‫تعلن جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الدولية (أيه أيه سي أس بي) عن تخرج دفعة القادة المؤثرين لعام 2021

Press Release

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تامبا، 16 فبراير 2021 /PRNewswire/ — تعلن جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الدولية (أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال) ــ المتمثلة في أكبر تحالف في العالم لتعليم الأعمال ــ عن دفعة خريجي 2021 من كلية إدارة الأعمال في تخصص القيادة المؤثرة. و ينحصر عدد هذه الدفعة في 25 خريج يمثلون نموذج مثالي للجيل القادم من قادة الأعمال.

بالاستناد إلى معايير اعتماد الأعمال التي أقرها مجلس أيه أيه سي أس بي مؤخرا في عام 2020 والتركيز مجددا على إحداث تغيير مجتمعي إيجابي ، تقوم الجمعية بتكريم خريجي كليات الأعمال الذين يستخدمون تعليمهم في مجال الأعمال من أجل التأثير بطرق فريدة. تشمل تكريمات هذا العام مناصري التنوع والإدماج، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، وخبراء التنمية الاقتصادية، والمسؤولين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية ــ عرض مختلف المسارات الوظيفية التي يدعمها تعليم إدارة الأعمال. تمثل مبادرة القادة المؤثرين أحد الأمثلة على كيفية تعليم إدارة الأعمال متصل للأفضل

قالت كارين ل. بيك – دودلي ، الرئيسة والمديرة التنفيدية، “إن هذه التكريمات هي مثال جيد لتعليم إدارة الأعمال”. “إن كليات إدارة الأعمال المعتمدة لدى جمعية أيه أيه سي أس بي ملتزمة بإحداث أثر مجتمعي إيجابي بطرق شتى – ويبرهن هؤلاء الخريجون على أن التثقيف في مجال إدارة الأعمال هو بالفعل قوة للخير. نحن نستلهم جهودهم ويشرفنا أن نعترف بها “.

الآن في عامها السادس ، يضم قادة أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال ما يقرب من 250 من خريجي كليات إدارة الأعمال الذين خلقوا أثرا دائما في قطاع الأعمال والمجتمع. قد حصل جميع المكرمين على درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو الدكتوراه من واحدة من أكثر من 880 من كليات إدارة الأعمال المعتمدة من طرف الجمعية في جميع أنحاء العالم. يقدم باركو الدعم لمبادرة القادة المؤثرين لعام 2021.

تم ترشيح كل قائد مؤثر من قبل جامعته أو مؤسسته مع قصص ملهمة توضح كيفية قيادة كل المكرمون لأعمالهم والابتكار داخل صناعاتهم، والمساهمة في مجتمعاتهم، وتشجيع قادة الأعمال في المستقبل.. قد شملت الدفعة لهذا العام كليات إدارة الأعمال المعتمدة لدى أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال في 15 بلداً، وقد أثر المكرمون على العديد من الصناعات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا والاستدامة. ستجدون القصص الفريدة من نوعها عن كل المكرمون، بما في ذلك ماهية خلقهم تأثيرا ذا مغزى مستدام في العالم، على الرابط التالي: aacsb.edu/influential-leaders .

حول جمعية تطوير كليات الأعمال الدولية (أيه أيه سي أس بي)

تأسست أيه أيه سي أس بي في عام 1916، وهي أكبر تحالف في العالم لتعليم إدارة الأعمال، وربط الأعضاء والمتعلمين بإدارة الأعمال من أجل خلق الجيل القادم من كبار القادة. مع وجود الجمعية في أكثر من 100 بلد وإقليم، فإنها تعزز المشاركة، وتعجل الابتكار، وتضخم الأثر في تعليم القيادة والإدارة. يمكنكم معرفة كيف تقوم الجمعية بتعليم إدارة الأعمال ذي الجودة العالية لسعيها لخلق مجتمع أفضل على الرابط التالي: aacsb.edu .