‫تختبر ‘quick nick’ النموذج الأولي من سيارة battista بعد تسارع تطوير سيارة hyper GT

– يساهم المتسابق السابق في الفورمولا 1 والفورمولا إي، نيك هيدفيلد بخبرته في برنامج اختبار السيارة الكهربائية النقية Battista hyper GT

– ينضم هيدفيلد إلى فريق تطوير المركبات في مركز Nardò التقني في إيطاليا لإجراء اختبار Battista لأول مرة، حيث يقوم المهندسون بضبط حزمة الديناميكيات المصممة حسب الطلب

– قال هيدفيلد: “ما أدهشني حقًا هو مدى الشعور الطبيعي الذي توفره سيارة Battista على الحلبة. نحن نصنع سيارة hyper GT للاستمتاع بها على جميع السرعات، ولكن هنا في Nardò، كانت تجربة التحكم في المنعطفات والسرعة التي حققناها استثنائية.”

– يتيح اختبار المضمار إجراء تحسينات وتعديلات باستمرار للعناصر بما في ذلك إعدادات الهيكل المخصصة ومجموعة الديناميكيات الهوائية بالإضافة إلى توجيه عزم الدوران وخمسة أوضاع قيادة اختيارية

– شاهد نيك هيدفيلد في أول ظهور له أثناء تجربة نموذج Battista hyper GT الأولي من هنا:youtu.be/jyY95MUhBa4

‏NARDÒ، إيطاليا, 3 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ —

قام المتسابق الأسطوري وسائق قسم الاختبارات والتطوير في شركة Automobili Pininfarina، نيك هيدفيلد، بتجربة سيارة Battista hyper GT الجديدة على المضمار لأول مرة كجزء من سلسلة التطوير المستمر للنموذج الأولي في مركز Nardò التقني في إيطاليا.

لقد لعب هيدفيلد دورًا رئيسيًا في تطوير سيارة Battista منذ بداية المشروع. حيث انضم في عام 2019 إلى مصممي ومهندسي Automobili Pininfarina لتقديم ملاحظاته بعد التجربة العملية على النموذج الأولي والتي تمت بصورة فعلية – وليس افتراضيًا – لأول مرة. وبعد فترة وجيزة، تولى نيك مسؤولية جهاز المحاكاة الديناميكي المتقدم في إيطاليا، بالإضافة لدوره لدعم الإعداد الديناميكي لسيارة hyper GT الكهربائية 1,900 PS ذات الدفع الرباعي.

وبفضل معلوماته التي لا مثيل لها وخبرته التي تزيد عن 25 عامًا في مجال صناعة السيارات الرياضية عالية الأداء، فهو من أفضل العوامل المستمرة في دعم تحسين إعدادات هيكل Battista التي يتم تصميمها حسب الطلب ومعايرة البرامج، قبل دخول hyper GT حيز الإنتاج في إيطاليا في صيف عام 2021.

قال نيك هيدفيلد: “لقد كان من المميّز حقًا تجربة سيارة Battista على المضمار لأول مرة. ومع وصول النموذج الأولي إلى مرحلة متقدمة من التطوير، فإننا نختبر سيارة Battista بحوالي 80 في المائة من قوتها المحتملة، ومع ذلك فالأداء والتسارع يفوقان أي شيء يمكنني تخيله.”

“ما أدهشني حقًا هو مدى الشعور الطبيعي الذي توفره سيارة Battista على الحلبة. نحن نصنع سيارة hyper GT للاستمتاع بها على جميع السرعات، ولكن هنا في Nardò، كانت تجربة التحكم في المنعطفات والسرعة التي حققناها استثنائية. ينشط الحد الأدنى من التحكم في الجر وتوجيه عزم الدوران في هذه المرحلة من تطوير النموذج الأولي، ومع ذلك هناك الكثير من السيطرة التي يمكن استغلالها.”

“كانت هذه هي المرة الأولى التي أقود فيها السيارة على حلبة Nardò، لذلك أمضيت بعض الوقت في مشاهدة مقاطع فيديو عن اللفات عبر الإنترنت للتعرف على تصميم الحلبة. وأدركت بسرعة أنها ستكون عديمة الفائدة، لأن تسارع سيارة Battista على مستوى آخر حتى مقارنة بأسرع سيارات الطرق العادية في العالم.”

“لتحقيق هدفنا المتمثل في تقديم سيارة hyper GT، وهي سيارة يمكن الاستمتاع بها في أي مكان وفي جميع الظروف، نقوم بتطوير Battista بمجموعتين من الإطارات. إن إطار Michelin Pilot Sport Cup 2R هو إطار الأداء المفضل لدينا، بالإضافة إلى عجلات ‘Impulso‘ خفيفة الوزن، الأمر الذي يضفي مزيجًا رائعًا من أقصى شعور من الإحساس والثبات، وهو مناسب تمامًا لحلبة السباق.”

“يجب أن أقول، بصراحة شديدة، أن قيادة نموذج سيارة Battista الأولي فاق توقعاتي بكثير. إنها مختلفة كليًا عن أي شيء قمت بتجربته من قبل. لا أطيق الانتظار لتجربة سيارة Battista بعيدًا عن المضمار، ومطاردة الزوايا الصعبة على الطرق الجبلية.”

تعتبر Automobili Pininfarina Battista أقوى سيارة قانونية للطرق تم تصميمها وتصنيعها على الإطلاق في إيطاليا. لن يتجاوز عدد سيارات Battista التي يتم تصنيعها يدويًا 150 سيارة كحد أقصى في ورشة Pininfarina SpA في مدينة تورين بإيطاليا، مع تسليم السيارات الأولى للعملاء في وقت لاحق من هذا العام.

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ملاحظات المحرر

حول AUTOMOBILI PININFARINA

يقع Automobili Pininfarina في مقر العمليات في ميونيخ، ألمانيا، مع فريق من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة من السيارات من ماركات السيارات الفاخرة والممتازة. من خلال تصميم وهندسة وإنتاج يدوي في إيطاليا، سيتم بيع سيارة Battista الفائقة وصيانتها وجميع الموديلات المستقبلية في جميع الأسواق العالمية الرئيسية تحت اسم Pininfarina. تهدف الشركة الجديدة إلى أن تكون العلامة التجارية للسيارات الفاخرة الأكثر استدامة في العالم.

تستحوذ الشركة على 100% من شركة Mahindra & Mahindra Ltd، وقد تم تسميتها Automobili Pininfarina بعد توقيع اتفاقية ترخيص العلامة التجارية بين Pininfarina S.p.A. وMahindra & Mahindra Ltd. تلعب Pininfarina SpA دورًا مؤثرًا في دعم قدرات التصميم والإنتاج استنادًا إلى تجربة فريدة من نوعها طيلة 90 عامًا في إنتاج العديد من أكثر السيارات شهرة في العالم.

نبذة عن نيك هيدفيلد

لقد بدأ مسيرته في رياضة السيارات في عام 1994 بالسباق في سلسلة سباقات German Formula Ford، وكان نيك هيدفيلد (البالغ من العمر 43 عامًا) يتنافس في العديد من المسابقات قبل الظهور لأول مرة في الفورمولا 1 في عام 2000. وبعد أكثر من 10 سنوات في رياضة السيارات، أصبح أول سائق ينتقل إلى قمة رياضة السيارات الكهربائية، عندما دخل أول سباق له في فورمولا إي في عام 2014. ونظرًا لخبرته التي لا مثيل لها في تطوير وصقل خصائص السيارات عالية الأداء، كان نيك سفير العلامة التجارية جزءًا من فريق تطوير السيارات في Automobili Pininfarina منذ بداية برنامج Battista ولعب دورًا رئيسيًا في اختبار محاكاة السيارة الكهربائية النقية Hyper GT.

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Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1431494/Automobili_Pininfarina_Nick_Heidfeld.jpg

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