‫تطوير (27) مشروع ريادي في ختام برنامج سكنى فنشرز ويونيفونك «Unifonic X»

الرياض, 19 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — اختتم صندوق الاستثمارات “سكنى فنشرز” وشركة “يونيفونك” برنامجهما الافتتاحي لريادة الأعمال «UnifonicX» والذي استمر قرابة 14 أسبوعاً بمشاركة المئات من المختصين، وذلك خلال حفل أقيم الأربعاء 15 ديسمبربمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ببنك الرياض في العاصمة السعودية الرياض بحضور عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والشركاء المحتملون والداعمون.

وقد شارك في إنجاح هذا البرنامج النوعي الداعم لرواد الأعمال كل من: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، بالإضافة إلى شريك الخدمات المصرفية الحصري بنك الرياض.

وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال العرب، ووقع الاختيار النهائي على (27) مشارك أغلبهم من المملكة العربية السعودية ودول أخرى مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وقام المشاركون بإجراء سلسلة من أنشطة التعلم العملية، والتي تضمنت ورش العمل المباشرة وجلسات التوجيه الفردية والدروس عبر الإنترنت والعروض الترويجية الداخلية، مما مكنهم من بناء مشاريع مؤثرة وناجحة ومستدامة.

وشاركت الفرق التنفيذية من سكنى فنشرز ويونيفونك بشكل فعال في الأنشطة التوجيهية وجلسات المشورة والتعقيبات للشركات الناشئة، بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة المحليين والدوليين بصفتهم متحدثين ضيوف وموجهين في مجالات الاستثمار والتمويل والقانون والمبيعات والتسويق، حيث كان أبرز المشاركين كريس نيومان (كومنولث فنشرز)، ودانيا بشير (أرقام)، وحمزة ناصف (ريال فنشرز)، ومايك سيجال (جلوبال ستارت أب أدفايزر)، وبيدرام موكريان (جلوبال إنوفيشن كاتاليست)، وسانديب خير (سيكويا كابيتال)، وسباستيان توبي (جلوبال ستراتيجيست).

كما استعرض المشاركون أمام لجنة بارزة تضم الإدارة العليا من شركة سكنى فنشرز ويونيفونك، عدداً من الأفكار الريادية تضمنت أفكار تجارية مبتكرة حول كيفية عمل الخدمات التقليدية من خلال حلول الاتصالات السحابية في قطاعات متعددة، مثل: اللوجستيات والبيع عبر سلسلة التجزئة والسفريات والإرشاد والمجتمعات الاجتماعية والتسويق الرقمي وغيرها.

وتمثلت أبرز نجاحات برنامج «UnifonicX» في توقيع TeamUp (تيم أب) اتفاقاً مع وزارة الرياضة لبناء أساس متين للعملاء المحتملين في المستقبل، بينما حصلت منصة AlGooru (القورو) على جولة ما قبل التأسيس، إضافة إلى حصول منصة Logexa (لوجيكسا) على جولة استثمارية، لتعزيز مكانتهم عند تقدمهم بشركاتهم للأمام.

وقال المهندس أحمد حمدان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ليونيفونك: “نؤمن في يونيفونك بمسؤولياتنا المجتمعية نحو دعم وتعزيز قدرات رواد الأعمال، إذ إنه من المهم رد الجميل للمجتمع الذي ساعدنا في تحقيق هذا التأثير الإيجابي، مشيراً إلى أن يونيفونك ستعمل على الانتقال لمستوى دعم أكبر من خلال تمكين نظام بيئي يدعم الابتكار ويحقق تدفقاً ثابتًا للأفكار من أجل جذب الاستثمارات وضمان التنمية المستدامة لمستقبل مزدهر، عبر الشراكة الفاعلة مع “سكنى فنشرز” ورعاة البرنامج”.

ومن جانبه، قال السيد فارس برديسي، المؤسس والشريك الإداري لسكنى فنشرز: «لقد عمل المشاركون في برنامج UnifonicX بجد للغاية على مدار فترة مكثفة امتدت لأربعة عشر أسبوعاً من التعلم النظري وتطبيق المهارات العملية، ومع اقتراب هذه المرحلة من رحلتهم إلى نهايتها، فإننا فخورون للغاية بمشاركتهم وما حققوه من إنجازات حتى الآن. معرباً عن ثقته في قدرات المشاركين في البرنامج وقدراتهم في تأسيس شركات ذات مستقبل واعد مبني على نفس المعايير العالية والالتزام الذي أظهروه خلال مراحل البرنامج، مؤكداً أن سكنى فنشرز يركز وبشكل جاد على المساهمة في نظام ريادة الأعمال، ودعم المشاريع أثناء تطويرها للأعمال بشكل أكبر».

فيما أعرب مسؤول بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، عن سعادته بمشاركة منشآت في برنامج «UnifonicX» لدفع تطوير الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا والبرمجيات. مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تقديم المزيد من المساعدة من خلال مركز “ذكاء” والذي يعد أول مركز ابتكار متخصص لخدمة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن مركز “ذكاء” يركز بصفة أساسية على توجيه الشركات الناشئة الواعدة وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمكين رواد الأعمال من تعظيم استخدام التقنيات الناشئة في مجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني. ومن ثم يمكنهم الاستفادة من الأدوات الأكثر تقدماً المتوفرة لرفع مستوى أدائهم والحفاظ على ميزتهم التنافسية على المستويين المحلي والعالمي».

ملاحظات للمحرر

تتضمن بعض الشركات الناشئة في المجموعة الأولى لبرنامج «Unifonic X»:

القورو – سوق شبكي للتوجيه والتدريس يربط الطلاب بالمعلمين المؤهلين حسب الطلب.

أثر – شركة سعودية معنية بمعاملات الشركات توفر حلولاً رقمية آمنة وسريعة ومناسبة لعمليات التعرف على العميل عبر الحدود والتأهيل عبر الإنترنت ومكافحة غسل الأموال وعمليات التحقق من الهوية.

فانيرا – منصة اجتماعية شاملة مصممة من قبل مشجعي كرة القدم لمشاركة اللحظات المفضلة لديهم والاستمتاع بالمحتوى الذي ينشئه المجتمع.

ستير كامبين ( Steer Campaign ) – تقدم التسويق عبر البريد الإلكترونية وأتمتة التسويق والأدوات اللازمة لإنشاء تجارب لا تصدق للعملاء.

) – تقدم التسويق عبر البريد الإلكترونية وأتمتة التسويق والأدوات اللازمة لإنشاء تجارب لا تصدق للعملاء. تيم أب – سوق لإدارة الفعاليات بالنسبة لجميع الأنشطة الرياضية.

لوجيكسا – منصة تخزين حسب الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى التخزين المرن بدون عقود طويلة الأجل والحد الأدنى لأحجام التخزين.

البيانات كخدمات – منصة معنية بمعاملات الشركات تعمل على تيسير البيع عبر سلسلة التجزئة في السوق السعودية.

نورا – شركة تقنية السفريات معنية بمعاملات الشركات توفر حلول البرمجيات كخدمة لوكلاء رحلات العمرة.

آر إم – منصة استثمار تقدم عرضاً واحداً للمحافظ الاستثمارية عبر مجموعة متعددة من حسابات الوسطاء وتم تصميمها لتقييم مستوى الأداء حسب اختيار المستخدم لمجموعة متنوعة من المعايير.

حول سكنى فنشرز

سكنى فنشرز «Sᵛ» عبارة عن استوديو مشروع مقره مدينة الرياض وصندوق رأس مال استثماري يستثمر في الأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا وتشكيل الصناعة من خلال تمكين المؤسسين ورواد الأعمال. تقوم سكنى فنشرز بدور فعال في دعم المؤسسات والمواهب من خلال التوجيه والوصول إلى شبكة تضم الخبراء في الصناعة وأدوات التمكين والمستثمرين. ومنذ عام 2016، قامت سكنى فنشرز ببناء العديد من المشاريع والاستثمار فيها مع التركيز بشكل أساسي على السوق والمواهب السعودية. تشتهر سكنى فنشرز بقدرتها على الجمع بين الأفق والشبكات العالمية مع الاتجاهات المحلية على النحو الأكثر كفاءة في استخدام رأس المال، وبالتالي مساعدة المؤسسين في إنشاء مشاريع وعوائد كبيرة ومستدامة على المدى الطويل.

حول يونيفونك

يونيفونك عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعمل على تمكين المؤسسات من إسعاد عملائها بتجارب رائعة ومتعددة القنوات. تعمل يونيفونك على تبسيط المحاثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العملاء وذلك من خلال توحيد قنوات الاتصال وتطبيقات التراسل وروبوتات الدردشة.

تربط يونيفونك بين المؤسسات، مثل: الشركة السعودية للكهرباء ووزارة الصحة السعودية وأبشر وأوبر وأرامكس ونون، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة، وكذلك القطاعات المعنية بالصحة والتعليم والسفر والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم. وبفضل ما لديها من خبرة مثبتة ومؤكدة في الأسواق الناشئة منذ عام 2006، تتعهد يونيفونك بمواصلة التميز في إدارة أكثر من 10 مليار معاملة سنوية لملايين المتلقين في أكثر من 160 دولة، مدعومة بحضور الشركات المحلية في أربع دول وفريق متخصص يضم 200 محترف يقوم على خدمة العملاء على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.unifonic.com/ for more information.

حول منشآت

تأسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في عام 2016، وتتمثل أهدافها في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعمه وتطويره ورعايته، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية، وزيادة إنتاجية هذه المؤسسات وكذلك زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030. تعمل «منشآت» على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطويره ودعمه بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تنفيذ ودعم برامج ومشروعات تستهدف تعزيز الثقافة وروح الريادة والابتكار وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحفيز مبادرات رأس المال الاستثماري ووضع السياسات والمعايير الخاصة بتمويل المشروع المصنفة على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم. كما أنها توفر الدعم الإداري والفني للمؤسسات وتدعمها في تطوير مواردها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والبشرية والقدرات الأخرى لديها.

وفيما يتعلق بأي استفسارات بشأن برنامج «Unifonic X»، يرجى الاتصال بـ:

unifonicx@suknaventures.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1713019/Sukna_Ventures_Demo_Day.jpg