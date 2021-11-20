‫تعلن شركة بت ديجيتال إنك عن تحديث عمليات إنتاج وتعدين البيتكوين للربع الثالث من عام 2021

نيويورك، 20 نوفمبر 2021 /بي آر نيوزواير/ – بت ديجيتال إنك (ناسداك: BTBT) أعلنت (“بت ديجيتال” أو “الشركة”) وهي شركة تعدين بيتكوين مقرها نيويورك عن تحديثها غير المدقق لعمليات إنتاج وتعدين البيتكوين للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

أبرز الأحداث الافتتاحية للربع الثالث من عام 2021

أكملنا خروج أسطولنا من الصين. وصل كل أسطولنا إلى أمريكا الشمالية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، لم يتبق لدينا ماكينات تعدين في الصين: وتم بالفعل نشر 79.1٪ من أسطول ماكينات التعدين الخاص بنا أو في انتظار التثبيت في أمريكا الشمالية و20.9٪ في مرحلة الانتقال.

تمتلك الشركة 27,744 ماكينة تعدين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 بأقصى حد لإجمالي معدل تجزئة يقدر بقيمة 1.603 إكساهاش في الثانية. يرجع الانخفاض بمقدار 0.318 إكساهاش في الثانية في الربع الثالث إلى إعادة تنظيم الأسطول، حيث باعت الشركة بعض الطرز أو تخلصت منها (تم تعويضه جزئيًا عن طريق عمليات الشراء) تحسباً لفرص الشراء. أدركت الشركة مكاسب قدرها 0.375 مليون دولار على عمليات بيع ماكينات تعدين، وأعيد استثمار صافي عائدات البيع في عمليات شراء ماكينات تعدين اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.

فقد اشترت الشركة 851 ماكينة تعدين في السوق الفورية خلال الربع.

بعد 30 سبتمبر 2021، وقعت الشركة اتفاقية مع بيتمين تكنولوجيز المحدودة (“بيتمين”) لشراء 10000 ماكينة تعدين بيتكوين. من المتوقع أن تؤدي عمليات الشراء التي تم الإعلان عنها مسبقًا إلى زيادة الحد الأقصى لمعدل تجزئة بت ديجيتال بحوالي 1.0 إكساهاش في الثانية. على أساس افتراضي لعمليات الشراء المعلنة، من المتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التجزئة الإجمالي لدينا حوالي 2.603 إكساهاش في الثانية.

ربحت الشركة 248.36 بيتكوين. يُعزى الانخفاض من الربع الثاني إلى برنامج النقل، حيث كانت نسبة أعلى من سعة الأسطول غير متصلة بالإنترنت أثناء الانتقال إلى أمريكا الشمالية أو أثناء انتظار التثبيت فيها بالإضافة إلى عمليات بيع ماكينات التعدين والتخلص منها.

بلغت حيازات الخزينة من البيتكوين والبيتكوين الملفوف 526.1 و101.0 على التوالي لما يعادل 627.1 بيتكوين بقيمة سوقية عادلة تبلغ حوالي 27.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021.

جمعت الشركة 80 مليون دولار من إجمالي العائدات في اكتتاب خاص مع مستثمرين مؤسسيين.

أعلنت الشركة أن بروك بيرس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيتكوين، قد انضم إلى مجلس إدارتها اعتبارًا من 31 أكتوبر 2021.

اكتمل نقل ماكينات التعدين

نتيجة لاستهداف مجلس الدولة لتعدين العملات الافتراضية في الصين، أنهينا جميع عمليات التعدين في الصين في 21 يونيو 2021. وفقًا لذلك، قمنا بتسريع استراتيجية النقل إلى أمريكا الشمالية الخاصة بنا، والتي كانت مستمرة منذ أكتوبر 2020 وأكملنا خروج أسطولنا من الصين خلال الربع الثالث. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، لم يكن لدينا ماكينات تعدين في الصين: تم بالفعل نشر 79.1٪ من أسطولنا أو في انتظار التثبيت في أمريكا الشمالية، و20.9٪ في مرحلة الانتقال. وصل كل أسطولنا إلى أمريكا الشمالية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.

تحديث الطاقة والاستضافة

خلال الربع الثالث، وقعت الشركة اتفاقيتي استضافة جديدتين في الولايات المتحدة تمثلان 135 ميجاوات (“MW“) من سعة الطاقة الإضافية. من المتوقع أن يتم تشغيل كلاهما بواسطة الطاقة المتجددة أو الخالية من الكربون أو كليهما كمكون أساسي مما ينضم إلى جهودنا المستمرة لإزالة الكربون من عمليات التعدين الخاصة بنا.

في 22 يوليو، وقعنا اتفاقية 100 ميجاوات مع ديجيهوست تكنولوجيز (“ديجيهوست”) والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بواسطة ما يقرب من نصف مصادر الطاقة المتجددة أو الخالية من الكربون أو كليهما مع مراعاة وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجيتنا لشراء الطاقة مع ديجيهوست. ترفع هذه الاتفاقية الثانية إجمالي سعة الاستضافة المتعاقد عليها مع ديجيهوست إلى 120 ميجاوات. من المتوقع أن تقدم ديجيهوست أول 20 ميجاوات من سعة الطاقة المتعاقد عليها خلال الربع الرابع من عام 2021. من المقرر تسليم 100 ميجاوات المتبقية خلال الربعين الأول والثاني من عام 2022.

في 25 أغسطس، وقعنا اتفاقية استضافة 35 ميجاوات مع بلوك فيوجن الامريكية (“بلوك فيوجن”) والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بشكل أساسي من مصادر طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية. اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، أكملت بلوك فيوجن المرحلة الأولى (من أربعة مراحل) من عمليات نشر ماكينات التعدين والتي تمثل حوالي 5 ميجاوات من استهلاك الطاقة. ومن المقرر تسليم المراحل الثلاث المتبقية في الربع الرابع من عام 2021 والربع الأول من عام 2022. خلال مدة اتفاقيتنا ولمدة اثنى عشر (12) شهرًا بعد ذلك، تتمتع بت ديجيتال بحق الرفض الأول لمطابقة أي عرض حسن النية من الغير لتمويل أو الحصول على الأوراق المالية أو الأصول الخاصة ببلوك فيوجن أو جميعها والحصول على ائتمان أو استرداد بعض النفقات المتكبدة في تطوير البنية التحتية.

نتيجة لهاتين الاتفاقيتين الجديدتين، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، قامت الشركة بتأمين سعة استضافة كافية لاستكمال إعادة نشر أسطولها في أمريكا الشمالية بالإضافة إلى سعة إضافية موقع عليها لتسهيل نمو الأسطول في المستقبل. تواصل الشركة تقييم ترتيبات الاستضافة الإضافية مع شركاء استضافة جدد قائمين ومحتملين.

أبلغنا شريكنا في الاستضافة كومبيوت نورث ش.م.م (“كومبيوت نورث”) أنه قد تم تأجيل تسليم 40 ميجاوات من سعة الاستضافة التي تم التعاقد عليها خلال الربع الثاني والمتوقع تسليمها في الربع الثالث من عام 2021. لم تحدد شركة كومبيوت نورث حتى الآن توقيت تسليم محدث لهذه السعة الإضافية. وتتوقع بت ديجيتال إعادة توجيه عمليات نشر ماكينات التعدين إلى شركاء مضيفين آخرين في انتظار توقيت التسليم المنقح.

أخبرنا شريكنا المضيف لينك جلوبال تكنولوجيز (“لينك”) أن منشأة لينك التي تقع في ألبرتا بكندا والتي وفرت ما يقرب من 3.3 ميجاوات لاستضافة ماكينات التعدين لدينا كان مطلوبًا منها وقف العمليات نتيجة لنزاع بشأن التراخيص. تقيم لينك حاليًا مواقع بديلة لاستيعاب ماكينات التعدين لدينا. في غضون ذلك، وفي انتظار المزيد من التحديثات، تتوقع بت ديجيتال إعادة توجيه ماكينات التعدين التي تم استضافتها سابقًا مع لينك إلى شركاء مضيفين آخرين.

يلخص الجدول التالي اتفاقيات الاستضافة الموقعة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 وتوقيت التسليم المتوقع بناءً على الاتصالات التي أجريناها مع شركائنا المضيفين: