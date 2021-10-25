‫تركز Ecomondo و Key Energy 2021  على التحديات البيئية العالمية

“Africa Green Growth”، منصة للتواصل بين المؤسسات الأفريقية والشركات الخضراء في الاتحاد الأوروبي، سيتم افتتاحها من قبل الرئيس التنفيذي لشركة IEG، كورادو بيرابوني ؛ منظور دولي للتوليد المشترك

وتطوير القطاع في 150 حدثًا في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر.

ريميني، إيطاليا, 25 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — من 26 إلى 29 أكتوبر 2021، في ريميني (إيطاليا)، 220 عامل من دول في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وسواحل جنوب الصحراء الكبر وشبه جزيرة البلقان وأوروبا الشرقية وروسيا، الإمارات العربية المتحدة، إلخ، جنبًا إلى جنب مع الجمعيات والمؤسسات والخبراء والباحثين وممثلي المفوضية الأوروبية، سيشاركون في معرض Ecomondo الرابع و العشرون و Key Energy الرابع عشر، وهما معرضان تجاريان أوروبيان رائدان يتظمهما IEG – Italian Exhibition Group، مكرسة للاقتصاد الأخضر الدولي وتطوير أعمال الطاقة المتجددة مع أكثر من 1000 علامة تجارية تملأ مركز Rimini Expo لما يقارب الاكتمال.

إن الامتداد الرقمي للمعرضين متاح بالفعل (فعال حتى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني) لمساعدة المعاملين من الأسواق البعيدة.

ويشمل البرنامج مجموعة من الأحداث الدولية التي نظمتها اللجان التقنية – العلمية فيEcomondo and Key Energy، برئاسة الأستاذين فابيو فافا وجياني سيلفيستيريني.

أحد الأمثلة هو Africa Green Growth، المتاح باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والذي سيتم افتتاحه في 27 أكتوبر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة IEG، كورادو بيرابوني. المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة RES4MED، واللجنة العلمية التقنية لشركة Key Energy، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، بحضور سعادته. الرئيس. بيناتو زيان، الوزير الجزائري لنقل الطاقة والطاقة المتجددة، شارلوت أوركوندو، معالي وزيرة البيئة في رواندا. معالي يوسف بلا، سفير جمهورية المغرب في ايطاليا. جاكلين يونجا، سفير كينيا في إيطاليا، وسعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية لكفاءة الطاقة AMEE. سيفتتح الحدث روبرتو فيجوتي، الأمين العام لمؤسسة RES4MED، وستيفان غسانغر، الأمين العام للجمعية العالمية لطاقة الرياح (WWEA).

فرصة تواصل استثنائية بين المؤسسات الأفريقية والشركات الخضراء في الاتحاد الأوروبي وفرصة للاستثمار والأعمال..

في Key Energy، سيحضر المؤتمر الدولي حول “التوليد المشترك للطاقة في تحول الطاقة”، الذي تنظمه Cogen Europe و Italcogen، ماركو بيزاجليا، رئيس Cogen Europe، هانز كورتويغ، المدير العام لشركة Cogen Europe، ألكسندرا تودورويو لاكافيتش، رئيس السياسة في Cogen Europe، وجيس شارف، نائب رئيس ERGAR (سجل الغاز الأوروبي المتجدد)، وكارلو بيروني، مشروع Regatrace – Consorzio Italiano Biogas.،

برامج الفعاليات:

https://en.ecomondo.com/events/program/events-schedule?date=2021-10-26

https://en.keyenergy.it/events/program/conferences-and-workshops?date=2021-10-26

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