‫تتعاون آب غاليري AppGallery مع ألعاب بيلكا Belka Games لإضفاء البهجة على أجهزة هواوي Huawei

يمكن لمحبي كلوك ميكر Clockmaker التطلع إلى الهدايا الحصرية المتوفرة عند الإطلاق عند اللعب من خلال AppGallery

شنتشن Shenzhen، الصين، 29 يوليو 2021 /PRNewswire/ – يمكن للاعبين الآن التطلع إلى الشروع في مغامرة غامضة لألغاز مطابقة ثلاثية مع Clockmaker منBelka Games الذي نال استحسان النقاد، والمتوفر الآن على AppGallery.

في سباق للعثور على لغز Clockmaker المؤذِ وكسر الشتائم، يجب على اللاعبين أن يشقوا طريقهم عبر الألغاز القائمة على الأحجار الكريمة لإجراء إصلاحات لمدينة قديمة وساحرة.بالإضافة إلى التنقل في جو غامض، يدعو Clockmaker اللاعبين لمواجهة أكثر من ألف لعبة صغيرة تتطلب التفكير التكتيكي والمهارة لتفجير الأحجار الكريمة بعيدًا.

كجزء من الشراكة واحتفالًا بإطلاق clockmaker، تقدم AppGallery وBelka Games هدايا حصرية للاعبين.سيحصل اللاعبون الذين لعبوا من خلال AppGallery على ظرف هدايا حصرية، والتي تتضمن 24 ساعة من الحياة المنطلقة، بالإضافة إلى 15 ياقوتة فاخرة لإنفاقها داخل المتجر المحتوي على الألعاب.ظرف الهدايا قابل للاسترداد بعد إكمال مستوى المنزل الأول في بداية اللعبة.

قال يوري كراسيلنيكوف، نائب رئيس تطوير الأعمال في Belka Games: “يسعدنا أن المزيد من اللاعبين حول العالم يمكنهم الآن المحاولة مع تجربة اللعب الشهيرة في Clockmaker.” “كما رأينا بالفعل، حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا، لذلك يسعدنا أن المزيد من اللاعبين سيتمكنون من الوصول نتيجة لشراكتنا مع Huawei.”

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كأحد أسرع الأسواق نموًا وثالث أكبر أسواق التطبيقات على مستوى العالم، فإن AppGallery يوضح كيف يمكن للمطورين الاستفادة من الدعم التشغيلي القوي من Huawei في الفترة التي تسبق إطلاق التطبيق.Clockmaker هو مثال قوي لإمكانيات HMS Core من Huawei، حيث يتكامل مع مجموعة IAPو مجموعة Ads لتقديم حلول دفع سلسة وتجارب إعلانية ممتعة للمستخدمين.

كما قال السيد كراسيلنيكوف معقبًا: “لقد كان العمل مع Huawei تجربة ممتعة للفريق في Belka Games“.”لقد تلقينا مستوى رائعًا من الدعم التشغيلي والتطوير منذ البداية وسعدنا بالتكامل السلس لمجموعات HMS Core Kits من Huawei حتى نتمكن من تزويد محبي اللعبة بالخدمات التي يستحقونها.”

حققت Clockmaker نجاحًا هائلاً في العامين الماضيين، عبر العديد من المنصات على مستوى العالم، بالإضافة إلى الوصول إلى أعلى المخططات الربحية نظرًا لطريقة لعبها التفاعلية والمثيرة.تُظهر شراكة Belka Games مع AppGallery الرغبة في النمو وتشير ضمناً إلى أن المعجبين يمكن أن يتوقعوا رؤية المزيد في الأشهر المقبلة.

Clockmaker أصبح الآن متاحًا للتحميل خلال AppGallery

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AppGallery متاح في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.دخلت Huawei في شراكة مع 4.5 مليون مطور في جميع أنحاء العالم، وبلغ إجمالي التنزيلات 384.4 مليار في عام 2020.بحلول نهاية يونيو 2021، تم دمج أكثر من 141000 تطبيق مع HMS Core في جميع أنحاء العالم.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1583025/Clockmaker.jpg