‫تسمية شركة ليزرفيش “صاحبة رؤية” في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2021 لمنصات خدمات المحتوى

لونج بيتش، كاليفورنيا، 22 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — تمت أُطلق على شركة شركة ليزرفيش (Laserfiche) — وهي الشركة القائدة في توفير البرمجيات كخدمات لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة عملية الأعمال — تسيمة شركة “صاحبة رؤية” وذلك في 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Content Services Platforms (تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2021 لمنصات خدمات المحتوى). وتم تقييم شركة ليزرفيش من بين 18 شركة بائعة وتم الاعتراف بها على أساس استكمال رؤياها وقدرتها على التنفيذ.

صرح كريس واكر، الرئيس التنفيذي لشركة ليزرفيش: “تركز استراتيجيات التحول الرقمي الأكثر نجاحًا اليوم بشكل كبير على أتمتة العمليات التي تتمحور حول المحتوى وزيادة الوصول إلى المعلومات الهامة، والتي تساعد منتجاتنا المؤسسات على تحقيقها. وتظل شركة ليزرفيش ملتزمة بتوفير الخبرات الرقمية المتصلة والبديهية التي تحتاجها المؤسسات، ويتوقعها الموظفون والعملاء”.

ووفقًا لتقرير جارتنر، فإن “أصحاب الرؤى، مثل القادة، يقدمون عروضًا حديثة ومبتكرة وغالبًا ما تكون متمايزة للغاية. وعادة ما يكون لديهم قابلية تطبيق واسعة عبر العديد من الصناعات والمناطق الجغرافية. أصحاب الرؤى هم المناسبون للمنظمات التي تتطلع إلى التحديث والتحول. كما يمكنهم معالجة المشاكل المألوفة بطرق جديدة”.

تتوفر مجموعة منتجات شركة ليزرفيش- بما في ذلك النماذج الإلكترونية وإدارة المستندات وإدارة قواعد سير العمل والتعاون في المحتوى وتحليلات لوحة المعلومات وإدارة السجلات وأتمتة العمليات الآلية (RPA) – في شكل برمجيات كخدمات أو نظام مستضاف ذاتيًا. توفر منصة شركة ليزرفيش للمؤسسات القدرة على:

· أتمتة العمليات التجارية بسرعة على نطاق واسع باستخدام واجهات بديهية لا تحتوي على تعليمات برمجية تتضمن تقنية أتمتة العمليات الآلية، والتصنيف التلقائي للمحتوى، و Smart Invoice Capture القائم على التعلم الآلي

القائم على التعلم الآلي · بدء عمليات النشر باستخدام قوالب الصناعة المُنشأة مسبقًا، بما في ذلك النماذج الإلكترونية ومهام سير العمل

· دمج مهام سير عمل المحتوى مع تطبيقات الأعمال باستخدام واجهات برمجة تطبيقات آمنة

· نشر بنية مختلطة لدعم تطبيقات الأعمال السحابية والمحلية

· تقديم رؤى تعتمد على المحتوى والعملية ومدعومة بالتحليلات

· تمكين ابتكار الأعمال بشكل آمن من خلال منصة البرمجيات كخدمات متعددة المستأجرين، مما يوفر إدارة المعلومات وأمن المؤسسات وإدارة السجلات القوية

كما صرح تيد روس، رئيس قسم المعلومات في مدينة لوس أنجلوس: “تحتضن مدينة لوس أنجلوس التكنولوجيا والابتكار لتحويل خدماتنا إلى المقيمين والشركات، حتى أنه تم الاعتراف بها من قبل مركز الحكومة الرقمية كأفضل مدينة رقمية في الولايات المتحدة. مفتاح استراتيجيتنا الرقمية هم الشركاء ذوو الرؤية، مثل شركة ليزرفيش، وهم الشركاء الملتزمون بالابتكار ويمكنهم توفير أدوات قوية للتحول الرقمي الذي يرفع من تجربة المستخدم لجميع سكان لوس أنجلوس”.

وصرح توماس فيلبس الرابع ((Thomas Phelps IV، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية الشركة ورئيس قسم المعلومات في شركة ليزرفيش: “نعتقد أن تسمية “شركة صاحبة رؤية” هي شهادة على تركيز شركة ليزرفيش المستمر على ابتكار المنتجات وعملائنا – خاصة أولئك الذين يقودون الأتمتة الفائقة ومبادرات مكان العمل الرقمي. بفضل تعليقات العملاء، حصلنا أيضًا على جائزة Gartner Peer Insights لعام 2021 من اختيار العملاء لمنصات خدمات المحتوى”.

لمعرفة المزيد حول شركة ليزرفيش بين البائعين في سوق منصات خدمات المحتوى، تفضل بتنزيل نسخة مجانية من تقرير 2021 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms here.

إخلاء مسؤولية جارتنر:

تقرير Gartner Magic Quadrant للأنظمة الأساسية لخدمات المحتوى، مايكل وودبريدج، ماركو سيلانبا، لين سيفرسون، تيم نيلمز، 18 أكتوبر 2021

Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: منصات خدمات المحتوى، Peer Contributors ، 9 أبريل 2021

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نبذة عن شركة ليزرفيش

شركة شركة ليزرفيش (Laserfiche) هي شركة قائدة في مجال مزودي البرمجيات كخدمات لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة عملية الأعمال (business process automation). من خلال تدفقات العمل القوية، والنماذج الإلكترونية، وإدارة المستندات (document management) والتحليلات، تعمل منصة شركة Laserfiche® على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، مما يمكّن القيادات من التركيز على النمو بمختلف أرجاء المؤسسة.

وكانت ليزرفيش رائدة في نهج المكتب الرقمي الخالي من الورق في إدارة محتوى المؤسسة. واليوم، يتضمن نهج تطوير “السحابة أولاً” من ليزرفيتش الابتكارات في تَعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. كما يستخدم العملاء في كل صناعة — بما في ذلك الحكومة، والتعليم، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتصنيع — ليزرفيش من أجل زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء الرقمية أولاً.

ويلتزم موظفو شركة ليزرفيش في المكاتب حول العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا تغيير حياة الناس.

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