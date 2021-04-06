‫تطلق شركة هيلث تك لعلوم الهولوغرام (Health Tech Company Hologram Sciences) مبادرة ابتكار صحي وتغذية متخصصة بقيمة 100 مليون دولار

Press Release

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بوسطن ونيويورك، 6 أبريل 2021/PRNewswire/رويال دي اس ام، أعلنت شركة عالمية قائمة على العلوم ومتخصصة في مجال التغذية والصحة والحياة المستديمة عن انطلاقة شركة علوم الهولوغرام، وهي شركة قائمة على التعامل المباشر مع المستهلك، وسوف تنشئ علاماتٍ تجارية تستهدف العديد من الحالات الطبية. من خلال الدمج بين التشخيصات الطبية والتدريب الرقمي والتغذية المتخصصة، سوف تقدم العلامات التجارية لشركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences) للمستهلكين العديد من الحلول الشاملة لمراقبة صحتهم. تجمع الشركة الموجهة نحو المهام بين أفضل الكفاءات في وادي السيليكون، والتي كانت تعمل سابقًا في أوبر وفيتبيت وفيسبوك

تحظى شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences) بتمويل استثماري قدره 100 مليون دولار أمريكي من شركة رويال دي اس ام (Royal DSM)، مما جعل التغذية المتخصصة ركيزة أساسية في استراتيجية التغذية لديها، وبالتالي تتيح للشركة فرصة الجمع بين مجموعة من القدرات والموارد لتغطية سلسلة القيمة الخاصة بالتغذية المتخصصة بالكامل وصولاً إلى المستهلك. سوف تقدم شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences) حلولًا حديثة في التغذية المتخصصة القائمة على المستهلك التي أثبتت سريريًا قدرتها على تلبية العديد من الاحتياجات الطبية للمستهلك. بما أن الحلول معتمدة على مستوى السوق، فسوف تكون متاحة لعملاء شركة دي اس ام (DSM). سوف تعمل شركة الهولوغرام على طرح المنتجات لعملاء شركة دي اس ام (DSM) وشركائها، بناءً على أحدث رؤى للمستهلك وتحسين منهجيتها الذكية.

سوف يترأس السيد آن برادي، مؤسس مشارك في شركة الخدمات المالية الأمريكية سوفي، شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences). ترك برادي مهنته الناجحة في مجال المال وانتقل إلى تقنيات الصحة بعد تشخيص حالة زوجته بمرض السكري الحملي للمرة الثالثة. وفي رحلة بحثه عن مقدم خدمات للتغذية المتخصصة لزوجته والآخرين، لم يحصل برادي على أي شيء، مما دفعه إلى إنشاء شركة في هذا المجال باعتباره أحد رواد الأعمال.

صرح برادي قائلًا: “أتطلع باشتياق إلى توفير التغذية المتخصصة للجميع حتى لا يعاني أي شخص مما مرت به أسرتي”. “من خلال فريق ديناميكي للغاية يجمع بين الخبرة في التقنية والتسويق للعلامات التجارية وابتكار التغذية والقوة العلمية لشركة دي اس ام (DSM)، يمكننا الكشف عن أن حلنا الأول يعتبر مفهوم سريع للمناعة، حيث يعالج القلق الحاد الحالي بشأن جائحة كوفيد-19 المستمرة.”

بالإضافة إلى المكملات الغذائية والتشخيصات الطبية، سوف تقدم المنصة الرقمية التي تملكها الشركة للمستهلكين تجربة متخصصة تتضمن الوصول إلى أطباء التغذية المسجلين، مما يتيح لهم فرصة لاستيعاب كيفية تأثير أنماط حياتهم والتغذية والعوامل الأخرى على الصحة العامة بصورة أفضل، وما الذي يمكنهم القيام به للتمتع بصحة جيدة.

ذكر ديميتري دي فريزي المدير التنفيذي المشارك في شركة دي اس ام (DSM): “يسعدنا أن نتولى تمويل منصة قوية قائمة على البيانات التي تجمع بين قدرات شركة دي اس ام (DSM) وموارد المنتجات”. “بفضل المساعدة المقدمة من الخبراء الأساسيين — ومنهم أخصائي التغذية وأطباء التغذية والعلماء والاستشاريين — سوف تنقل شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences) التغذية المتخصصة إلى مستوى جديد للمستهلكين وعملاء شركة دي اس ام (DSM).”

يعد التركيز على الرفاهية والتغذية قيمة أساسية داخل شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences) نفسها، حيث وضع القادة نظام قيمة قائمة على النزاهة والمسائلة والشمولية.

قال جيس جراهام، كبير مسؤولي التسويق في شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences)، الذي عمل سابقًا كرئيس عالمي لتسويق المنتجات الاستهلاكية في انستغرام “إننا نتطلع إلى إحداث تغيير موجه نحو المهمة في سوق الصحة من خلال توظيف فريق شغوف”. “نرغب في إنشاء عالم تكون فيه منتجات شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences) هي الأفضل لمساعدة الناس على التمتع بصحة جيدة.”

تعمل شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences) على تمديد فريقنا سريعًا لكي يتضمن أشخاص لديهم شغف في استخدام العلوم الرائدة والتكنولوجيا في إعادة رسم مستقبل التغذية. سوف ينضم جراهام وبرادي إلى فريق تنفيذي عالمي خبير وريادي يتضمن:

نيت ماتوشيسكي، دكتوراه، كبير مسؤولي العلوم

توماس ماكمينمين، كبير مسؤولي المنتجات

لورا أرتيجاس، كبير الموظفين التجاريين

نبذة عن شركة علوم الهولوغرام ( Hologram Sciences )

شركة علوم الهولوغرام (Hologram Sciences) هي شركة ناشئة مؤسسة حديثًا وتنمو بسرعة وقائمة على المستهلك ممولة باستثمار قدره 100 مليون دولار أمريكي من شركة رويال دي اس ام (Royal DSM). إننا نطور ونقدم بسرعة علامات تجارية جديدة للسوق بهدف مساعدة الأشخاص على التمتع بصحة جيدة والشعور بتحسن من خلال إعادة رسم مستقبل التغذية – بالإضافة إلى العلوم المؤكدة والتقنية الرائدة وبناء العادات لإنشاء حلول متخصصة بالكامل بهدف قيادة العلاقات المستمرة مع المستهلكين. لدينا شغف بمساعدة الأشخاص للتغلب على العوائق بهدف الشعور بتحسن كل يوم، إذ نستند إلى الشفافية والعلوم السريرية المؤكدة، كما نلتزم بابتكار منتجات وإنشاء منظومة شاملة ومنصفة بشكل تام. لمعلومات إضافية يرجى زيارة www.hologramsciences.com