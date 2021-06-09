‫تعزز شركة بروتيفتي ريادتها كمستشار لعمليات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إتمام إحدى الصفقات الكبرى في قطاع الاتصالات

الكويت, 9 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “كلام تيليكوم”، وهي إحدى الشركات المزودة لحلول التكنولوجيا في مملكة البحرين، عن استحواذها على شركة “زاجل الدولية للاتصالات” بنسبة 100%، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقرها في دولة الكويت، وكانت شركة بروتيفتي ممبر فيرم لمنطقة الشرق الأوسط (www.protiviti.com/KW-en) هي المستشار الحصري لعمليات الاندماج والاستحواذ لشركة “زاجل الدولية للاتصالات” في هذه الصفقة، والتي تُقدر بأنها أكبر صفقة تم إبرامها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد السيد/سانجيف أجاروال، الرئيس التنفيذي لشركة بروتيفتي ممبر فيرم لمنطقة الشرق الأوسط، “تُمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر المجالات تنافسية على مستوى العالم – وتتمتع بروتيفتي بمركز الريادة في هذا المجال. كما ساعدتنا خبرتنا بشكل كبير في وضع إستراتيجية المعاملات الصحيحة لشركة “زاجل الدولية للاتصالات” من أجل إتمام هذه الصفقة”. وأضاف سانجيف، “على مدى العامين الماضيين، كانت معظم صفقات الاندماج والاستحواذ – على مستوى العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، مدفوعة ليس فقط من منطلق الرغبة في زيادرة الإيرادات فحسب، ولكن أيضًا لتحقيق التحول الرقمي على نحو هائل، وسوف تتسارع وتيرة هذا الاتجاه. كما يتعين على شركات الاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي أن تجتاز تلك المرحلة الحرجة عن طريق التوسع في الفضاء الرقمي، وتخفيف المخاطر ذات الصلة، واكتشاف القيمة الجديدة للأعمال. وتتمتع “بروتيفتي”، بما لديها من مستشارين بارزين ذوي ثقة لمعظم شركات الاتصالات الرائدة في المنطقة، بمكانة فريدة تسمح لها بمساعدة العملاء من خلال تقديم المعرفة العميقة في القطاع، والخبرة، والرؤى الثاقبة”.

وتعليقًا على هذه الصفقة، صرح السيد/ محمد عبد العزيز التويجري، رئيس مجلس إدارة شركة “زاجل الدولية للاتصالات” :على مدار الثلاثين عامًا الماضية، برزت شركة “زاجل الدولية للاتصالات” بصفتها شريك موثوق به ويمكن الاعتماد عليه للشركات والمؤسسات المالية الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك على الصعيد العالمي. ويُسعدنا أن شركة “كلام تيليكوم” سوف تكون هي المالك الجديد لشركة “زاجل الدولية للاتصالات”، لأنني على يقين من أنهم يشاركوننا نفس الرؤية التي كانت لدينا لشركة “زاجل الدولية للاتصالات” من أجل مواصلة ريادة الشركة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركة بروتيفتي على تواجدها معنا طوال هذه الرحلة، ونحن نُثمن دعمهم ونصائحهم التي قدموها لنا خلال هذه العملية”.

كما صرح السيد/ جورج توماس، الشريك التنفيذي لخدمات المعاملات المالية، لدى شركة بروتيفتي، “كان لهذه الصفقة بعض التحديات الفريدة، بالنظر إلى اتساع نطاق عمل شركة “زاجل الدولية للاتصالات” والبيئات التنظيمية والرقابية المتعددة، وعمل الفريق الاستشاري للمعاملات في بروتيفتي عن كثب مع فريق العمل التابع لشركة “زاجل الدولية للاتصالات” وكذلك بالتعاون مع شركة “كلام تيليكوم” ومستشاريهم لضمان وجود هيكل مثالي لإتمام هذه الصفقة، والذي تم مواءمته لتلبية تطلعات جميع الأطراف المعنية”.

تساعد خدمات المعاملات التي تقدمها شركة بروتيفتي المؤسسات على تقييم المعاملات لضمان الدخول فيها مع الفهم والإدراك الكامل للفرص والمخاطر. نقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية المصممة خصيصًا والتي تغطي دورة حياة المعاملات بشكل تام لتعظيم قيمتها.

عن بروتيفتي

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