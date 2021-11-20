تعلن شركة بت ديجيتال إنك عن تحديث عمليات إنتاج وتعدين البيتكوين للربع الثالث من عام 2021
نيويورك، 20 نوفمبر 2021 /بي آر نيوزواير/ – بت ديجيتال إنك (ناسداك: BTBT) أعلنت (“بت ديجيتال” أو “الشركة”) وهي شركة تعدين بيتكوين مقرها نيويورك عن تحديثها غير المدقق لعمليات إنتاج وتعدين البيتكوين للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.
أبرز الأحداث الافتتاحية للربع الثالث من عام 2021
- أكملنا خروج أسطولنا من الصين. وصل كل أسطولنا إلى أمريكا الشمالية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، لم يتبق لدينا ماكينات تعدين في الصين: وتم بالفعل نشر 79.1٪ من أسطول ماكينات التعدين الخاص بنا أو في انتظار التثبيت في أمريكا الشمالية و20.9٪ في مرحلة الانتقال.
- تمتلك الشركة 27,744 ماكينة تعدين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 بأقصى حد لإجمالي معدل تجزئة يقدر بقيمة 1.603 إكساهاش في الثانية. يرجع الانخفاض بمقدار 0.318 إكساهاش في الثانية في الربع الثالث إلى إعادة تنظيم الأسطول، حيث باعت الشركة بعض الطرز أو تخلصت منها (تم تعويضه جزئيًا عن طريق عمليات الشراء) تحسباً لفرص الشراء. أدركت الشركة مكاسب قدرها 0.375 مليون دولار على عمليات بيع ماكينات تعدين، وأعيد استثمار صافي عائدات البيع في عمليات شراء ماكينات تعدين اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.
- فقد اشترت الشركة 851 ماكينة تعدين في السوق الفورية خلال الربع.
- بعد 30 سبتمبر 2021، وقعت الشركة اتفاقية مع بيتمين تكنولوجيز المحدودة (“بيتمين”) لشراء 10000 ماكينة تعدين بيتكوين. من المتوقع أن تؤدي عمليات الشراء التي تم الإعلان عنها مسبقًا إلى زيادة الحد الأقصى لمعدل تجزئة بت ديجيتال بحوالي 1.0 إكساهاش في الثانية. على أساس افتراضي لعمليات الشراء المعلنة، من المتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التجزئة الإجمالي لدينا حوالي 2.603 إكساهاش في الثانية.
- ربحت الشركة 248.36 بيتكوين. يُعزى الانخفاض من الربع الثاني إلى برنامج النقل، حيث كانت نسبة أعلى من سعة الأسطول غير متصلة بالإنترنت أثناء الانتقال إلى أمريكا الشمالية أو أثناء انتظار التثبيت فيها بالإضافة إلى عمليات بيع ماكينات التعدين والتخلص منها.
- بلغت حيازات الخزينة من البيتكوين والبيتكوين الملفوف 526.1 و101.0 على التوالي لما يعادل 627.1 بيتكوين بقيمة سوقية عادلة تبلغ حوالي 27.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021.
- جمعت الشركة 80 مليون دولار من إجمالي العائدات في اكتتاب خاص مع مستثمرين مؤسسيين.
- أعلنت الشركة أن بروك بيرس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيتكوين، قد انضم إلى مجلس إدارتها اعتبارًا من 31 أكتوبر 2021.
اكتمل نقل ماكينات التعدين
نتيجة لاستهداف مجلس الدولة لتعدين العملات الافتراضية في الصين، أنهينا جميع عمليات التعدين في الصين في 21 يونيو 2021. وفقًا لذلك، قمنا بتسريع استراتيجية النقل إلى أمريكا الشمالية الخاصة بنا، والتي كانت مستمرة منذ أكتوبر 2020 وأكملنا خروج أسطولنا من الصين خلال الربع الثالث. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، لم يكن لدينا ماكينات تعدين في الصين: تم بالفعل نشر 79.1٪ من أسطولنا أو في انتظار التثبيت في أمريكا الشمالية، و20.9٪ في مرحلة الانتقال. وصل كل أسطولنا إلى أمريكا الشمالية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.
تحديث الطاقة والاستضافة
خلال الربع الثالث، وقعت الشركة اتفاقيتي استضافة جديدتين في الولايات المتحدة تمثلان 135 ميجاوات (“MW“) من سعة الطاقة الإضافية. من المتوقع أن يتم تشغيل كلاهما بواسطة الطاقة المتجددة أو الخالية من الكربون أو كليهما كمكون أساسي مما ينضم إلى جهودنا المستمرة لإزالة الكربون من عمليات التعدين الخاصة بنا.
في 22 يوليو، وقعنا اتفاقية 100 ميجاوات مع ديجيهوست تكنولوجيز (“ديجيهوست”) والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بواسطة ما يقرب من نصف مصادر الطاقة المتجددة أو الخالية من الكربون أو كليهما مع مراعاة وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجيتنا لشراء الطاقة مع ديجيهوست. ترفع هذه الاتفاقية الثانية إجمالي سعة الاستضافة المتعاقد عليها مع ديجيهوست إلى 120 ميجاوات. من المتوقع أن تقدم ديجيهوست أول 20 ميجاوات من سعة الطاقة المتعاقد عليها خلال الربع الرابع من عام 2021. من المقرر تسليم 100 ميجاوات المتبقية خلال الربعين الأول والثاني من عام 2022.
في 25 أغسطس، وقعنا اتفاقية استضافة 35 ميجاوات مع بلوك فيوجن الامريكية (“بلوك فيوجن”) والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بشكل أساسي من مصادر طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية. اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، أكملت بلوك فيوجن المرحلة الأولى (من أربعة مراحل) من عمليات نشر ماكينات التعدين والتي تمثل حوالي 5 ميجاوات من استهلاك الطاقة. ومن المقرر تسليم المراحل الثلاث المتبقية في الربع الرابع من عام 2021 والربع الأول من عام 2022. خلال مدة اتفاقيتنا ولمدة اثنى عشر (12) شهرًا بعد ذلك، تتمتع بت ديجيتال بحق الرفض الأول لمطابقة أي عرض حسن النية من الغير لتمويل أو الحصول على الأوراق المالية أو الأصول الخاصة ببلوك فيوجن أو جميعها والحصول على ائتمان أو استرداد بعض النفقات المتكبدة في تطوير البنية التحتية.
نتيجة لهاتين الاتفاقيتين الجديدتين، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، قامت الشركة بتأمين سعة استضافة كافية لاستكمال إعادة نشر أسطولها في أمريكا الشمالية بالإضافة إلى سعة إضافية موقع عليها لتسهيل نمو الأسطول في المستقبل. تواصل الشركة تقييم ترتيبات الاستضافة الإضافية مع شركاء استضافة جدد قائمين ومحتملين.
أبلغنا شريكنا في الاستضافة كومبيوت نورث ش.م.م (“كومبيوت نورث”) أنه قد تم تأجيل تسليم 40 ميجاوات من سعة الاستضافة التي تم التعاقد عليها خلال الربع الثاني والمتوقع تسليمها في الربع الثالث من عام 2021. لم تحدد شركة كومبيوت نورث حتى الآن توقيت تسليم محدث لهذه السعة الإضافية. وتتوقع بت ديجيتال إعادة توجيه عمليات نشر ماكينات التعدين إلى شركاء مضيفين آخرين في انتظار توقيت التسليم المنقح.
أخبرنا شريكنا المضيف لينك جلوبال تكنولوجيز (“لينك”) أن منشأة لينك التي تقع في ألبرتا بكندا والتي وفرت ما يقرب من 3.3 ميجاوات لاستضافة ماكينات التعدين لدينا كان مطلوبًا منها وقف العمليات نتيجة لنزاع بشأن التراخيص. تقيم لينك حاليًا مواقع بديلة لاستيعاب ماكينات التعدين لدينا. في غضون ذلك، وفي انتظار المزيد من التحديثات، تتوقع بت ديجيتال إعادة توجيه ماكينات التعدين التي تم استضافتها سابقًا مع لينك إلى شركاء مضيفين آخرين.
يلخص الجدول التالي اتفاقيات الاستضافة الموقعة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 وتوقيت التسليم المتوقع بناءً على الاتصالات التي أجريناها مع شركائنا المضيفين:
|
الشريك المضيف
|
التاريخ
|
الموقع:
|
سعة
|
% من
|
وقت
|
كومبيوت نورث
|
9/9/2020
|
تكساس
|
0.3
|
0.1%
|
تم التسليم
|
لينك جلوبال
|
31/1/2020
|
سيتم التسليم
|
3.3
|
1.5%
|
سيتم التسليم
|
كومبيوت نورث
|
30/12/2020
|
نبراسكا
|
6.5
|
3.0%
|
تم التسليم
|
كومبيوت نورث
|
21/1/2021
|
نبراسكا
|
9.2
|
4.3%
|
تم التسليم
|
أخرى
|
22/2/2021
|
جورجيا
|
0.3
|
0.2%
|
تم التسليم
|
كومبيوت نورث
|
12/3/2021
|
سيتم التسليم
|
40.0
|
18.6%
|
سيتم التسليم
|
ديجيهوست
|
10/6/2021
|
نيويورك
|
20.0
|
9.3%
|
الربع الرابع من عام 2021
|
ديجيهوست
|
22/7/2021
|
نيويورك
|
100.0
|
46.6%
|
من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2022
|
بلوك فيوجن الأمريكية
|
25/8/2021
|
نيويورك
|
35.0
|
16.3%
|
من الربع الرابع من عام 2021 إلى الربع الأول
|
الإجمالي
|
214.6
|
100.0%
|
(1) تم تسليم ما يقرب من 5 ميجاوات اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.
يلخص الجدول التالي عمليات تسليم الاستضافة المتوقعة بالربع:
|
وقت التسليم المتوقع
|
سعة الطاقة المتوقعة (ميجاوات)
|
تم التسليم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021
|
21.3
|
الربع الرابع من عام 2021
|
30.0
|
الربع الأول من عام 2022
|
80.0
|
الربع الثاني من عام 2022
|
40.0
|
سيتم التحديد
|
43.3
|
الإجمالي
|
214.6
على أساس افتراضي لاتفاقيات الاستضافة الموقعة حتى الآن، نتوقع أن نتمتع بطاقة أساسية تقديرية تنافسية ومعدل استضافة يقارب 3.6 سنتات لكل كيلووات / ساعة على أساس متوسط مرجح سنوي. وبالتالي فإن معدل الطاقة الأساسي السابق هو تقدير ويعتمد على بعض الافتراضات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر التسعير التقديري لشراء الطاقة في المستقبل ويستبعد تأثير ترتيبات مشاركة الأرباح. نحن نحقق ما نرى أنه معدلات استضافة جذابة جزئيًا من خلال تقديم حصص أرباح للعديد من شركائنا المضيفين. كما نرى أن مشاركة الأرباح تساعد في مواءمة المصالح مع شكرائنا المضيفين وتساهم في رفع مستوى أداء ماكينات التعدين المستضافة لدينا وزيادة وقت تشغيلها.
تحديث إنتاج بيتكوين
في الربع الثالث من عام 2021، حصلت بت ديجيتال على 248.4 عملة بيتكوين تم سكها حديثًا وهو ما يمثل انخفاضًا من 588.4 التي حصلت عليها في الربع الثاني. يرجع سبب الانخفاض إلى نقل ماكينات التعدين المذكورة أعلاه بالإضافة إلى إعادة تحديد موقع الأسطول حيث باعت الشركة بعض ماكينات التعدين أو تخلصت منها. من المتوقع أن يزداد إنتاج البيتكوين بعد الانتهاء من إعادة نشر ماكينات التعدين التي تم نقلها من الصين وهو أمر متوقع خلال الربع الأول من عام 2022 وبمجرد إتمام عمليات الشراء المعلنة لماكينات التعدين.
كان إنتاج البيتكوين ربع السنوي للشركة منذ بدء عمليات التعدين لدينا على النحو التالي:
تحديث أسطول ماكينات التعدين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، امتلكت الشركة 27744 ماكينة تعدين بمعدل تجزئة إجمالي تقديري بحد أقصى 1.603 إكساهاش في الثانية، وهذا يمثل انخفاض من 32,500 ماكينة تعدين و1.915 إكساهاش في الثانية اعتبارًا من 30 يونيو 2021. ويرجع سبب الانخفاض إلى عمليات بيع بعض ماكينات التعدين والتخلص منها والذي تم تعويضه جزئيًا عن طريق عمليات شراء ماكينات تعدين كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه. يتكون أسطول الشركة من ماكينات تعدين مملوكة من الطرازات التالية:
|
الطراز
|
مملوك اعتبارًا من
|
MicroBT Whatsminer M21S
|
16,296
|
MicroBT Whatsminer M20S
|
3,690
|
Bitmain Antminer S17
|
3,641
|
MicroBT Whatsminer M10
|
1,938
|
Bitmain Antminer T3
|
769
|
Bitmain Antminer S19 Pro
|
605
|
Bitmain Antminer S17+
|
500
|
MicroBT Whatsminer M30S
|
261
|
Bitmain Antminer T17+
|
44
|
الإجمالي
|
27,744
عمليات شراء ماكينات التعدين وبيعها والتخلص منها
خلال الربع الثالث، اشترينا 851 ماكينة تعدين في السوق الفورية بما فيها طرازات 400 Bitmain S19Pro و451 Bitmain S17. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، تم بالفعل نشر جميع ماكينات التعدين الذين تم شراؤها حديثًا في أمريكا الشمالية.
بعد 30 سبتمبر 2021، وقعنا اتفاقية مع بيتماين لشراء 10000 ماكينة تعدين بيتكوين. يقدر الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي بمبلغ 65.000.000 دولار أمريكي (مع مراعاة بعض الخصومات المحتملة) تم سداد الأقساط الأولية منه ويستحق سداد القسط النهائي قبل كل شحنة بمدة عشرة (10) أيام خلال شهر يونيو من عام 2022. من المتوقع أن تؤدي عمليات الشراء المعلنة إلى زيادة معدل تجزئة أسطول ماكينات التعدين الخاص بشركة بت ديجيتال بحوالي 1.0 إكساهاش في الثانية. على أساس افتراضي للمشتريات المعلنة، من المتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التجزئة الإجمالي لدينا حوالي 2.603 إكساهاش في الثانية.
تتوقع الشركة استمرار فرصة شراء ماكينات تعدين إضافية سواء في السوق الفورية أو من الشركات المصنعة في الأشهر المقبلة وفقًا لظروف السوق وتوافر رأس المال وتواصل مراقبة ظروف السوق الخاصة بفرص الشراء هذه.
خلال هذا الربع، واصلنا تغيير موقع أسطولنا من خلال بيع 4200 ماكينة تعدين باعتبار أنها تدرعائدًا متوقعًا على رأس المال المستثمر أقل مقارنة بمكاينات التعدين التي نري أنه يمكننا شراؤه ا، أو باعتبارها غير مناسبة للنقل لمسافات طويلة إلى أمريكا الشمالية أو جميع ذلك. تضمنت ماكينات التعدين المباعة 4000 من طرازBitmain S17 و200 من طرازBitmain T17. وسجلت الشركة مكاسب قدرها 0.375 مليون دولار من هذه المبيعات بشكل إجمالي. تم إعادة استثمار صافي عائدات البيع في عمليات شراء أو أوامر شراء ماكينات تعدين أو جميعها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.
خلال هذا الربع، تخلينا عن 1407 من ماكينات التعدين التي تم اعتبار وصولها إلى نهاية أعمارها الإنتاجية ولم تعد تعمل أو كان من الممكن أن تكون غير موفرة أو يستحيل إصلاحها أو نقلها أو جميع ذلك. تضمنت ماكينات التعدين التي تم التخلص منها 611 من طراز Bitmain S17 + و301 من طراز MicroBT M21S و252 من طراز MicroBT M10 و212 من طراز Bitmain T17 + و31 من طراز Bitmain T3.
صفقة الاكتتاب الخاص مع المستثمرين المؤسسيين
في 5 أكتوبر 2021، أغلقت الشركة اكتتابها الخاص المعلن مسبقًا مع مستثمرين مؤسسيين لبيع 13،490،728 سهم عادي. كما أصدرت الشركة للمستثمرين ضمانات غير مسجلة لشراء ما يصل إلى 10,118,046 سهم عادي. بلغ إجمالي عائدات الطرح الخاص حوالي 80 مليون دولار قبل خصم أتعاب موظف الطرح ونفقات الطرح المقدرة الأخرى.
تعيين مدير
في 28 سبتمبر 2021، أعلنت الشركة تعيين بروك بيرس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيتكوين، في مجلس إدارتها. أصبح هذا التعيين ساري المفعول في 31 أكتوبر 2021.
توضيح الإدارة
صرح بريان بوليت، الرئيس التنفيذي لشركة بت ديجيتال بما يلي: “تمثل بت ديجيتال علامة فارقة لشركتنا. وأصبحت أصول التعدين لدينا الآن خارج الصين بالكامل و100٪ في أمريكا الشمالية.” “ومن غير المعتاد أن تواجه شركة ما نقل غالبية أصولها التشغيلية في جميع أنحاء العالم في جدول زمني سريع. ولكننا حققنا إنجازًا لوجستيًا كبيرًا بعد أن بدأنا النقل في أكتوبر 2020 وذلك بفضل فريقنا الموهوب وشركائنا وأسبقيتنا. أود أن أشكر فريق بت ديجيتال بأكمله على الأداء الاستثنائي للتنفيذ في ظل هذه الظروف غير المسبوق.”
“كما أنه من غير المعتاد أيضًا أن يخرج اقتصاد ضخم من قطاع رأسي بأكمله كما فعلت الصين في وقت سابق من هذا العام من خلال حظر تعدين البيتكوين. على الرغم من التعقيد التشغيلي الأولي – وهو تحد واجهه فريقنا بشكل مباشر – نرى أن التحول الذي حدث في توزيع التجزئة العالمي سيؤدي إلى تكوين شبكة بيتكوين أقوى مع وجود غالبية التجزئة الآن هنا في أمريكا الشمالية .”
“بإغلاق طرحنا الأخير لأسهم بقيمة 80 مليون دولار، أوضحنا وصولنا إلى رأس مال ينمو ورحبنا بمساهمين مؤسسيين جدد. نشكر هذه المؤسسات لثقتها بنا في استثماراتها.”
“لقد التزمنا بمعظم العائدات الصافية للطرح في غضون أسبوع واحد تقريبًا حيث قمنا بالحصول على 10000 وحدة بيتماين جديدة وفقًا لما نرى أنه شروط جذابة. وعلى الرغم من أن النقل السريع دفعنا إلى اختيار أسطولنا القديم بشكل متواضع، فإننا نتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين الربحية، حيث تجاوز نشاط الشراء لدينا بشكل كبير الانخفاض المؤقت في حجم الأسطول منذ بداية الربع الثالث. على أساس افتراضي للمشتريات المُعلنة، نتوقع أن يكون لدينا ما يقرب من 2.6 إكساهاش في الثانية من طاقة التعدين.”
“وأخيرًا، رحبنا في مجلس إدارتنا ببروك بيرس، رائد التشفير الأسطوري الذي لا يحتاج إلى مقدمة. نعتقد أنه من خلال منصبه الرفيع حديثًا في الشركة، فإن معرفة بروك الواسعة وعلاقاته وتوجيهاته في هذا المجال ستكون لا تقدر بثمن عند المضي قدمًا .”
نبذة عن بت ديجيتال
بت ديجيتال إنك هي شركة تعدين بيتكوين مقرها في مدينة نيويورك. تقع عمليات التعدين لدينا في أمريكا الشمالية. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بسام تابار sam@bit-digital.com أو زيارة موقعنا www.bit-digital.com.
عناية المستثمر
ينطوي الاستثمار في أوراقنا المالية على درجة عالية من المخاطر. قبل اتخاذ قرار الاستثمار، يجب أن تفكر مليًا في المخاطر والشكوك والبيانات التطلعية الموضحة ضمن “عوامل المخاطرة” في بند 3.د بأحدث تقرير سنوي لدينا على النموذج 20-F للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في حالة حدوث أي مخاطر جوهرية، من المحتمل أن تتأثر تجارتنا أو وضعنا المالي أو نتائج عملياتنا. في هذه الحالة، يمكن أن تنخفض قيمة الأوراق المالية الخاصة بنا وقد تفقد جزءًا من استثمارك أو كله. لا تنحصر المشاكل التي تواجهنا فقط في المخاطر والشكوك التي نصفها. كما قد تؤدي أي مخاطر إضافية غير معروفة لنا حاليًا أو نعتبرها حاليًا غير جوهرية إلى إضعاف عملياتنا التجارية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون أداؤنا المالي السابق مؤشرًا موثوقًا به لأدائنا المستقبلي، ولا ينبغي استخدام الاتجاهات التاريخية لتوقع النتائج في المستقبل. فقد تؤثر التغييرات المستقبلية في معدل صعوبة التعدين على مستوى الشبكة أو يؤثر معدل تجزئة بيتكوين بشكل جوهري على الأداء المستقبلي لإنتاج بت ديجيتال من بيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، تفترض جميع المناقشات بشأن المقاييس المالية معدلات صعوبة التعدين اعتبارًا من سبتمبر 2021. راجع “بيان الملاذ الآمن” أدناه.
بيان الملاذ الآمن
قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض “البيانات التطلعية” المتعلقة بأعمال شركة بت ديجيتال إنك والشركات التابعة لها. وتعد جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة هنا “بيانات تطلعية.” وغالبًا ما تُعرف هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل “يعتقد” أو “يتوقع” أو عبارات مماثلة تتضمن مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة. على الرغم من أن الشركة ترى أن التوقعات المنعكسة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها تنطوي على افتراضات ومخاطر وشكوك وقد تكون هذه التوقعات غير صحيحة. يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية والتي لا تتحدث إلا عما حدث اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل مادي عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل تشمل تلك التي تمت مناقشتها في التقارير الدورية للشركة والمودعة بلجنة الأوراق المالية والبورصات والمتاحة على موقعها على الإنترنت علىhttp://www.sec.gov. جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلى الشركة أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها مؤهلة صراحة في مجملها بموجب هذه العوامل. بخلاف ما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية، لا تتحمل الشركة واجب تحديث هذه البيانات التطلعية.
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ملاحظة: سيختلف معدل تجزئة التشغيل الفعلي اعتمادًا على معدل صعوبة الشبكة ومعدل التجزئة الإجمالي للشبكة وعمليات منشآتنا وحالة عمال المناجم لدينا.
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