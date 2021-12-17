‫تصنيف شركة أبحاث مستقلة لـ Newgen باعتبارها صاحبة الأداء الأقوى بين منصات أتمتة العمليات الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 ديسمبر 2021 /PRNewswire/- تعرب شركة Newgen Software أحد مقدم خدمات عالمي رائد في منصة التحول الرقمي ، عن بالغ سعادتها لإدراجها ضمن الشركات “صاحب الأداء القوي” في «فوريستر ويف™»: برنامج أتمتة العمليات الرقمية، Q4 2021، من تأليف روب كوبلوفيتز.

وفقًا لما جاء في التقرير” بالنظر إلى منصة Newgen نجد أن التقاطع العرضي للمحتوى والعملية وإدارة الحالة يتطلب تكاملاً عميقًا والتطبيقات تحمل أهمية لا غني عنها”.

وأشار التقرير إلى أن “Newgen تعمل علي إبقاء مجتمعها قويًا وبناء علاقات قائمة على الشراكات التي تدعم بدورها البيئة النجاح في بيئات تتسم بالتطوير المتسارع”.

أضاف التقرير أيضًا:” تمتلك Newgen أيضًا زمام التفوق في أتمتة المستندات فضلاً إلى القدرة المحكمة على استخلاص البيانات المنظمة من مجموعة واسعة من مصادر المحتوى المبعثرة وإعداد المستندات من خلال المنصة”.

“تضفي منصتنا لأتمتة العمليات التي تتمتع بانخفاض مستوى التعليمات البرمجية به وكونها جزءًا من منصة التحول الرقمي NewgenONE الشاملة، طابع المرونة التي تكون المؤسسات في حاجة ملحة إليها من خلال ضمان التطوير السريع ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والمدركة للسياق والمرتكزة على العملاء. قال فيراندر جيت الرئيس التنفيذي لشركة Newgen Software “نري من جانبنا أن هذه الشهادة بمثابة تأكيد على التزامنا بدفع مسيرة الابتكار في صناعة المنتجات؛ بغية فتح الطريق أمام التحول الرقمي من البداية إلى النهاية”.

قام تقرير Forrester Wave™ بتقييم منصة أتمتة العمليات منخفضة التعليمات البرمجية المقدمة من Newgen وكذلك 13من كبار مقدمي الخدمات الآخرين بناءً على 23 معيارًا تم تصنيفها في ثلاث فئات: العرض الحالي والاستراتيجية ومستوى الحضور في السوق.

ويمكن تحميل النسخة المكملة من تقرير فورستر من موقع Newgen الإلكتروني .

نُبذة عن شركة Newgen Software Technologies Limited

تُعد شركة Newgen المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة، وتتضمن أعمالها عمليات الأتمتة الأصلية وخدمات المحتوى، فضلًا عن إمكانياتها في مجال إدارة الاتصالات. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية المعترَف بها في المجال من Newgen من أجل تطوير واستخدام تطبيقات الأعمال السحابية المعقدة والقائمة على المحتوى والتي تتسم بإشراك العملاء. وتتيح المنصة العديد من الاستخدامات بدءًا من طلبات الإعداد إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر القطاعات المختلفة. وبذلك تُطلق Newgen العنان للبساطة بسرعة وسهولة.

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للتواصل الإعلامي: Meenakshi Arora, meenakshi.arora@newgensoft.com