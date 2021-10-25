‫تعلن Love That Design عن جوائز التصميم المستدام الأولى في المنطقة بالاشتراك مع Surge For Water

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 25 أكتوبر / تشرين أول 2021 / – سترحب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأول جوائزها للتصميم الداخلي التي تركز على البيئة هذا العام – الجوائز المستدامة 2021 من Love That Design، والتي ستجري في ديسمبر 2021. تم تنظيم هذه الجوائز بالتعاون مع Surge، وهي منظمة غير ربحية تقدم حلولاً للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة والصحة الشهرية للمجتمعات المحلية المحتاجة، وستكون هذه الجوائز الأولى من نوعها في المنطقة المخصصة للتصميم المستدام.

اكتسبت Love That Design سمعة طيبة خلال خمس سنوات من وجودها النشط كمنصة تصميم داخلي رقمية شاملة وذكية مكرسة لتسليط الضوء على التصميم الجيد والأحداث الجارية في مجال الهندسة المعمارية والتصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعرضها على العالم. تتماشى هذه الجوائز تمامًا مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لحكومة دبي، والتي تركز على تحسين جودة الهواء، والحفاظ على موارد المياه، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وإنشاء بنية تحتية تركز على الاستدامة. كما أنها تتوافق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة الشاملة للأمم المتحدة (SDGs) التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان السلام والازدهار بحلول عام 2030.

تشمل المشاركات في جوائز الاستدامة 2021 مشاريع ومنتجات وشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بروح تصميم مستدامة تمامًا من حيث الجماليات والممارسات.

يقول سيدهارث بيترز، الشريك المؤسس في Love That Design: “الهدف من هذه الجوائز هو تحقيق تركيز أكبر على الاهتمام العالمي المتزايد باستمرار بتغير المناخ، وحاجتنا إلى اتخاذ قرارات أكثر وعيًا”. “ستسلط الجوائز الضوء على المشاريع والمنتجات التي تفخر بأنها مستدامة بيئيًا ، وتشد انتباه الصناعة بشكل عام. ونأمل بهذه الجوائز أن نكون حافزًا لتغيير أسرع”.

“لا يعني التركيز على التصميم المستدام بالضرورة منتجًا أو مساحة أقل إبداعًا” يضيف بن ديسوزا، الشريك المؤسس في Love That Design. “ومن خلال عرض المساحات المبتكرة والصديقة للبيئة ذات التوجه التصميمي بشكل مذهل، نأمل أن نخلق زيادة في الطلب على مثل هذه التصميمات الداخلية”.

مع الانتقال العالمي التدريجي إلى نمط حياة صديق للبيئة، يبدو إطلاق جوائز الاستدامة هذه بمثابة تقدم طبيعي لـ Love That Design، لسد الفجوة الأخيرة المتبقية في سوق مليء بالفعل بجوائز التصميم.

لقد كانت شركة Love That Design مؤيدًا قويًا وفعالًا لـ Surge for Water منذ عام 2017. تُقيم Surge كل عام مسابقتها الإقليمية في التصميم، والتي تتوج بحفل كبير. ستُعقد الفعالية هذا العام في 8 ديسمبر 2021 في فندق آدريس، دبي مارينا، وكانت الشراكة مع Surge للحصول على هذه الجوائز بمثابة إلتقاء مثالي للأفكار.

يقول شيلبا ألفا، مؤسس Surge: “نظرًا لأن Surge يوفر الوصول إلى المياه الصالحة للشرب للمجتمعات العالمية المحتاجة، فإننا ندرك أيضًا الدور الذي يلعبه كل شخص في حل أزمة المياه”. “تعد جوائز الاستدامة هذه بالشراكة مع Love That Design طريقة رائعة لزيادة الوعي بقضيتنا والمساعدة في بناء عالم أفضل.”

يقول بن: “نحن نبحث دائمًا عن طرق لدعم Surge لأننا نؤمن حقًا بجهودهم لمساعدة البشرية من خلال زيادة الوعي بنقص الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب في الدول الفقيرة”. “لقد أضفنا ببساطة بُعدًا آخر إلى فعاليتهم الناجحة بالفعل “صمّم، وتناول الطعام، وأحدِث فرقًا” والذي يحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى صوت أقوى لتغيير العادات والتفكير التقليدي.”

لمزيد من المعلومات حول جوائز الاستدامة 2021 من Love That Design، تفضل بزيارة الموقع www.lovethatdesign.com/awards/sustainability-2021 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى awards@lovethatdesign.com

معلومات عن Surge For Water

Surge for Water منظمة غير ربحية تستثمر في المجتمعات من خلال توفير حلول للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة والصحة الشهرية للمساعدة في إنهاء حلقة الفقر. تعمل المنظمة يدًا بيد مع الشركاء المحليين لتصميم وتنفيذ الحلول المناسبة، مما يضمن الاستمرارية من خلال التخطيط والتنفيذ الواعين. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة موقع Surgeforwater.org أو قم بالاتصال على الرقم 4576097-97150+.

معلومات عن Love That Design

Love That Design عبارة عن منصة علاقات بين مؤسسات الأعمال تعرض أفضل مشاريع الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في المنطقة. هدف العلامة التجارية، كما يوحي اسمها، هو السعي الحثيث للتصميم الجيد، وتعزيز أعلى المعايير والممارسات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تستضيف المنصة الرقمية مجتمعًا مزدهرًا من الفاعلين في مجال الهندسة المعمارية والتصميم مع شبكة واسعة من الفنيين وشركات التصميم والعلامات التجارية والمنتجات، وتنشر محتوى عالي الجودة يوميًا، للاحتفال بإنجازات التصميم في المنطقة وخارجها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة موقع lovethatdesign.com أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى press@lovethatdesign.com أو قم بالاتصال على الرقم 97143443667+.