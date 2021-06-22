‫تستحوذ مجموعة MRCC على مشغل التعلّم الرقمي البارز لبسط نفوذها على التعلم المؤسسي

بيليريكا، ماساتشوستس، الحادي والعشرين من يونيو 2021/ بي آر نيوزواير/ — من خلال صفقة وُصفت بأنها الأكبر في مجال التعلم المؤسسي في الهند، أعلن اليوم مزود الحلول التحويلية الرائد في الصناعة، MRCC، عن الاستحواذ علىG-Cube، وهي الشركة الرائدة في مجال التعلّم الرقمي. تعزز هذه الخطوة التآزرية التصميم الراسخ وأنظمة التسليم لدى G-Cube، والتي مضى عليها 21 عامًا، إلى جانب سنوات الخبرة المتراكمة في مجال الحلول التحويلية التي تقدمها MRCC.

تُعد G-Cube مزودًا لحلول التعلّم الإلكتروني الجذرية والمبتكرة. تكمن خبرتها في تقديم التدريب المؤسسي لمختلف الصناعات وقطاعات الأعمال المتعددة. مع وجود أكثر من مليوني مشترك وأكثر من 1200 مشروعًا للتعلّم الإلكتروني، تشتهر الشركة بتقديم حلول التعلّم الإلكتروني المبتكرة واستراتيجيات تتمحور حول المتعلم، فضلًا عن دعمها بالتكنولوجيا والبحث.

رسخت MRCC مكانتها، من خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي، باعتبارها مزود نظم المواهب المعتمد عالميًا والفريد من نوعه، وكذلك مستشارًا للحلول التي تتمحور حول العملاء. يطيب لمجموعة MRCC أن تجمع بين مجموعة قوية من الحلول التي خضعت للاختبار على مدار الوقت لتلبية احتياجات الأعمال المتطورة باستمرار لعملائها حول العالم.

ذكر أنيل شاه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة MRCC ، في تعقيب له على عملية الاستحواذ: “نشعر بالسعادة الغامرة لتقديم مواهب وخبرات فريق G-Cube ضمن المجموعة. كمّا أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مانيش كابيل والفريق أيضًا على نهجهم الداعم وتوفير أقصى درجات النزاهة من أجل تمكيننا من تحقيق هذا الاستحواذ المثير.

مع نمو سوق التعلّم المؤسسي، لدينا تصور بشأن العديد من عمليات الدمج، وتعزيز العديد من عمليات الاندماج ذات الأفكار المماثلة في الصناعة لجذب كبار الشركات إلى المقدمة. سيدعم الجمع بين خدمة عملاء G-Cube الفريدة من نوعها وحلول MRCC التحويلية سوق التعلّم المؤسسي. ستواصل مجموعة MRCC تحقيق الاستفادة من هذا المسار لتحسين القيمة المُقدمة للعملاء .”

كمّا أضاف ديبتانشو تيواري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة MRCC : “يطيب لنا الترحيب بفريق G-Cube الموهوب بلا منازع في أسرة MRCC . الأمر الذي يجعل مواصلة الرحلة أكثر إثارة هو شغف هذا الفريق بتقديم خدمة عملاء استثنائية، والتي تجسد رؤية MRCC للقيادة، إلى جانب تقديم حلول تحويلية مبسطة وجذابة وذات قيمة للعملاء على المدى الطويل.

كمّا أتطلع إلى العمل مع مانيش، وكابيل لبدء حقبة من النمو المتسارع من خلال مجموعة واسعة من الحلول المتكاملةو الأفضل من نوعها، والتي تساعد الشركات على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتنميتها “.

كمّا علق مانيش جوبتا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة G-Cube ، قائلاً: “يُمكن هذا الجمع بين G-Cube ومجموعة MRCC من إحداث ثورة في مجال التعلّم المؤسسي. ستصبح المعايير التي وضعتها G-Cube الآن أكثر قوة وحيوية. يمكن لعملائنا الآن أن يشعروا بالطمأنينة تجاه الابتكار القائم على تجربة G-Cube الثرية في مجال التعلّم وخبرة MRCC في مواجهة تحديات الصناعة النوعية في جميع أنحاء العالم على مدار أكثر من 25 عامًا حتى الآن.”

كمّا أضاف كابيل جوبتا، الرئيس والشريك المؤسس لشركة G-Cube ، “نحن متحمسون لهذه المرحلة الجديدة من رحلة G-Cube ، والتي بدأناها منذ 21 عامًا. سيؤدي التوسع العالمي لمجموعة MRCC إلى توفير المزيد من سُبل النمو لشركة G-Cube ، وكذلك مستقبل أكثر إشراقًا لكل فرد بها ( G-Cubian )”..“

نبذة عن مجموعة MRCC :

تأسست مجموعة MRCC في عام 1996، وهي شركة حلول تحويلية وحاصلة على شهادتي ISO 9001 وISO 27001 ، ويقع مقرها في بيليريكا، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية. كمّا أنها تُعد رائدة في الحلول المُبسطة وعالية الجودة والجاهزة للمستقبل، حيث تقدم MRCC مجموعة من الحلول الشاكلة التي تضم التعلّم المؤسسي والنشر التعليمي والتكنولوجيا وتوظيف تكنولوجيا المعلومات.

من خلال تمتعها بأكثر من 25 عامًا من الخبرة، تُعد مجموعة MRCC شريكًا في حلول التعلم لـ186 شركة حول العالم، قدمت خلالها أكثر من 40,000 مشروعًا ناجحًا. تكّمن خبرة MRCC في تقديم الحلول المُخصصة والمتطورة التي تدفع الأداء المؤسسي العالي والتميز. تعمل تلك الحلول الفريدة على تمكين المؤسسات من التكيف والتركيز والاستجابة بسلاسة للتغيرات المتطورة التي تطرأ في العصر الرقمي.

اتصالات الصحافة:

MRCC :

رانيكا أغاروال

‎+91 (22) 66746674

ragarwal@mrccsolutions.com

https://www.mrccgroup.com/

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1537463/MRCC_Logo.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1537462/MRCC_G_CUBE.jpg