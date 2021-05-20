‫تحتفل آي هيرب بنجاح تطبيقاتها بتقديم خصم 20%

باسادينا، كاليفورنيا, 20 مايو، 2021 /PRNewswire/ — نتائج نجاحنا تعكسها التقييمات! للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققته التطبيقات، تقدم آي هيرب خصم 20%. خلال شهر مايو، يُمكن استخدام خصم 20% لمرة واحدة على أي عملية شراء تتم من خلال تطبيق آي هيرب باستخدام الرمز الترويجي SHOPAPP.

طُوِر التطبيق لأول مرة كاستجابة لمطالب عملائنا في جميع انحاء العالم لمزيد من التسوق المريح والسريع، وأُطلق في عام 2013. أصبح تطبيق آي هيرب سهل الاستخدام هو جهاز التسوق المفضل للعملاء، فهو يُسهل عليهم العثور على كل ما يحتاجون إليه بشكل سريع. لقد حافظ باستمرار على تقييمات وتصنيفات عالية، فقد حصل على تقييمات عددها 67000+ وتصنيف 4.7 نجمة على الآي أو إس وتقييمات عددها 166000+ وتصنيف 4.8 نجمة على الأندرويد.

يقول BT Bitarafan مسؤول التكنولوجيا الأعلى في آي هيرب أن «عملائنا يواصلون المشاركة بشكل أكبر في التطبيقات الخاصة بنا عبر الأجهزة المحمولة. وشهدت آي هيرب زيادة بنسبة 63% في استخدام التطبيق في عام 2020، حتى في أثناء الإقامة في المنزل بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم. يعكس هذا النمو القوي الاستجابة الإيجابية من العملاء للتحسينات التي أجريناها في تطبيقنا. ونعمل على تسهيل اكتشاف المنتجات المناسبة والعثور عليها وتسهيل تصفح التقييمات الحقيقية للعملاء وتسهيل عملية الشراء من خلال تجربة سداد مبسطة وجديدة في تطبيقنا. يقترن ذلك باستثماراتنا المستمرة لتحسين السرعة الكلية والإصدار المحلي للتطبيق وتقديم تجربة تسوق أكثر تخصيصًا للعملاء في جميع أنحاء العالم.»

في الآونة الأخيرة، عمل فريق آي هيرب بكد لإعادة تصميم تجربة المستخدم من خلال ضبط تجربة البحث والاكتشاف وعربة المستخدم وسهولة الوصول إلى صفحة السداد. وبفضل التحسينات التي أُجريت على الأداء، يمنح التطبيق الآن العملاء تجربة خالية من الأعطال بنسبة 99%. نظرًا لأن آي هيرب تقدم خدماتها للعملاء في 150 دولة، فقد تم تحسين خيارات الشحن والدفع المحلي، بما في ذلك دمج Global Air Locker و Pony Express للتسليمات في روسيا، وتحسين تجربة المعاملات المالية لتصبح أكثر سلاسة من خلال Alipay و Apple Pay. قمنا بتحسين الاشعارات لتشمل تذكيرات إعادة شراء المنتج واشعارات «عودة المنتج في المخزون».

قم بتنزيل تطبيق آي هيرب لنظام الآي أو إس من هنا.

قم بتنزيل تطبيق آي هيرب لنظام الأندرويد من هنا.

عن آي هيرب: آي هيرب هي واحدة من أكبر بائعي التجزئة في التجارة الإلكترونية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتقدم 30 ألف منتج من 1200 علامة تجارية إلى ملايين العملاء حول العالم. تشحن آي هيرب مباشرة من مستودعات متقدمة ومتحكم بها مناخيا ومعتمدة من جي أم بي (ممارسات التصنيع الجيد) للعملاء في 188 دولة وإقليم. منذ العام 1996، واصلت آي هيرب الابتكار في تقديم منتجات عالية الجودة، بأفضل قيمة ممكنة، مع تقديم تجربة العملاء الأكثر سهولة. https://www.iherb.com

فيديو – https://www.youtube.com/watch?v=bq3nvcb7wTc