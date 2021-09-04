‫تتصدى بورصة أي سي إي ACE لغسيل الأموال بالعملات المشفرة مع KPMG وKGI Bank وCYBAVO

تايبيه, 3سبتمبر/ أيلول 2021 /PRNewswire/ – مع تكثيف الدول في جميع أنحاء العالم لمحاولة السيطرة على العملات المشفرة لمنع الجرائم المالية، نفذت بورصة أي سي إي، وهي شركة رائدة في مجال تبادل العملات المشفرة مقرها في تايوان، بشكل استباقي العديد من الإجراءات لتلبية المتطلبات ذات الصلة والمساعدة في معالجة غسيل الأموال ، مما يساعد السلطات التنظيمية في تايوان على إنشاء بيئة عملات رقمية آمنة وشفافة.

لتحقيق ذلك، أقامت بورصة أي سي إي شراكات مع KPMG وKGI Bank وCYBAVO وLockton لتوفير الحماية ضد مكافحة غسل الأموال (AML) والجرائم المالية الأخرى على منصتها، مما يوفر منصة تداول تشفير آمنة لجميع المستخدمين.

اكتسبت الأصول المشفرة قوة جذب هائلة في السنوات الأخيرة خاصة بين المستثمرين الشباب. أدى النمو الهائل في شعبيتها أيضًا إلى إثارة مخاوف بشأن المخاطر الكامنة في المعاملات غير المنظمة بين حاملي العملات المشفرة لمنع العملات المشفرة من أن تصبح قنوات لغسيل الأموال، شددت السلطات اللوائح الخاصة بهذه الصناعة، بما في ذلك قواعد العملة المشفرة الجديدة في تايوان والتي تم سنها في 1 يوليو والتي تتطلب تبادل العملات المشفرة للتحقق من هويات المستخدم وتقييمها.

“تعاونت بورصة أي سي إي مع KPMG لوضع التدابير ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وممارسات تمويل الإرهاب من خلال التدقيق الصارم في معلومات المستخدم وهوياته حتى قبل طرح لوائح مكافحة غسل الأموال التايوانية الجديدة الخاصة بالعملات المشفرة. وقال ديفيد بان، مؤسس بورصة أي سي إي: “لقد تعاونا أيضًا مع السلطات الجنائية والتحقيق في تايوان للمساعدة في إنشاء آليات محكمة لمكافحة غسيل الأموال داخل فضاء العملات المشفرة”.

الأمان هو الأولوية القصوى لبورصة أي سي إي

توفر بورصة أي سي إي حماية مزدوجة لأصول العملة المشفرة والدولار التايواني الجديد. في عام 2020، تعاونت الشركة مع بنك KGI لإنشاء “أمانة لصندوق الاتحاد الدولي للسيارات FIA“. بدعم من شركة أمن سلاسل الكتل المشهورة عالميًا CYBAVO، تم تجهيز بورصة أي سي إي بأحدث نظام أمان للأصول الرقمية ومحفظة رقمية من جهات خارجية للمستخدمين.

وفي الوقت نفسه، تتيح شراكة بورصة أي سي إي مع شركة التأمين الدولية Lockton الحاصلة على تصنيف AA من S&P للمستخدمين الاستمتاع بالحماية الشاملة.

منذ إنشائها، أعطت بورصة أي سي إي الأولوية للأمن وحماية المستخدم، مما وضع أساسًا قويًا للامتثال التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وKYL بالشراكة مع شركات المحاماة وشركات المحاسبة والمؤسسات المالية الرائدة عالميًا.

في أوائل عام 2018، تلقت بورصة أي سي إي توجيهات من KPMG لإعداد إجراءات المعاملات وضمان الامتثال التنظيمي لمواجهة مخاطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).

في عام 2021، ساعد ريكس تشو، مستشار المخاطر ونائب الرئيس التنفيذي لخدمات المحاسبة الجنائية لشركة KPMG تايوان، بورصة أي سي إي في التخطيط لتطوير المنتجات وإجراءات التشغيل وفقًا لقوانين ولوائح تايوان ذات الصلة، لتلبية معايير البنوك المالية رفيعة المستوى. لقد وضعت بورصة آي سي إي في طليعة صناعة التشفير في بناء وتعزيز بروتوكولات إدارة المخاطر وآليات حماية المستخدم.

حول بورصة أي سي إي

أسسها ديفيد بان في 2018، مدير العمليات السابق لشركة KPMG للابتكارات والشركات الناشئة، بورصة أي سي إي هي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة مع أفضل تدابير الأمان الرقمي في تايوان. تحتل حاليًا المرتبة الثانية في تايوان من حيث أحجام التداول لعملات البيتكوين، والإثيريوم، والعملات الرقمية الثابتة. تلتزم العلامة التجارية ببناء أكثر بورصة من نوع Fiat to Crypto احترافًا، وتوفير مدخلًا لجميع التايوانيين للوصول إلى العملات المشفرة بسهولة.

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