس سقف المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي)، سيشغل أكثر من 1000 عارض مساحة 250,000 متر مربع من مساحة العرض وسيمثلون سلسلة توريد الأثاث بأكملها: الأثاث المنزلي والخارجي والأثاث الترفيهي والديكور المنزلي والمنسوجات المنزلية والأثاث المكتبي والفندقي والتجاري وآلات ومواد صناعة الأثاث.

تحتاج صناعة الأثاث إلى التصميم والحلول الإبداعية الآن أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي سيتم توسيع قاعة التصميم بشكل أكبر: بحيث تركز على التصميم المعاصر (القاعة 4.1)، وسوف تتطور إلى التصميم الحديث (القاعة 3) والتصميم العصري (القاعة 5.1). وبما يعكس رغبة المنظمين في خلق ثقافة التصميم الجيد والعيش الكريم، سيشهد معرض سي آي أف أف شنغهاي 2020 الـ 46 مشاركة أفضل العلامات التجارية وسيكون غنيًا بشكل خاص بالأحداث والمعارض.

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