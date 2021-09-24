‫تعزز Cygnet Infotech، شركة التكنولوجيا الرائدة، وجودها في الشرق الأوسط والهند وأوروبا

لقد نمت الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا الضرائب بنسبة 95٪ هذا العام

تتمتع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في الهند، بحضورها وتمثيلها في أكثر من 35 دولة لأعمالها في مجال تكنولوجيا الضرائب ومجال الاختصاصات الأخرى

نمت أعمال تكنولوجيا الضرائب في شركة Cygnet Infotech بنسبة 95٪ للسنة المالية 2020-2021 مقارنة بالسنة المالية 2019-2020

جرى اعتمادها باعتبارها حلًا مؤهلًا لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ( GAZT ).

· أنشأ أكثر من 130 مليون فاتورة إلكترونية في الهند عبر بوابة الامتثال الخاصة بتكنولوجيا الضرائب التابعة لشركة Cygnet

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — تُعد Cygnet InfoTech شركة تقنية عالمية يقع مقرها الرئيسي في أحمد أباد، الهند. وتُعد واحدة من أكثر مزودي حلول الضرائب غير المباشرة الموثوق بهم، حيث أُنشأ أكثر من 130 مليون فاتورة إلكترونية في الهند عبر بوابة الامتثال الخاصة بتكنولوجيا الضرائب التابعة لشركة Cygnet. وأصبحت الشركة الآن تلعب دورًا بارزًا في سوق تكنولوجيا الضرائب العالمي.

عززت شركة Cygnet Infotech جذورها في منطقة الشرق الأوسط. وقد أطلقت مؤخرًا منصتها للفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وجرى اعتمادها باعتبارها حلًا مؤهلًا لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل (GAZT). وستقدم الآن الحلول التقنية لإصدار الفواتير الإلكترونية والمذكرات الإلكترونية؛ حيث سيمكن ذلك الشركات من الامتثال لتطبيقات نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

وسعت شركة Cygnet Infotech منصة امتثال ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات في سلطنة عُمان بفضل تطبيق لائحة ضريبة القيمة المضافة الأخيرة في أنحاء سلطنة عُمان. وتعمل Cygnet Infotech مع أحد أكبر بائعي التجزئة في المنطقة للامتثال للائحة ضريبة القيمة المضافة.

حول هذه التطورات الأخيرة، صرح المؤسس والعضو المنتدب، نيراج حوثينج، “نحن سعداء للغاية لأن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد وثقت بنا. وستواصل شركة Cygnet Infotech تقديم دعم فني قوي من خلال منصة Tax Tech الخاصة بها. كما نقدم حلولًا آلية شاملة لجميع متطلبات الامتثال عبر المناطق ونتوق حقًا للوصول إلى أسواق جديدة مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وغيرها بالإضافة إلى الهند والمملكة المتحدة وبقية أوروبا بعد تقديم التقنيات التي مكنت الحلول الضريبية لأكثر من 500 شركة في الماضي.”

تعتمد الخبرة التقنية لشركة Cygnet Infotech على بنية وحدات البناء ومجهزة بقدرات التشغيل الآلي الفائق التي تستفيد من أتمتة العمليات الآلية والتعلم الآلي للذكاء الاصطناعي وأدوات الاستخراج والتحويل والتحميل وجاهزة لاستخدام الموصّلات المدمجة. وسيمكن هذا الأمر الشركات من أتمتة استخراج البيانات وتقديم الامتثال. وأثبتت شركة Cygnet Infotech خبرتها عبر المناطق من خلال تنفيذ مثل هذه الحلول مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المتعددة والأنظمة التقليدية الموروثة.

كما أعلنت شركة Cygnet Infotech عن استحواذها على euVAT Online ، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة حيث توفر حلول تقنية ضريبة القيمة المضافة المستندة إلى السحابة. وقد كانت شركة euVAT online في طليعة تقنية ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 20 عامًا. ويستخدم المديرون الماليون ومديرو الضرائب في كبرى الشركات الرائدة ومستشارو الضرائب الدوليون الرائدون منتجهم على نطاق واسع، حيث يوفر حلولًا لجميع جوانب الدعم المهني للمكتب الخلفي لإيداع الضرائب غير المباشرة.

سيتيح هذا الحل المكتسب مؤخرًا للشركات والمهنيين العاملين في مجال الضرائب بإدارة عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة آليًا وإدارة التقارير الخاصة بعائدات ضريبة القيمة المضافة وربط أنظمة أمازون الخاصة بهم ودمجها مباشرة لإعداد ملف جاهز لتقديم كشوف ضريبة القيمة المضافة إلى السلطات المعنية. وكجزء من هذا الاستحواذ، سينضم فريق إدارة شركة euVAT online الآن إلى شركة Cygnet Infotech الفرعية في المملكة المتحدة. وسيؤدي الاستحواذ إلى تعزيز وجود شركة Cygnet Infotech ميدانيًا وتأسيس قاعدة عملاء جديدة لها في جميع أنحاء المملكة المتحدة وبقية أوروبا.

عززت الشركة قوة موظفيها بنسبة 25٪ في العام الماضي، كما خضعت لعملية تغيير العلامة التجارية لتوحيد جميع علاماتها التجارية الفرعية تحت علامة تجارية رئيسية واحدة مقدمة من شركة Cygnet Infotech.

حول شركة Cygnet Infotech :

تأسست شركة Cygnet Infotech في عام 2000، وتعمل مع عملاء على نطاق 35 دولة ولديها فرق في مناطق متعددة. وتتراوح عروض شركة Cygnet Infotech بين الخدمات في مجال التكنولوجيا والمنتجات وحلول تكنولوجيا الضرائب. وتقدم شركة Cygnet Infotech، بما يتماشى مع رؤيتها المتمثلة في توفير حلول تجارية قائمة على التكنولوجيا، حلولًا شاملة لاحتياجات العمل الأكثر إلحاحًا للعملاء.

تعمل شركة Cygnet Infotech مع الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 والمؤسسات والشركات متوسطة الحجم والشركات الناشئة سريعة النمو والهيئات الحكومية. وتشمل مجموعتها الواسعة من الحلول حلول التكنولوجيا الضريبية والتحول الرقمي وهندسة المنتجات وأتمتة العمليات الآلية وأتمتة الاختبارات وحلول التوقيع الرقمي والمزيد. اكتشف المزيد عبر: Cygnet Infotech

مسؤول التواصل بالمبيعات | أكاش تشودهاري: akash.chaudhary@cygnetinfotech.com