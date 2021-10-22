‫تطلق شركة Automation Anywhere حلًا جديدًا لمركز الاتصال، لتمكين المؤسسات من تقديم خدمة أفضل بشكل أسرع

يمكن للمؤسسات التوسع باستخدام أتمتة السحابة الأصلية المدمجة مع مراكز الاتصال التي تدعمها شركة جينيسيس وشركة جوجل لتسريع تقديم الخدمات وتقليل أوقات انتظار العملاء

بنغالور، الهند, 22 أكتوبر 2021 /بر ار نيوزواير/ — قدمت شركة Automation Anywhere، شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الذكية في العصر الحاليAutomation Anywhere لمراكز الاتصال، وهو أحد حلول الأتمتة السحابية الأصلية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات من تقديم خدمة أفضل للعملاء بشكل أسرع.

في الوقت الحالي، يتعامل العملاء مع وكلاء خدمة الاتصال عبر عدد من القنوات الرقمية التي تتزايد يومًا بعد يوم. في الوقت نفسه، تريد المنظمات تمكين الوكلاء عبر منحهم رؤية شاملة للعميل. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة حيث يجب على وكلاء مركز الاتصال، سواء كانوا افتراضيين أو بشريين، التنقل في التطبيقات ومصادر البيانات والأنظمة المتعددة قبل أن تتوفر لديهم المعلومات المناسبة المطلوبة لتقديم الخدمة.

الأتمتة الآلية الذكية عن بعد “الرجاء الانتظار”

قال مايك ميكوتشي (مدير العمليات بشركة Automation Anywhere): “آخر ما تود العلامات التجارية الرائدة فعله في الوقت الحالي هو مطالبة العميل بـ “الانتظار”، بينما تتدافع فرق الخدمة للعثور على بيانات الحساب أو سجل الطلبات أو أي معلومات أخرى يحتاجون إليها لحل مشكلة العميل بسرعة”. “تعمل منصة الأتمتة السحابية الأصلية الخاصة بنا مع جميع المنصات الأساسية لمراكز الاتصال لربط البيانات وأتمتة العمليات اليدوية، وتمكين الوكلاء من حل المشكلات بشكل أسرع.”

تُمكن شركة Automation Anywhere لمراكز الاتصال الوكلاء من أن يتمتعوا بكفاءة أكبر في إيجاد المعلومات واستعادتها وتحديثها، بالإضافة إلى تنفيذ معاملات العملاء بسرعة ودقة لتسريع تقديم الخدمات مع تقليل أوقات الانتظار. تم تصميم الحل مستندًا على Automation 360، منصة تقنية RPA الرائدة عالميًا المستندة إلى السحابة الأصلية، ويتضمن AARI، الواجهة الذكية التي لا تستخدم أية أكواد وسهلة الاستخدام والتي تسمح لمستخدمي الأعمال بأتمتة المهام والتداخلات عبر أنظمة متعددة.

عبر استخدام AARI، تقنية مساعد الروبوت الشخصي الذي يقدم وحدة تحكم إدارية لجميع حلول الأتمتة، ويمكن لذلك الحل أن يتم تعميمه من أجل دعم الآلاف من الوكلاء المباشرين أو الافتراضيين ويوفر ميزات إضافية، مثل:

تبسيط تجارب الوكيل المباشر: تعمل منصة Automation 360 على أتمتة الاتصالات عبر أنظمة تسجيل متعددة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء ( CRM ) وتعاملات العملاء وسجل الدفع والمصادقات لتزويد الوكيل برؤية شاملة للعميل. تُتيح تقنية AARI أتمتة الواجهة الخلفية لتسريع سير العمل وتحديث السجلات والتوسع التدريجي.

تعمل منصة على أتمتة الاتصالات عبر أنظمة تسجيل متعددة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء ( ) وتعاملات العملاء وسجل الدفع والمصادقات لتزويد الوكيل برؤية شاملة للعميل. تُتيح تقنية أتمتة الواجهة الخلفية لتسريع سير العمل وتحديث السجلات والتوسع التدريجي. وقت استجابة سريع للوكلاء الافتراضيين مع تقديم البيانات الكاملة: تجمع الأتمتة الذكية البيانات من الأنظمة الحديثة والقديمة لتسريع الوقت الذي يستغرقه الوكيل الافتراضي في الرد على أسئلة العملاء، وتعالج الاستفسارات الأكثر تعقيدًا بدقة، وتوفر أفضل الإجراءات المستقبلية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. يمكن للوكلاء الافتراضيين تجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة إلى حل قضايا العملاء من البداية إلى النهاية دون تدخل وكيل بشري.

تجمع الأتمتة الذكية البيانات من الأنظمة الحديثة والقديمة لتسريع الوقت الذي يستغرقه الوكيل الافتراضي في الرد على أسئلة العملاء، وتعالج الاستفسارات الأكثر تعقيدًا بدقة، وتوفر أفضل الإجراءات المستقبلية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. يمكن للوكلاء الافتراضيين تجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة إلى حل قضايا العملاء من البداية إلى النهاية دون تدخل وكيل بشري. الاتصال والتوسع التدريجي عبر الأنظمة الحالية: تقوم منصة Automation 360 بتوصيل ودعم عمليات الدمج للذكاء الاصطناعي الخاص بمركز الاتصال السحابي التابع لجوجل وتجربة العملاء السحابية في شركة جينيسيس لتقديم درجة متزايدة من المرونة لتوصيل النقاط للوكلاء الذين يعوقهم التعقيد.

أوقات استجابة أقل، ومتوسط أوقات معالجة أقصر، وقدرة أعلى على استيعاب الحالات

تمكنت المؤسسات التي عممت بالفعل استخدام منتج شركة Automation Anywhere لمراكز الاتصال من تقليل أوقات استجابة العملاء، وتقليل متوسط أوقات المعاملة (AHTs) ، وزيادة سعة استيعاب الوكيل للحالات مع تعزيز تجارب العملاء.

قال مانيش بانديا، نائب الرئيس الأول لقسم التحول الرقمي في TaskUs، وأحد مزودي الخدمات الرقمية الخارجية وتجربة العملاء من الجيل التالي (CX) للشركات المبتكرة والمُزعزعة في جميع أنحاء العالم: “إن استخدام تقنية

Automation Anywhere لأتمتة عمليات مركز الاتصال الخاص بنا تسمح لنا بتحسين متوسط أوقات المعاملة مع مكالمات العملاء بدقة فائقة للبيانات، وزيادة معاملاتنا”. “لقد استطعنا من خلال أتمتة التحقق من الحساب، وملاحظات ملخص الحالة، وإرشادات الخطوة التالية، ومتابعة ما بعد المكالمة، تحسين تجربة العميل.

قال أميت زافري، نائب الرئيس ومسؤول المنصة في جوجل كلاود: “تحتاج مراكز الاتصال من الجيل التالي إلى دعم شامل للعمليات التي تواجه العملاء مع الإبقاء على شعور التعامل الشخصي وجودة التواصل”. “من خلال شراكتنا مع

Automation Anywhere والاندماج مع شركة Apigee، فنحن نتيح للوكلاء الافتراضيين إجراء محادثات ذكية مع العملاء يتم توجيهها عبر البيانات التي تم جمعها في الخلفية من عمليات وأنظمة متعددة.”

الحل الجديد متاح في جميع أنحاء العالم بدءًا من اليوم من شركة Automation Anywhere والمنظمة الشريكة العالمية التابعة لها. لمزيد من المعلومات، تفضل بالانتقال إلىhttps://www.automationanywhere.com/solutions/contact-center.

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نبذة عن شركة Automation Anywhere

Automation Anywhere هي منصة التشغيل الآلي السحابية الأولى على مستوى العالم، حيث تقدم تقنية RPA الذكية حلول في جميع الصناعات في أكثر من 90 دولة لأتمتة عمليات الأعمال الشاملة، من أجل الوصول لأسرع مسار لتحويل المؤسسة. تقدم الشركة المنصة السحابية الأصلية الوحيدة في العالم التي تجمع بين تقنية RPA والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات من أجل أتمتة المهام المتكررة وبناء المرونة المؤسسية، وتخليص البشر من القيود للتركيز على الفكرة الكبيرة التالية، وبناء علاقات أعمق مع العملاء وتوجيه نمو الأعمال. للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة www.automationanywhere.com.

تعد شركة Automation Anywhere وAutomation 360 وAARI علامات تجارية أو خدمية أو علامات تجارية أو خدمية مسجلة لصالح شركة Automation Anywhere، في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

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