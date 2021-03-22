‫تعاون جديد بين “أوبو” و”ببجي موبايل” لإطلاق تحدّي ببجي موبايل للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021

· اختيار هاتفي أوبو رينو5 برو G 5 ورينو5 G 5 الهاتفين الرسميين لتحدي ببجي موبايل للرياضات الالكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021 نظراً لقدراتهما الفريدة في مجال توفير تجربة ألعاب غامرة واستثنائية

· مزايا فريدة ومبتكرة صممتها أوبو خصيصاً لمحبّي ومحترفي الألعاب الالكترونية التي تشهد شعبيةً ونموّاً متزايداً في الإمارات والمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 مارس 2021 – أعلنت أوبو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، اليوم عن اختيار هاتفي رينو5 برو G5 ورينو5 G5 الجديدين ليكونا الهاتفين الرسميين لتحدي ببجي موبايل للرياضات الالكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021. ويأتي اختيار الهاتفين اللذين ينتميان إلى سلسلة رينو5 الجديدة، والتي أطلقتها أوبو مؤخّراً في الإمارات، نظراً إلى التقنيات المتقدمة التي توفرها من تجربة ألعاب غامرة واستثنائية، سواء في مجال المواصفات التقنية أم البرمجيات المخصصة لبناء بيئة ألعاب الكترونية متقدمة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وفقاً لدراسة جديدة صادرة عن شركة الأبحاث العالمية “يوجوف” موطناً لأسرع مجتمع ألعاب الكترونية نمواً في العالم، بمعدل نمو يبلغ 25% (المصدر: يوجوف الشرق الأوسط). كما يتميز مجتمع عشاق الألعاب الالكترونية في الإمارات المنطقة بالشغف الكبير وحب المشاركة الواسع، إلى جانب الرغبة الكبيرة بالمغامرة، وهي المزايا التي يحملها أيضاً جمهور أوبو من صناع المحتوى الشباب.

وستلعب أوبو بعد أن أصبحت شريك الهواتف الرسمي للتحدي دوراً محورياً في مختلف بطولات ببجي موبايل للرياضات الالكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021 على مدار العام. وتتمتع أوبو بتاريخ طويل من النجاحات في مجال دعم النشاطات الرياضية، وهو ما ينسجم مع خطط ببجي موبايل في دعم المواهب المحلية في المنطقة من خلال توفير بيئة داعمة للرياضات الالكترونية، وبناء مسار واضح للتطور من مرحلة المبتدئين في الألعاب إلى مستويات التحديات والبطولات العالمية. وقد طورت أوبو بناء على فهمها العميق لمتطلبات الألعاب الالكترونية مجموعة واسعة من المزايا في سلسلة رينو5 التي تمثل أحدث هواتف الشركة في الإمارات والمنطقة، والتي تهدف من خلالها لتقديم تجربة ألعاب غامرة واستثنائية، مثل نمط الوصول السريع للألعاب، ووضع الألعاب، والعرض السريع للرسائل على الشاشة، وميزة ضبط تفاعل الشاشة باللمس للألعاب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “تركز استراتيجيتنا في أوبو على التفاعل مع المستخدمين في الإمارات والمنطقة من خلال المجالات التي يحملون الشغف تجاهها. ونحن مدركون للشعبية الواسعة التي تتمتع بها ألعاب الهواتف الذكية في المنطقة، وهو ما يدفعنا للاستثمار في تطوير المنصة المثالية لهذه الفئة من محبّي الألعاب الالكترونية عبر تقديم سلسلة هواتف رينو5 الجديدة“. وأضاف تشيوي: “يأتي اختيار أكبر شركة للألعاب الالكترونية في المنطقة لعلامة أوبو كشريك الهواتف الرسمي لتحدي ببجي موبايل للرياضات الالكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021 كدليل واضح على التزامنا في بناء تجربة ألعاب غامرة واستثنائية في هاتفي رينو5 برو G5 ورينو5 G5″.

من جانبه، قال جون ليسي، رئيس مكتب شركة تينسنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن في ببجي موبايل ملتزمون بتقديم تجارب استثنائية لعشاق الألعاب الالكترونية الذين يملكون شغفاً كبيراً للمغامرة. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في الرياضات الإلكترونية، يسرنا أن نضم جهودنا إلى أوبو واختيار هاتفي رينو5 برو 5G ورينو 5G في تعزيز مشهد ألعاب الموبايل المتنامي في المنطقة”.

وتعد هذه المرة الثانية التي تختار فيها ببجي موبايل، وهي واحدة من أشهر ألعاب الهواتف الذكية في العالم، أوبو كشريك رسمي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه تحدي كأس ببجي موبايل للألعاب الالكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، والذي تزامن أيضاً مع إطلاق أول سلسلة هواتف رينو آنذاك. أما اليوم، وبصفتهما شريك الهواتف الرسمي لتحدي ببجي موبايل للرياضات الالكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021، تقدم أوبو من خلال هاتفي رينو5 برو G5 ورينو5 G5 تجربة ألعاب غامرة واستثنائية، بفضل قدراتهما الفائقة في مجال السرعة وقوة الاتصال، إلى جانب مواصفاتهما العالية في مجال الصوت والشاشة، والتي تقدم أفضل تجربة للاستمتاع بالمغامرات التي توفرّها الألعاب الالكترونية.

وتنطلق أوبو في سلسلة رينو5 الجديدة من فلسفتها القائمة على “التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم”، حيث تؤمن بأن رسالة التكنولوجيا هي تعزيز مستوى حياة الناس وتواصلهم وترابطهم، لتتيح لهم الاستفادة من عالم الغد القائم على التكنولوجيا. وبالإضافة إلى القدرات الفائقة في مجال الألعاب الالكترونية، تأتي هواتف سلسلة رينو5 مع مواصفات متقدمة تشمل أحدث شرائح المعالجة من كوالكوم التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز، والتي تلبّي متطلّبات مستخدمي الهواتف الذكيّة في الإمارات والمنطقة. كما تتميّز سلسلة أوبو رينو5 بتصميمها الأنيق والنحيف، وتقنية الشحن فائق السرعة SuperVOOC2.0 بقدرة 65 واط، التي تعد الأكثر أماناً ومن بين الأسرع في العالم.

ويتوفر سلسلة رينو5 الجديدة الآن للطلب المسبق في الإمارات، بسعر 2799 درهم إماراتي لهاتف رينو5 برو 5G و1999 درهم إماراتي لهاتف رينو5 5G. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.oppo.com/ae.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتم تصنيف أوبو حالياً ضمن أفضل خمس علامات للهواتف الذكية في العالم. عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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