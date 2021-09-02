‫تعزز جوي سبريدر ريادتها في مجال الصناعة بنتائج مؤقتة قوية لعام 2021

على مدى السنوات القليلة الماضية ، عملت شركة وي سبريدر على توسيع حضورها في قطاع تسويق الأداء الجديد المستند إلى وسائط الهاتف المحمول، مما ساهم في النمو القوي للنتائج المالية المؤقتة للمجموعة. كما نما إجمالي الربح وصافي الربح باستثناء البنود الاستثنائية لهذه الفترة بنسبة 105.15% و 102.26% على أساس سنوي إلى 214 مليون دولار هونج كونج (حوالي 27.4 مليون دولار أمريكي) و 137 مليون دولار هونج كونج (حوالي 17.5 مليون دولار أمريكي)، على التوالي.

كانت أعمال خدمات منصة جانب العرض (SSP) لشركة جوي سبريدر واحدة من أفضل الشركات أداءً خلال هذه الفترة. توفر وحدة الأعمال خدمات اختيار المنتجات التي تدعمها ملفات تعريف غنية بالبيانات وقائمة على الذكاء لقنوات البيع عبر الإنترنت لمساعدة البائعين في اختيار العناصر الأكثر ملاءمة لتحقيق الدخل في كل قناة. تمكنت جوي سبريدر أيضًا من أتمتة عملية الحصول على مواقع ثابتة بكميات كبيرة لمواضع المنتجات عبر منصات التجارة الإلكترونية.

اعتبارًا من 30 يونيو 2021، ارتفع عدد هذه المواقع داخل النظام الإيكولوجي للتسويق للمجموعة إلى 1.56 مليون، بزيادة 208.65% مقابل 505.945 في نفس الفترة من عام 2020. ومن بين المواقع، كان هناك 690 ألف موقع نشط، بزيادة قدرها 126.32%. كما أظهر متوسط إجمالي قيمة البضائع (GMV) للمنتجات التي تم وضعها خلال فترة نصف العام ارتفاعًا سنويًا بنسبة 10.10% إلى 3504 دولار هونج كونج (حوالي 448.50 دولارًا أمريكيًا).

كما كان أداء خدمات منصة جانب الطلب (DSP) جيدًا. يمكن لعملاء الشركات الذين يشتركون في الخدمة الوصول إلى الأوصاف التفصيلية للمنتجات بالموازاة مع خدمات التنبؤ الذكية لمساعدتهم في اختيار أفضل المواقع لتسويق المنتجات ، حتى يتمكنوا من زيادة تدفق الطلبات إلى أقصى حد وتوسيع قاعدة المستخدمين الخاصة بهم من خلال الاعتماد على نموذج جوي سبريدر الموجه مباشرة إلى العميل (DTC). خلال النصف الأول من العام، حققت مجموعة 1700 من حلول التجارة الإلكترونية والترفيه التفاعلي نموًا بنسبة 36.89% على أساس سنوي في عدد عملاء الشركات إلى 308.

تؤتي استراتيجية التوسع الخاصة بشركة جوي سبريدر ثمارها في النصف الأول من عام 2021

مع التركيز على أعمال تسويق منتجات التجارة الإلكترونية، تقوم جوي سبريدر بتسويق المنتجات عبر مقاطع فيديو قصيرة مسجلة مسبقًا (SFVs) منذ عام 2019، لتصبح واحدة من أولى الشركات في الصين التي توسعت في قطاع التسويق المستند إلى الفيديو يُعزى الأداء الرائع للأعمال بشكل أساسي إلى ميزة الحركة الأولى للشركة وتقنيات التسويق المتميزة، فضلاً عن وجود حاجز مرتفع نسبيًا أمام الدخول بسبب المتطلبات التكنولوجية الشديدة للوافدين الجدد إلى القطاع.

أظهر التقرير المالي المؤقت أيضًا أن تشكيلة جوي سبريدر من منتجات التجارة الإلكترونية لأغراض التسويق قد نمت إلى 231. خلال النصف الأول من عام 2021، ارتفع إجمالي قيمة منتجات التجارة الإلكترونية إلى 647 مليون دولار هونج كونج (حوالي 82.8 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 264.08% عن نفس الفترة من عام 2021. كما زادت الإيرادات أيضًا بنسبة 285% لتصل إلى 129 مليون دولار هونج كونج (حوالي 16.5 مليون دولار أمريكي).

يُعزى نمو أعمال تسويق منتجات التجارة الإلكترونية إلى الزيادة في عدد مواقع وضع المنتجات المتاحة على منصة دوين الشهيرة. اعتبارًا من 30 يونيو 2021، ارتفع عدد هذه المواقع إلى 657300، بزيادة سنوية قدرها 720.23%. مع تسريع منصات SFV الرئيسية من جهودها في إنشاء نظام بيئي شامل، من المتوقع أن تحافظ الأعمال على وتيرتها الحالية للنمو السريع.

لقد أرست قاعدة بيانات جوي سبريدر الموسعة وقدرة الخوارزمية المعززة أساسًا سليمًا للتعزيز المستمر لأداء أعمال التسويق للشركة. وزادت نفقات البحث والتطوير بنسبة 712.5% لتصل إلى 29.9 مليون يوان (حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي). كما أضافت الشركة 169 وحدة إلى مجموعتها لنماذج البيانات بزيادة 37.4% بنهاية 30 يونيو.

في الوقت نفسه، وبغرض الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التجارة الإلكترونية خارج الصين، تخطط شركة جوي سبريدر لإطلاق خدمات تسويق التجارة الإلكترونية القائمة على مقاطع الفيديو في الخارج. والجدير بالذكر أن الشركة قد أنشأت بالفعل نظامًا تجاريًا للأسواق الدولية في خطوة لتوسيع أعمال تسويق التجارة الإلكترونية الخاصة بها من خلال منصات وسائط جديدة ذات امتداد عالمي بما في ذلك على منصة تيك توك.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة جوي سبريدر لتوفير محتوى وسائط جديد مصمم خصيصًا لعملاء الشركات من خلال الاستمرار في زيادة عدد المواقع لمواضع المنتجات وكذلك إنشاء محتوى IP الخاص بها في محاولة لزيادة حركة مرور الطرف الأول عبر قنوات متعددة. الهدف من ذلك هو تعزيز ربحية المجموعة من خلال زيادة معدل التحويل مع تقليل تكاليف اكتساب حركة المرور.

نظرًا للسوق المتنامي بسرعة لتقنيات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وبيئة الأعمال المتغيرة، من المتوقع أن يكون لقطاعات التجارة الإلكترونية المستندة إلى مقاطع الفيديو ووسائل الإعلام المتنقلة الجديدة وقطاعات الترفيه الاجتماعي التي ركزت عليها جوي سبريدر مستقبل واعد داخل الصين وخارجها.

بناءً على نتائجها المؤقتة القوية وخارطة الطريق التطلعية، تتوقع المجموعة مواصلة التوسع في أعمال تجارية جديدة وأسواق جديدة مع تعزيز ريادتها في الصناعة، ووضع أساس متين لنمو الشركة على المدى الطويل.

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