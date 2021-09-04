‫تحقيق جريت وول موتورز لإيرادات بلغت 61.9 مليار يوان صيني في النصف الأول من عام 2021

باودينغ، الصين, 4 سبتمبر 2021 /PRNewswire/- أصدرت شركة جريت وول موتورز المحدودة في 27 أغسطس تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2021. بلغ إجمالي إيرادات شركة جريت وول موتورز خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام مبلغ 61.928 مليار يوان صيني، مع تحقيق نمو سنوي بلغت نسبته 72.36%؛ كمّا بلغ صافي الربح مبلغ 3.529 مليار يوان صيني، بنمو سنوي بلغت نسبته 207.87%.

قد يعزو نمو الإيرادات المواكب لنمو صافي الربح إلى الزيادة المطردة لجريت وول موتورز في كلٍ من حجم مبيعات السيارات الجاهزة ومتوسط سعر البيع للسيارة الواحدة. شهدت المبيعات النهائية لجريت وول موتورز نموًا هائلاً خلال النصف الأول من عام 2021، حيث تم بيع 614,389 مركبة جديدة، مع نمو المبيعات على أساس سنوي بنسبة 53.68%. كما تم تحسين سعة علامتها التجارية الممتازة بشكل منتظم، ووصل متوسط سعر بيع السيارة الواحدة 100,800 يوان صيني، مع نمو سنوي بلغت نسبته 12.15%. يُعد الارتقاء بالخبرة الناتجة عن التطبيق المستمر للتقنيات التقدمية عاملاً رئيسيًا في الزيادة المستمرة في حجم مبيعات جريت وول موتورز. استثمرت جريت وول موتورز خلال النصف الأول من عام 2021 مبلغ 2.9 مليار يوان صيني تقريبًا في البحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا، بزيادة بلغت نسبتها 63.15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كمّا تم استخدام الاستثمار لتسريع وتيرة إدخال التقنيات التقدمية مثل الطاقة الفعالة للوقود، والقيادة الذكية والمقصورة الذكية في منتجات جديدة، وكذلك لتعميق ابتكار الطاقة الجديدة والتقنيات الذكية.

بفضل الأداء المتميز للجيل الثالث من HAVAL H6، HAVAL JOLION، GWM POER، ونماذج عالمية أخرى في الأسواق الخارجية مثل روسيا وأستراليا وتشيلي وجنوب إفريقيا، حققت مبيعات جريت وول موتورز خارج البلاد ارتفاعات جديدة، حيث بلغ حجم المبيعات الخارجية 61,559 سيارة في النصف الأول من العام، ونمو سنوي بلغت نسبته 133.24%، مما ساهم اسهامًا أكبر في النمو المطرد لأداء نصف العام. نظرًا للطلب الكبير في السوق العالمي، وضعت جريت وول موتورز هدفًا استراتيجيًا جديدًا يتمثل في حجم مبيعات خارجي يبلغ إجمالي مليون سيارة في عام 2025، وقد بذلت جهودًا متواصلة لتحقيق هذا الهدف. كمّا وقعت جريت وول موتورز، ودايملر جروب مؤخرًا اتفاقية للاستحواذ على مصنع “Erasemapolis” في البرازيل. ستؤدي تلك الخطوة إلى تسريع وتيرة تطوير جريت وول موتورز في سوق أمريكا الجنوبية. وفي الوقت ذاته، دخلت جريت وول موتورز أيضًا الأسواق الخارجية بما في ذلك نيبال والعراق وبروناي بمنتجاتها مثل الجيل الثالث من HAVAL H6، وHAVAL JOLION، وGWM POER، وواصلت توسيع سوق جنوب آسيا والشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.

بعد ذلك، مع وجود استراتيجية 2025 كمبدأ إرشادي والتحوّل إلى “شركة عالمية لتكنولوجيا التنقل” كهدف، تواصل جريت وول موتورز بذل الجهود الشاملة وتزليل جميع الصعوبات من أجل تعزيز التطوير المستمر لمصفوفة العلامة التجارية للمنتج و قوة البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي، مع تعميق تطورها العالمي، ومحاولة الوصول إلى ذروة تنمية جديدة.

صورة –https://mma.prnewswire.com/media/1608081/GWM_s_Revenue_in_the_First_Half_of_2021_Reached_CNY_61_9_Billion.jpg