‫تسمية شركة ليزرفيش “متحدية” في تقرير غارتنر ماجيك كواندرانت لمنصات خدمات المحتوى

Press Release

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لونغ بيتش، كاليفورنيا، 1 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — ليزرفيش تمت تسمية شركة ليزرفيش، وهي شركة عالمية بارزة مزودة لإدارة المحتوى وأتمتة عملية العمل، متحدية (Challenger) في تقرير غارتنر ماجيك كواندرانت لمنصات خدمات المحتوى. . وتم تقييم شركة ليزرفيش من بين 18 شركة بائعة وتم الاعتراف بها على أساس استكمال رؤياها وقدرتها على التنفيذ.

“إننا نشهد تحولًا نموذجيًا في الطريقة التي ترى بها المؤسسات محتواها وعملياتها في أعقاب كوفيد-19. وقد أدى هذا التحول إلى تسريع مبادرات التحول الرقمي”، هذا ما قاله كريس واكر، الرئيس التنفيذي لشركة ليزرفيش تحتاج المؤسسات إلى نظام أساسي لخدمات المحتوى يمكنه توفير وصول آمن إلى المعلومات الهامة والنشر السريع للحلول المؤتمتة. تفخر ليزرفيش بتوفير النظام الأساسي الذي يتيح الابتكار للمؤسسات الرائدة حول العالم.”

تقدم ليزرفيش مجموعة منتجات من خدمات المحتوى – بما في ذلك النماذج الإلكترونية، وإدارة المستندات، وإدارة قواعد سير العمل، والتعاون في المحتوى، وتحليلات لوحة المعلومات، وإدارة السجلات، ومسار التدقيق – المتاحة على شكل البرمجية كخدمةSaaS أو مستضافة ذاتيًا. وكشفت الشركة مؤخرًا عن تحسينات لمنصة خدمات المحتوى الخاصة بها، بما في ذلك:

· ليزرفيش فولت </517، حزمة الحلول والخدمات المستندة إلى السحابة لدعم شركات الوسطاء والتجار بأرشفة WORM لـ SEC 14a-4.

· روبوتات سير العمل،قدرات أتمتة العمليات الروبوتية الموسعة التي تسمح للمؤسسات بتمكين عمليات تكامل الميل الأخير وبناء حلول أكثر اكتمالاً وشمولية.

· إمكانات التقاط الفاتورة الذكيةالتي تستخدم تقنية التعلم الآلي لالتقاط المعلومات تلقائيًا من أي فاتورة وبأي تنسيق.

· قدرات المشاركة المباشرة التي تسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى من مستودع ليزرفيش الخاص بهم مع العملاء الخارجيين أو أعضاء المجتمع بطريقة مدققة ومتعقبة.

· تكامل إدارة علاقات العملاء بطريقة مبتكرةالذي يعمل على تحسين الكفاءة عند حفظ معلومات العملاء والوصول إليها، وتسريع عمليات التعامل وجاهيا مع العملاء.

وقال ليفي وونغ، رئيس السجلات الإلكترونية في صندوق ائتمان أن أتش أس التابع لجامعة بارتنرشب، “صندوقنا الائتماني يستخدم ليزرفيش لمعالجة آلاف الوثائق يوميا. نستخدم منصة سير العمل القوية التي تتيح للمستخدمين بالإدخال المباشرة في سجل المريض، مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف ويحسن سرعة توفر البيانات.”

قال توماس فيلبس الخامس، نائب رئيس استراتيجية الشركة ورئيس قسم المعلومات في ليزرفيش: “تساعد ابتكارات ليزرفيش في أتمتة العمليات وحلول الصناعة عالية المرونة العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين تكاليفهم. هذا هو سبب اعتقادنا أن ليزرفيش تحتل مرتبة التحدي، وقد حازت على لقب خيار العملاء لتقرير غارتنر بير إنسايتس للعام 2020 لمنصات خدمات المحتوى. وفي تقرير غارتنر بير إنسايتس، منح العملاء ليزرفيش متوسط 4.8 (من 5.0) في سوق منصات خدمات المحتوى (اعتبارًا من 31 كانون الثاني/يناير 2020) على مدار الـ 12 شهرًا الماضية “.1.”

لمعرفة المزيد حول ليزرفيش بين البائعين في سوق منصات خدمات المحتوى، يرجى تنزيل نسخة مجانية من تقرير غارتنر ماجيك كوادرانت 2020 لمنصات خدمات المحتوى. هنا.

إخلاء مسؤولية من غارتنر

*لا تصادق شركة جارتنر (Gartner) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تعيينات أخرى. تتكون منشورات شركة جارتنر (Gartner) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث جارتنر (Gartner) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة جارتنر (Gartner) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين

1 يشكل خيار العملاء في غارتنر بير إنسايتس آراء شخصية لمراجعات المستخدمين النهائيين الفرديين، والتصنيفات، والبيانات المطبقة على منهجية موثقة؛ وهي لا تمثل آراء شركة غارتنر أو الشركات التابعة لها ولا تشكل تأييدًا لها. أنظر https://www.gartner.com/reviews/market/content-services-platforms/vendor/laserfiche .

حول ليزرفيش

ليزرفيش هي المزود الرائد للبرامج كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة عمليات الأعمال. . من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، ® تتخلص منصة ليزرفيش من العمليات اليدوية وأتمتة المهام المتكررة، مما يسرع من كيفية إنجاز الأعمال.

ليزرفيش كانت رائدة في المكتب اللاورقي وإدارة المحتوى للمؤسسات . اليوم، يشتمل نهج التطوير السحابي الأول من ليزرفيش على ابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة – بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع – ليزرفيش لزيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء الرقمية الأولى.

يلتزم موظفو ليزرفيش في المكاتب حول العالم برؤيا الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.

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