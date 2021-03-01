‫تسمية لينار شركة الإعمار رقم 1 في العالم في قائمة مجلة فورتشن 2021 للشركات الأكثر إثارة للإعجابس

ميامي، 1 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة لينار كوربوريشن (NYSE: LEN and LEN.B)، شركة البناء الرائدة في البلاد، اليوم أنها سُميت الشركة رقم 1 من بين الشركات الأكثر إثارة للإعجاب على قائمة مجلة فورتشن 2021 للشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم..

“يشرفنا أن تتم تسميتنا أفضل شركة بناء منازل في العالم في قائمة الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم لمجلة فورتشن والتي نعتقد أنها انعكاس لمنصتنا التشغيلية الممتازة واستراتيجيتنا التقنية الشاملة،” كما قال ستيوارت ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة لينار. “هذا التقدير هو شهادة على الجهود غير العادية والتفاني من جميع شركاء لينار في تقديم منازل ذات جودة استثنائية مع توفير تجربة عملاء ممتازة وخلق القيمة لمساهمينا. نحن فخورون بتعزيز بيئة يمكن أن يزدهر فيها الشركاء والشركاء التجاريون وتمكينهم لرد الجميل للمجتمعات التي نبني فيها “.

المسح السنوي، الذي أجرته مجلة فورتشن، وهي شركة استشارات تنظيمية عالمية، يتم تقديمه لكبار المديرين التنفيذيين والمديرين والمحللين الماليين، لتحديد الشركات التي تتمتع بأفضل سمعة في صناعاتها وعبر الصناعات..

قائمة فورتشن للشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم هي التقرير النهائي عن سمعة الشركات. تعاونت كورن فيري مع فورتشن سنويًا منذ العام 1997 لتحديد واختيار وتصنيف الشركات الأكثر إعجابًا والكشف عن ممارسات الأعمال التي تجعل هذه الشركات تحظى بتقدير كبير بين أقرانها. لتجميع التصنيفات، يتم قياس سمعة الشركة وأدائها مقابل تسع ميزات رئيسية: الابتكار، وإدارة الأفراد، واستخدام أصول الشركة، والمسؤولية الاجتماعية، وجودة الإدارة، والسلامة المالية، والاستثمار طويل الأجل، وجودة المنتجات والخدمات، والقدرة التنافسية العالمية .

يمكن العثور على قائمة الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم على موقع مجلة فورتشن على. لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد التصنيفات، يرجى الاطلاع على المنهجية الكاملة على موقع كورن فيري الإلكتروني. موقع كورن فيري على الإنترنت.

عن لينار

تأسست شركة لينار في العام 1954، وهي واحدة من الشركات الرائدة في بناء المنازل عالية الجودة في البلاد لجميع الأجيال. تبني لينار منازل ميسورة التكلفة للبالغين الصاعدين والنشيطين في المقام الأول تحت اسم لينار التجاري. يوفر قطاع الخدمات المالية في لينار تمويل الرهن العقاري وخدمات الملكية والإغلاق بشكل أساسي لمشتري منازل لينار، ومن خلال شركة أل أم أف كوميرشيال، تقدم لينار قروض الرهن العقاري المضمونة بشكل أساسي من خلال العقارات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يعد قسم لينار للعائلات المتعددة مطورًا وطنيًا لعقارات الإيجار عالية الجودة متعددة العائلات. لينأكس تقود التكنولوجيا والابتكار والاستثمارات الاستراتيجية لشركة لينار. لمزيد من المعلومات بشأن لينار، يرجى زيارة www.lennar.com.

حول كورن فيري

كورن فيري هي شركة استشارات تنظيمية عالمية. نحن نعمل مع عملائنا لتصميم الهياكل التنظيمية المثلى والأدوار والمسؤوليات. ونحن نساعدهم على توظيف الأشخاص المناسبين وننصحهم بكيفية مكافأة وتحفيز القوى العاملة لديهم في عملية تطوير المهنيين في تنقلهم وتقدمهم في حياتهم المهنية.

حول فورتشن

فورتشن هي شركة عالمية رائدة في مجال صحافة الأعمال وتشتهر بوصولها منقطع النظير إلى قادة الصناعة وصناع القرار. إذ تأسست في العام 1930،مجلة فورنشن يبلغ عدد طبعاتها الموزعة في العالم أكثر من مليون، فيما يبلغ عدد قرائها ما يقرب من 5 ملايين، وهي العلامة التجارية الوحيدة التي لها إصدارات في أوروبا وآسيا، بما في ذلك إصدار باللغة الصينية. فورتشن هي موطن لبعض أقوى الامتيازات التجارية، بما في ذلك: فورتشن 500، وقائمة أفضل الشركات، والشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، والشركات الأسرع نموًا، والنساء الأقوى في العالم. يوسع قسم مؤتمرات فورتشن مهمة العلامة التجارية إلى الفعاليات الحية المباشرة، حيث يستضيف مجموعة واسعة من المؤتمرات السنوية للمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، بما في ذلك منتدى فورتشن العالمي وقمة النساء الأقوى في العالم. موقع فورتشنعلى الإنترنت هو fortune.com، وهو أكبر موقع ويب مخصص للأعمال والتمويل في العالم..