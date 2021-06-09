‫تاكيدا تطلق تجربة إن ذير شوز في الشرق الأوسط دعماً للمصابين بمرض الأمعاء الالتهابي

وتم إطلاق البرنامج القائم على الاشتراك باستخدام تقنية المحاكاة وعلى مدى يومين تعرّف خلالها مزودو الرعاية الصحية وموظفو تاكيدا بشكل فعّال وشامل على المرض عبر معايشةتجربة المرضى المصابين به.

واستخدم في المحاكاة تطبيق للهواتف المحمولة، وذلك بهدف إطلاع المشاركين على المعاناة اليومية التي يواجهها المصابون بمرض الأمعاء الالتهابي. كما تم استخدام مجموعة من المواد من صندوق الأدوات الخاص بالمرض ليتمكن المشاركون من خوض التحديات التي يطرحها التطبيق. وصممت هذه التحديات لتحاكي الأعراض الجسدية والنفسية للمرض، حيث اكتسب المشاركون معلومات قيمة وتعرفوا على آثار مرض الأمعاء الالتهابي على جميع جوانب حياة المريض بما فيها علاقاته الشخصية والمهنية من خلال تجسيد المواقف والتفاعل بين ممثلين قاموا بأدوار الممرضين والأطباء. وأسهم إدراج بعض أعراض المرض من ألم جسدي ومقاطعة لروتين الحياة اليومية في البرنامج في تعزيز فهم المشاركين لمعاناة المرضى بالرغم من عدم قدرة المحاكاة على تجسيد الألم والاضطرابات التي ترافق هذا المرض بشكل كامل.

وتعليقاً على الموضوع، قال الدكتور توبي شيبارد، رئيس قسم الشؤون الطبية لشركة تاكيدا في الهند وكومنولث الدول المستقلة ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “حققت المنصة نجاحاً كبيراً في مساعدة الموظفين وأخصائيي الرعاية الصحية في اكتساب معرفة أكبر حول مرض الأمعاء الالتهابي من خلال التعايش مع المرض من منظور المريض. وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع خبراء تجارب التعلم الغامرة بهدف مساعدة المشاركين على اكتساب فهم أعمق للتأثيرات السلبية لمرض الأمعاء الالتهابي على حياة المريض اليومية، وإلهامهم للاطلاع على جوانب جديدة لعملهم في خدمة المصابين بهذا المرض، سواء في مجال البحوث والتطوير أو التسويق أو توعية المرضى. ويهدف البرنامج إلى دعم أفراد مجتمع الرعاية الصحية الأوسع ليكونوا مناصرين حقيقيين تربطهم علاقة عاطفية أعمق مع المرض، ما يحسن طريقة تعاملنا وتعامل شركائنا في مجال الرعاية الصحية مع المرضى”.

وأظهرت دراسة تقييمية [1]، أجرتها جامعة ويستمنستر في لندن بالمملكة المتحدة ونُشرت في مجلة آفاق علم النفس، زيادة كبيرة في الفهم والتعاطف والتواصل مع المصابين بمرض الأمعاء الالتهابي، وإقبالاً أكبر على تعزيز الوعي وتسهيل المشاركة في دعم المرضى بين المشاركين في برنامج إن ذير شوز.

وأتاح تطبيق الهواتف المحمولة لأكثر من 1900 مشارك مما يزيد عن 30 دولة حول العالم عيش تجربة تحاكي الحياة اليومية للمصابين بمرض الأمعاء الالتهابي، من خلال تحديات تتيح الشعور بالأعباء العاطفية والجسدية التي يسببها المرض. وفي مطلع 2019، بعد النجاح العالمي لبرنامج إن ذير شوز، عملت تاكيدا على توسيع نطاق البرنامج من خلال إطلاق نسخة جديدة منه تحاكي حياة مريض مصاب بداء كرون وحالة مُعقّدة من الناسور الشرجي.

[1]هالتون سي، كارترايت تي. ضع نفسك مكان المريض: دراسة تقييمية لمنهجية التعليم التفاعلي باستخدام تدريب رقمي. مجلة آفاق علم النفس (النسخة الإلكترونية). متوفر عبر: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02124/full.

لمحة عن تاكيدا للصناعات الدوائية:

تعتبر شركة تاكيدا للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز TSE:4502 / والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TAK) شركة رائدة عالمياً في مجال الصناعات الدوائية الحيوية المستندة على القيم والقائمة على الأبحاث والتطوير. وتتخذ الشركة من اليابان مقراً لها، وتلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للمرضى عبر تحويل العلوم إلى أدوية عالية الابتكار. وتركّز تاكيدا جهودها في إطارَي البحث والتطوير على أربعة مجالات علاجيّة: علم الأورام، والأمراض النادرة، وعلم الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي. ونقوم أيضاً باستثمارات موجهة في مجالات البحث والتطوير المتعلقة باللقاحات والعلاجات المستخرجة من البلازما. كما تركز جهودها على تطوير أدوية مبتكرة تساهم بتحقيق تغيّر جذري في حياة الناس من خلال دفع حدود خيارات العلاج الجديدة، وتعزيز محرّك وقدرات الأبحاث والتطوير التعاوني المحسّنة الخاص بنا لابتكار خط إنتاج راسخ ومتعدد الأنماط. ويلتزم موظفونا بتحسين جودة حياة المرضى والتعاون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 80 دولة ومنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.takeda.com.

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