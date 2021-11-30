‫تطبيق “أوبتيمايز” الكويتي يستحوذ على “باندا ميديا” ليعزّز تواجده في مجال التسويق الرقمي في المنطقة

Press Release

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الكويت، 30 نوفمبر 2021/PRNewswire/ — أعلن تطبيق “أوبتيمايز” الكويتي، وهو منصة إلكترونية تساعد المسوقين وأصحاب المشاريع بإطلاق وإدارة حملات التسويق الرقمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بشكل حدسي في تطبيق واحد، اليوم عن استحواذِه بالكاِمل على شركة “باندا ميديا”، وهي شركة كويتية متخصصة في التعليم الإِلكتروني وتستهدف رواد الأعمال في منطقة الخليج.

ونتيجةً للاستحواذ، سيتمكن تطبيق “أوبتيمايز” من تقديم باقة متكاملة من الخدمات التسويقية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع تضم دورات ومواد تسويق تعليمية إلكترونية حصرية لمشتركي ومتابعي “أوبتيمايز” تركّز على تنمية الأعمال التجارية إلكترونياً وتعليم التسويق الرقمي. وستكون الدورات متاحة على منصات متعددة بما في ذلك اليوتيوب، الإنستغرام، السناب شات ومنصات البودكاست، بالإضافة إلى المنصة الأساسية للشركة وهي تطبيق “أوبتيمايز” “OptimizeApp” المتوفر على متجر آب ستور “App Store” ومتجر جوجل بلاي “Google Play Store“.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق “أوبتيمايز”، السيد/ بدر الكاظمي: “إنّ الشركات المحلية لا سيما تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجد صعوبة في العثور على الخبرة المحلية المطلوبة في مجال التسويق الرقمي والتي تسّهل الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي والانتشار عبر الوسائط الرقمية. واليوم، جاء استحواذنا على “باندا ميديا” كإضافة فريدة إلى نموذج أعمالنا وعروضنا الحالية وذلك بهدف تقديم حل للتحديات الرقمية التي يواجهها عملاؤنا الأفراد والمؤسسات وتزويدهم بالمعرفة الرقمية لتمكينهم من النمو بشكل أسرع باعتبار “باندا ميديا” إحدى أفضل وأقوى شركات الوسائط التعليمية. كما نود أن نعرب عن ترحيبنا بشركة “باندا ميديا” متطلعين إلى العمل مع خبراتهم كفريق واحد لزيادة الفاعلِية التسويقية لعملائنا المحليين ومساعدتِهم على تحقيق أحلامهم”.

وتبعاً للاستحواذ، سوف يتم الآن ضم “باندا ميديا” بالكامل تحت اسم تطبيق “أوبتيمايز”. كما سوف يحتفظ تطبيق “أوبتيمايز” بفريق الموظفين الحاليين والخدمات التي توفرّها “باندا ميديا” بينما يتولى مؤسسها، السيد/ عيد المجيبل، منصب المدير التنفيذي للتسويق والشريك المؤسس في تطبيق “أوبتيمايز”.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي للتسويق في تطبيق “أوبتيمايز”، السيد/ عيد المجيبل: “متحمسون جداً بشأن هذه النقلة النوعية في أعمالنا وبشأن إيجادنا الشريك المناسب وهو تطبيق “أوبتيمايز” ممّا سوف يمكّننا من تقديم مساهمة حقيقية وقيّمة على نطاق أوسع في قطاع التسويق الرقمي في المنطقة. وإنّنا منذ التأسيس، قد جَلعنا دوراتنا في متناول الجميع كجزء من استراتيجية نمو “باندا ميديا” التي نرى الآن أن هذا الاستحواذ يساهم في تحقيقها. كما أنّنا على ثقة من أنّ عملنا تحت مظلة تطبيق “أوبتيمايز” سيضيف قيمة إلى مستخدمينا ويعزز المشهد الرقمي في الكويت والمنطقة وذلك بفضل الاستحواذ الذي يتم من خلاله توحيد القوى بشكل متناغم خاصةً مع تشابه الجمهور المستهدف وتداخل قاعدة المستخدمين.

الجدير بالذكر أنّ شركة “أوبتيمايز” للدعاية والتسويق ذ.م.م. (تطبيق “أوبتيمايز”) هي منصة إلكترونية تساعد على إطلاق وإدارة وتتبّع جميع الحملات التسويقية لأصحاب المشاريع على وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيق واحد دون الحاجة إلى أن يكون لديهم خبرة تقنية. تتخذ الشركة من دولة الكويت مقراً رئيسياً لها، وتخدِم حالياً عملاءها في ستة أسواق هي: الكويت، الإِمارات، السعودية، البحرين، قطر وعمان.

يتوفّر تطبيق “أوبتيمايز” “OptimizeApp” للتنزيل مجاناً لمُستخدمي نظام التشغيل آي أو إس على متجر آب ستور “App Store” ولمُستخدمي نظام التشغيل أندرويد على متجر قوقل بلاي “Google Play“. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.optimizeapp.com

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