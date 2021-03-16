‫تدشين منتجات أبسين: اكتشف سلسلة منتجات تقنية MicroLED (ميكروليد) الجديدة والمبتكرة بالكامل

شنجن، الصين, 16 مارس/آذار 2021 /PRNewswire/ — عقدت شركة أبسين (Absen) فعالية تدشين الربيع في 12 مارس/آذار عبر بث مباشر للجمهور العالمي، لتعرض الجيل الجديد من تقنية العرض MicroLED الجديدة ومنتجاتها الجديدة المبتكرة الأخرى. سلسلة iCon3.0، المنتج الذي استمرت شركة أبسين في تطويره، هو الجيل الثالث من سلسلة iCon والحل الاحترافي الذي يركز على مجال المؤتمرات. سلسلة Aurora بسطوع 10,000 نت، يلمع التركيب الخارجي بألوان الشفق القطبي. وسلسة المنتجات الشفافة، وJadeDragon، وشاشة LED الشفافة للغاية، وهي أداة جذب مثالية لمتجر متطور بفضل سطوعها العالي.

تخطيط شركة أبسين لتقنية MicroLED للعرض

تناول السيد/ ستون (Stone)، مدير التكنولوجيا التنفيذي بشركة أبسين، نتائج بحث أبسين التقني. منذ عام 2016، استمرت أعمال شركة أبسين بالتطور التكنولوجي لتقنية MicroLED والطفرات، مما أدى باستمرار إلى تطور الصناعة. حاليًا، يحظى التخطيط الفني لتقنية عرض MicroLED بتقنيته الأساسية: التعاون المشترك مع الشريك الاستراتيجي لشريحة دقة 10 ميكرون لتقنية الربط. يُستخدم برنامج أبسين للتصميم الذاتي في تجميع الشرائح وفرزها. ونظام التحكم والبرمجيات بقدرة 4k / 8k + تقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي (HDR) + ‏144 هرتز HFRv، وطلاء وطبقة خارجية شديدة السواد يستخدم لأدوات التصميم الذاتي عالية التباين للتحكم في توحيد التغليف.

ستدشن أبسين في نوفمبر/تشرين الثاني منتجها الذي سيطرح في الأسواق ذو تقنية MicroLED ‏0.5 مم.

بالتزامن مع ظهور شاشة العرض المصغرة الذكية فائقة الدقة الجيل الخامس+8k، كما يدعو أيضًا إلى ظهور لوحات ربط غير ملحومة وعالية الدقة للغاية، ولا بد أن تجذب تقنية MicroLED المزيد والمزيد من الاهتمام.

تدشين منتج مبتكر جديد للعلامة التجارية

قاد مدير المنتجات الصناعية، كريستيان تشيمني (Christian Czimny)، الجمهور خلال هذه الرحلة وشارك تفاصيل هذه المنتجات الثلاثة الجديدة.

Absenicon3.0 – جهاز تحكم عن بُعد بمفتاح واحد لسهولة استخدام شاشة LED

Absenicon3.0 هي تقنية عرض للمؤتمرات ذات الحجم القياسي من شركة أبسين. بعد ما يقرب من عامين من التكرار والتحديث المستمر، يمكن الآن دمج العرض والنظام الذكي والصوت والفيديو دون أي أجهزة خارجية تقليدية أخرى في تصميم بسيط وأنيق. ومن أبرز ميزاته أنه يمكن التحكم فيه عن بُعد، بميزات مثل التبديل بلمسة واحدة وتبديل القنوات وتبديل الشاشة وإعدادات القائمة. بسيط وسهل الاستخدام، تمامًا مثل جهاز التحكم عن بُعد للتلفاز.

سلسلة Aurora ، شاشة LED فائقة السطوع

سلسلة Aurora هي منتج DOOH جديد بسطوع عالي 10000 نت، فهي تستوعب بدقة احتياجات العملاء واتجاهات السوق. فالميزة الرئيسية لهذا المنتج هي أنه بالمقارنة مع المنتجات التقليدية، يقل الوزن بنسبة 50٪، ويمكن توفير فواتير الكهرباء بنسبة 40٪ تقريبًا.

سلسلة JadeDragon ، اكتشف الجمال الخفي

سلسلة JadeDragon هي منتج العرض التجاري الجديد من شركة أبسين. فهي شاشة LED خفيفة ورقيقة وشفافة تقريبًا مصممة لمراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة وغيرها من بيئة الحائط الستاري شبه الخارجي، بأداء ممتاز في تبديد الحرارة، ومتانة ومعدل شفافية يزيد عن 80٪.

بصفتها المزود الرائد عالميًا لإضاءة LED الموثوقة، تلتزم شركة أبسين دائمًا بمفهوم “إنتاج منتجات حقيقية وتقديم خدمات حقيقية وتعيد إحياء العالم الحقيقي”. تُجري شركة أبسين باستمرار أبحاثًا وتطويرات حول المنتجات والتقنيات لضمان مواكبة منتجاتها للاتجاه الرائج ووضع متطلبات العميل في الاعتبار.

ستدشن شركة أبسين مؤتمر للمنتج الجديد في سبتمبر/أيلول 2021، يرجى المتابعة لمعرفة المزيد.

للمشاركة في فعالية تدشين الربيع لشركة أبسين، يرجى زيارة: http://live.vhall.com/704412905

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1456041/1.jpg