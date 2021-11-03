‫تساعد شركة ميرك SaudiVax في أن تصبح المطور والمصنع الرائد للقاحات الحلال والعلاج الحيوي في المملكة العربية السعودية 

– تختار شركة SaudiVax شركة Merck لخبرتها في ممارسات التصنيع الجيدة، ومعدات تصنيع الأدوية الحيوية، والخدمات الاستشارية، واختبار المنتجات وتطويرها

– يسلط تعاون شركتي Merck-SaudiVax الضوء على التزام الشركتين بتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات الحيوية المنقذة للحياة وتحسينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 نوفمبر 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة Merck ، الشركة الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، اليوم أنها ستدعم شركة SaudiVax المحدودة، ومقرها المملكة العربية السعودية، لتصميم منشأة تصنيع متعددة الوسائط على مستوى عالمي لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية واللقاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إن شركة SaudiVax في وضع جيد لتصبح المطور والمصنع الرائد للقاحات الحلال والعلاج الحيوي في المملكة العربية السعودية، من خلال الاستفادة من خدمات تصنيع التطوير التعاقدي المتكامل ( CDMO ) من Merck وعروض المنتجات المبتكرة والتقنيات ذات الاستخدام الفردي.

قال سيباستيان ريبولت: “مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في تصميم وبناء وتشغيل شبكة CDMO العالمية الخاصة بنا، يسعدنا مساعدة شركة SaudiVax على تحقيق مهمتها المتمثلة في توطين تطوير وتصنيع اللقاحات والمنتجات العلاجية في المملكة العربية السعودية”، رئيس خدمات منظمة التصنيع لتطوير العقود الشاملة ( CDMO) ، خط أعمال علوم الحياة في Merck . “تجمع هذه الشراكة التزامنا المشترك لتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات المنقذة والمعززة للحياة.”

ستركز المرحلة الأولى من هذا التعاون على دراسات التصميم واختيار المعدات، تليها خدمات تخطيط المرافق والاستشارات وتطوير العمليات لتمكين SaudiVax من تحقيق الاستدامة الذاتية لتصنيع ممارسات التصنيع الجيدة التي تلبي المتطلبات التنظيمية الدولية. كجزء من هذه المرحلة الأولى، ستدعم شركة Merck تدريب موظفي SaudiVax في مركز التعاون M Lab ™ في مولشيم، فرنسا، وفي موقع BPF الشامل في مارتيلاك، فرنسا. قامت شركتي Merck و SaudiVax بإضفاء الطابع الرسمي على تعاونهما من خلال حفل توقيع في 24 أكتوبر.

“خبرة Merck الشاملة وخدماتها ومنتجات المعالجة الحيوية، إلى جانب تركيزها على كل من متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية الدولية، تجعلها الشريك الاستراتيجي المثالي لنا لتحديد مكان تصنيع اللقاحات ومنتجات العلاج الحيوي عالية الجودة والحلال وبأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية لتوزيعها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال مازن حسنين، العضو المنتدب لشركة SaudiVax .

معلومات عن شركة Merck

تعمل شركة Merck ، وهي شركة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والإلكترونيات. يعمل ما يقرب من 58000 موظف كل يوم لإحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من الناس من خلال خلق أنماط حياة أكثر سعادة واستدامة. من تطوير تقنيات تعديل الجينات واكتشاف طرق فريدة لعلاج الأمراض الأكثر صعوبة إلى إتاحة ذكاء الأجهزة – الشركة موجودة في كل مكان. في عام 2020، حققت شركة Merck مبيعات بقيمة 17.5 مليار يورو في 66 دولة.

كان الاستكشاف العلمي وريادة الأعمال المسؤولة عاملين أساسيين في التقدم التكنولوجي والعلمي لشركة Merck . هكذا ازدهرت شركة Merck منذ تأسيسها عام 1668. تظل العائلة المؤسسة المالكة الأكبر للشركة المدرجة في البورصة. تمتلك Merck الحقوق العالمية لاسم Merck وعلامتها التجارية. الاستثناءات الوحيدة هي الولايات المتحدة وكندا، حيث تعمل قطاعات أعمال Merck تحت أسماء EMD Serono في مال الرعاية الصحية و MilliporeSigma في مجال علوم الحياة و EMD Electronics .