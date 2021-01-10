‫ترانس سيز يو أس أيه:  شركة نايتنغيل تشيرز تفوز بعقد لتوفير المقاعد لمدينة نيويورك

على عكس العديد من الشركات المصنعة، تشرف نايتنغيل على الإنتاج الدقيق لجميع مقاعدها. نصنع منتجات متطورة ودائمة ومريحة لأي بيئة عمل، وهي مصممة لتلبية احتياجات المهنيين المعاصرين. يتم تصنيع جميع مكونات منتجاتنا في أميركا الشمالية، وتعمل الشركة مع مصممين ومهندسين رفيعي المستوى على طول عملية التطوير لإنتاج أفضل المقاعد التي تمنحك الإحساس بالفخامة وتبدو فخمة أيضا.

لطالما كانت نايتنغيل موردًا ناجحًا للمقاعد عالية الأداء وتدرك نيويورك ذلك.

وقد فازت ترانس سيز يو أس أيه بعقد جامعة نيويورك، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في توفير وتسليم أكثر من 1350 كرسيا ومقعدا WXO لفصولها الدراسية وقاعات المحاضرات وورش العمل ومكاتب الموظفين ومناطق الطلاب..

أصبحت ترانس سيز يو أس أيه رائدة عالمية في بناء رؤى عملائها من خلال الجمع بين الوصول إلى أعلى مستوى من الخبراء في كل من المجتمعات المعمارية والتصميمية، فضلاً عن التصنيع والدعم اللوجستي. بالإضافة إلى ما سبق،اكتسبت تراس سيز يو أس أيهالوصول إلى مصادر موثوقة للمواد عالية الجودة وحافظت على ذلك وتواصل الذهاب إلى أبعد من ذلك لدعم كل عميل من عملائها في كل مرحلة من مراحل عملية البناء، من التصميم والتسليم والتوريد، إلى دعم السوق الثانوي والإضافات.

لما يقرب من 50 عامًا، استمر الإرث الغني لشركة ترانس سيز يو أس أيه في تطبيق هذا التقليد نفسه حتى يومنا هذا، حيث تقدم الشركة خدمات إدارة المشتريات المطبقة والمثبتة في كل مشروع من مشاريعها المرموقة.

بعض هذه المشاريع المرموقة الناجحة تشمل: مطار حمد الدولي في قطر. جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في المملكة العربية السعودية. فندق واحة الدوحة (فندق 7 نجوم) في قطر؛ فندق أتلانتس وفندق نيو رويال أتلانتس آند ريزيدنس في نخلة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مجمع الشيخ خليفة للطاقة التابع لمجموعة شركات أدنوك في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ المقر الرئيسي الجديد لأدما-أوبكو وأدجاز في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح في الكويت؛ مركز سيدرا للأبحاث والطب في الدوحة، قطر؛ متحف قطر الوطني؛ وتعمل الشركة حاليًا مع فندق فيرمونت الجديد (كتارا) في لوسيل في الدوحة، قطر.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1393917/Nightingale_Furniture_Middle_East.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1393915/WXO_Mesh.jpg