‫تخطط شركة هايسنس لجلب المزيد من منتجات العرض عالية الأداء وعالية الجودة إلى السوق الأفريقية في عام 2022

“عبر الابتكار التكنولوجي المستمر، تخترق شركة هايسنس الحواجز التقنية بإنتاج أجهزة تلفزيون ليزر بدقة 1080بكسل و2000 بكسل و4000 بكسل وحاليًا 8000 بكسل مما دفع صناعة أجهزة تلفزيون الليزر العالمية إلى عصر ترايكروما. قال باتريك، مدير التسويق بشركة هايسنس جنوب أفريقيا، “نلتزم بتقديم منتجات جديرة بالثقة للملايين من مستخدمينا في إفريقيا عبر التصميم المتميز، والتكنولوجيا الرائدة، والخدمة الممتازة”.

سيتوفر تلفزيون الليزر ترايكروما L9G، المتميز بمحرك الليزر ترايكروما من شركة هايسنس الذي تصل ذروة سطوعه إلى 3000 لومن، في منطقة إفريقيا في شهر يناير الجاري. إنه تلفزيون بدقة 4000 بكسل بإسقاط فائق القصر وليزر ثلاثي يستخدم ليزر نقي أحمر، وأخضر، وأزرق لتحقيق مستويات جديدة من أداء الألوان وقد فاز بـ “ملك أجهزة العرض ذات الإسقاط فائق القصر” وحصل على جائزة الأفضل في فئته من Projector Reviews كما حصل على جائزة اختيار المحرر من Projector Central في عام 2021

بالإضافة إلى L9G، ستطلق شركة هايسنس أيضًا تلفزيون U9G ذو الصمام الثنائي الباعث للضوء دون المليمتر بدقة 4000 بكسل في السوق الأفريقي في الشهر الجاري. في يونيو 2022، سيوفر التلفزيون الجديد U8H ذو الصمام الثنائي الباعث للضوء دون المليمتر بدقة 4000 بكسل المزيد من الترقيات المتميزة، وأداء عالي الجودة للمستهلكين في المنطقة. بشاشة ذات أحجام تتراوح من 55 إلى 75 بوصة، يوفر معدل التحديث الأصلي 120 هرتز لـ U8H أساسًا للوضوح السلس، ومعالجة الحركة مما يجعل أفلام الحركة والرياضة تبدو رائعة على الشاشة.

ففي عام 2022، نفذت شركة هايسنس لأول مرة تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء دون المليمتر في منتجها الجديدة المتميّز تلفزيون الصمام الثنائي الباعث للضوء دون المليمتر بدقة 8000 بكسل، مقدمًا أداءً مذهلاً للمدى الديناميكي العالي مع تباين أفضل، وصور أكثر سطوعا، وألوانًا أكثر جاذبية من أي وقت مضى. حاز تلفزيون الصمام الثنائي الباعث للضوء دون المليمتر بدقة 8000 بكسل من شركة هايسنس على جائزة CES® 2022 للابتكار، كما ستُقدم هذه التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق الأفريقي. من المقرر إطلاق تلفزيون U80H ذو الصمام الثنائي الباعث للضوء دون المليمتر بدقة 8000 بكسل الرائد في السوق الأفريقي في يوليو 2022