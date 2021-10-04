‫تعزز شبكة الثقة الصفرية لRevBits الأمان الشبكي وتحمي الأصول الرقمية

— وصول شركات الحماية وتوقع المستقبل عن طريق توسيع أمن المحيط عبر النقاط النهائية

— تتضمن إدارة امتياز الوصول، و شبكة الثقة الصفرية ل RevBits رؤية وتحليلات موحدة

مينيولا، إن واي، 4/أكتوبر/2021/ PRNewswire/–RevBitsأعلنت اليوم مزودة برمجيات الدفاع السبراني الكامل عند مستوى 360 درجة عن توافر شبكة الثقة الصفرية لRevBits. تعتبر شبكة الثقة الصفرية RevBits تطبيق عميل رقيق يتيح وصولًا موثوقًا للمستخدمين عن بعد، والأجهزة لكلًا من التطبيقات، والخدمات، والبيانات، مع شبكة أمان شاملة.

تزداد الخطورة الأمنية على الأعمال بسبب وصول الأطراف الخارجية والعمالة عن بعد. وانطلاقًا من حماية الشبكة حتى النقاط النهائية، يمكن لشبكة الثقة الصفرية RevBits عزل وحماية الأصول الداخلية بدون تطبيق تجزئة شبكية معقد. ومن خلال دعم الوضع الأمني الافتراضي لحجب الثقة، تقدم شبكة الثقة الصفريبة RenBits أمن البيانات العابرة من خلال تشفير، ووصول آمن إلى التطبيقات، والخدمات، والشبكة الأمنية من خلال التحقق من المستخدم، والجهاز.

قال ديفيد سكيفر الرئيس التنفيذي ل RenBits “مع ارتفاع مستويات تهديد الشركات، أصبح التفكير في الأمن السيبراني ومراقبة المحيط أمرًا بالغ الأهمية، “لم يعد أمرًا يتعلق بمجرد ضمان تشفير البيانات للمستخدمين عن بعد من خلال شبكة خاصة افتراضية تعمل كمكمل لأمن الشبكة، ولذا يجب على المؤسسات أن تتبنى وضع عدم الثقة الافتراضي”.

واعتمادًا على إبداعها التقني في سوق إدارة الوصول، من خلال إدارة امتياز الوصول الحائز على التقدير، توسع شبكة الثقة الصفرية RenBits إدارة ومراقبة الوصول لمستوى المستخدم الفردي، مع رؤية وتحليلات موحدة من البائع الوحيد.

وتعتبر الشبكات الخاصة الافتراضية أداة الأمن الأساسية للوصول عن بعد، بالرغم من ذلك، تتوقف حماية الشبكات الخاصة الافتراضية في محيط الشبكة، وبالتالي تترك الشبكة الداخلية معرضة للخطر، وتقدم الشبكات الخاصة الافتراضية مستوى حماية عن طريق تشفير البيانات العابرة، ومستوى من التعتيم. بالرغم من ذلك، فهي لا تتحقق من المستخدمين أو أجهزتهم، وتترك الشبكة مفتوحة للمهاجمين في حال سرقة بيانات الاعتماد الأساسية للشبكات الخاصة الافتراضية.

تقدم شبكة الثقة الصفرية RevBits أمن البيانات من خلال التشفير ومراقبة الوصول للأصول الرقمية، وذلك عن طريق التحقق من جميع المستخدمين، والأجهزة. قال موكتيبا كيليك مدير التكنولوجيا التنفيذي في RevBits أنه ” بناءً على التصميم الفريد، والتقنيات التي تنتظر الحصول على براءات اختراع، توفرRevBits أفضل مستوى من الحماية، “ويمكن ل RevBits من خلال دمج المبادئ من حلول إدارة امتياز الوصول تقديم تشفير البيانات، والتعتيم الشامل، والمراقبة الدقيقة لوصول المستخدم والجهاز، إلى جانب المراقبة لحماية البنية التحتية الرقمية”

السمات البارزة لشبكة الثقة الصفرية RevBits

تمثل خوادم بليلة تنتشر في 24 منطقة توزيع سحابية عالمية من أجل الاتصال السريع والآمن، والتدرج التلقائي،

خيارات متعددة للتحقق من المستخدم، وتتضمن البصمة، والتعرف على الوجه، و YubiKey ، و SAML MFA وغيرها

، و وغيرها مراقبة جميع جوانب الجلسات التي تعقد عن بعد، بما في ذلك المراقبة، والمراجعة، والتسجيل، إلى جانب إنهاء الجلسة بنقرة واحدة.

نبذة عن شركة RevBits

تقدم شركة RevBits مستويات جديدة من أمن الذكاء من خلال التحليل السلوكي الغني بالسياق والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) هي منصة أمان موحدة تدمج أفضل مجموعة في فئتها من الاكتشاف والاستجابة وإدارة الوصول المميز وأمن البريد الإلكتروني وتكنولوجيا الخداع وحلول شبكة الثقة الصفرية. تمكّن شركة RevBits العمليات الأمنية من خلال دفاع إلكتروني كامل؛ التشفير والمصادقة والترخيص والتحليل الذكي لبيانات الأمان ذات السياق الغنية بالسياق عبر مكدس الأمان. كما توحد لوحة معلومات RevBits الأمان متعدد الوظائف وتقدم رؤية بديهية بزاوية 360 درجة. ومع الارتقاء بالأمن السيبراني إلى المستوى التالي، تعمل RevBits على ابتكار قدرات جديدة، مع العديد من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع لضمان تمتع المؤسسات بميزة أمنية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة RevBits.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:

نيل هستربيرغ

نائب الرئيس لتطوير الأعمال

RevBits

neal.hesterberg@revbits.com

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