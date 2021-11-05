‫تطلق شركة مايفارم PLA meNnus من أجل تجديد الكولاجين

سيول، كوريا الجنوبية ونيويورك، 5 نوفمبر2021 /PRNewswire/ — شركة مايفارم المحدودة متحمسة للإعلان عن إطلاق PLA meNnus (200 mg/vial)، وهو متوفر على موقع Maypharm على الإنترنت وعند تجار الجملة.

يعتبرMENNUS مزيج جديد من ميزوثيرابي والتكنولوجيا الحيوية الموجهة لملء رفوف مستحضرات التجميل الاحترافية. تأتي قوة التأثير الرئيسية من المكونات: يعد بولي دي وحمض الاكتيك (PLA) مع كربوكسيثيل سليلوز (CMC)،وبالتعاون مع الكولاجين، يمنحوا أطول عملية تجديد للكولاجين تمتد إلى ما بين 18 و 24 شهرا. يملاء كربوكسيثيل سليلوز(CMC) باطن الجلد على الفور بحجم غير كاف، مما يوفر خلايا جديدة لإنشاء كولاجين أكثر من ذي قبل.

مقارنة بـPLA HA، فإن meNnus يتمتع بشكل مثالي للجسيمات الكروية وهو أكثر ملاءمة للحقن. إضافة إلى ذلك، بفضل تقنية التجفيف بالتجميد من خلال تعليق مدة العلاج السارية، فأن meNnus يقل مع الوقت. توفر المواد السريعة الذوبان في meNnus PLA أختراق سهل، من دون أي انسداد للإبرة. ينشئ الشكل الثابت للجسيمات الكروية حجم ثابت بين طبقات الجلد في تأثير ما بعد العلاج.

بما أن الهدف الرئيسي لمنتجات ميفرام (الميتوفيل، والميتوكس وسيديفيل وهيرانا اكسومو هير، ومحلول فروة الرأس) هو خلق الجمال الطبيعي، فإن meNnus PLA هو منتج طويل الأجل من نيو كولاجين يحافظ على حجم أنسجة الجلد الطبيعية باستخدام مواد قابلة للتحلل الحيوي (الامتصاص). يستخدم PLAs (PolyLacticAcid) المستخدم في إنتاج Mipharm MeNus PLA على نطاق واسع كمادة خام للغذاء والدواء بسبب سرعة التحلل السريع، والمواد الصديقة للبيئة والأمان المثبت، وكل هذا في مزيج يجعل menNus أمن وفعال للغاية في الاستخدام.

تعطي شركة ماي فارم المحدودة الأولوية لتطوير جميع المنتجات الخاصة من أجل الصحة والجمال باستخدام أفضل المواد ذات الجودة العالية وإدخال التكنولوجيا الجديدة لتحقيق تأثير أكبر. طبقًا للتجارب السريرية فقد أظهرت هذه التقنية نتائج مبهرة في التحسن المتزامن للتجاعيد والتضخم من خلال خلق مادة الكولاجين في أنسجة الجلد المفقودة من خلال بروتينات بنيوية نشطة.

تجدر الاشارة إلى ان مايفارم تعد من الشركات المصنعة والموردة بالجملة في أنحاء العالم، وخاصة في البر الرئيسى الصينى والولايات المتحدة والشرق الاوسط وغرب اسيا / تايوان وتايلاند وفيتنام والفلبين / واوروبا وخاصة في السوق البريطانى والروسى والاسبانى. قد زادت مبيعات شركة ماي فارم المحدودة من الصادرات بنسبة 38 في المائة منذ إطلاق المنتج الأخير من ميتوكس، وهي تركز الآن على شراكة تجارية بالجملة طويلة الأجل من أجل MenNus لتوفير أفضل الظروف التجارية لتيسير النجاح الواضح لشركائها الحصرية في بيئة تنافسية.

menNus من Maypharm في تايمز سكوير، نيويورك

تفضل بزيارة موقع الويب للحصول على معلومات بالتفصيل: www.maypharm.net

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1679658/1st_photo_Maypharm.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1679659/2nd_photo_Maypharm.jpg