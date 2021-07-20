‫تعيين الرئيس التنفيذي للعمليات المشهود له في Illumina ‏Bob Ragusa ليكون عضوًا في مجلس إدارة Dante Labs بهدف دعم تنفيذ استراتيجيتها العالمية المتكاملة للطب الدقيق

Press Release

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يقود Bob Ragusa العمليات العالمية الخاصة بشركة Illumina وهو مساهم رئيسي في نمو الشركة وتوسعها العالمي.

في الواقع، إنّ خدمات الطب الدقيق المتكاملة التي تقدمها Dante Labs تؤدي إلى الاستفادة من تداخل عمليات المختبر المحلي مع البرمجيات المركزية وقاعدة البيانات.

تقوم مهمة Dante Labs على تسريع تقدّم العلم بالنسبة إلى المرضى من أجل إنقاذ المزيد من الأرواح.

كامبريدج، المملكة المتحدة، بتاريخ 19 يوليو 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم شركة Dante Labs التي تُعدّ رائدةً على الصعيد العالمي في علم الجينوم والطبّ الدقيق عن تعيين Bob Ragusa كعضوٍ في مجلس إدارتها. تجدر الإشارة إلى أنّ Bob هو الرئيس التنفيذي للعمليات في Illumina Inc. ‏(NASDAQ: ILMN)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال منصات التسلسل.

وفي هذا الإطار، ذكر السيد Ragusa: “أنه متحمسٌ جدًا للعمل مع Dante لمساعدتها في الانتقال من أدوات الجينوم المحسّنة والاكتشاف العلمي إلى التأثير الإيجابي على المرضى.”

وقالت Andrea Riposati، الرئيسة التنفيذية في Dante Labs: “كوننا عملاء شركة Illumina، فقد انذهلنا بالدعم العام للعملاء والتميز التشغيلي. يتولى Bob مسؤولية قيادة هذه الإنجازات ودعم المختبرات السريرية والبحثية عالميًا. يُعدّ Bob من الشخصيات البارزة في علم الحياة وسيساعدنا في نشر عروضنا التجارية والسريرية العالمية للطب الدقيق متعدد التخصصات والمتكامل. يسر الفريق بأكمله في Dante Labs الاستفادة من قيادته وتوجيهاته لدعم خطة النمو الطموحة لدينا.”

تقاطع البيانات والنتائج السريرية

يتطلب اعتماد تسلسل الجينوم بأكمله بأغلبية ساحقة تغيير نموذج عمليات المعمل وتحليل البيانات. لقد تعلمت Dante Labs ذلك بعد معاناة وبنيت المهارات اللازمة لتمكين اعتماد تسلسل الجينوم بأكمله بأغلبية ساحقة على نطاق عالمي من خلال العمل مع المرضى والأطباء والشركات في 97 بلد وإعداد الآلاف من التقارير السريرية وتقارير المستهلكين كل يوم.

ويُعدّ تعيين Bob Ragusa عضوًا في مجلس الإدارة متسقًا بشكل كبير من الناحية الاستراتيجية مع تطلعات الشركة للتوسع والنمو عالميًا. وتستفيد Dante Labs من المختبرات المحلية لتطوير الخبرة بالمجال المحلي مع ربط كل العمليات المحلية في شبكتها العالمية للحصول على آراء جماعية مستنيرة ومتميزة في كل سوق.

يؤدي تكامل Dante Labs للبرامج والبيانات مع البيولوجيا الفعلية في المختبرات إلى توليد رؤى فريدة وتمكين حلقة ملاحظات مستمرة.

أدى استحواذ Dante Labs على CCG إلى خلق امتياز عالمي في علم الأورام الدقيق مع إمكانية التأثير على المرضى في كل أنحاء العالم، بسوق إجمالية يمكن الوصول إليها بمبلغ 75 مليار دولار.

بنت Dante Labs فريقًا ممتازًا يختص بعلم الجينوم السكاني والطب الدقيق.

تشارك أكثر من 40 دولة بنشاط في برامج الجينوميات السكانية مع العديد من الدول الأخرى التي يمكن أن تستفيد من الطب الوقائي القائم على الجينوم لمواطنيها.

تخدم Dante Labs عملاءها في 97 دولة عبر المختبرات السريرية ومراكز التسلسل في المملكة المتحدة وإيطاليا، مع التخطيط لمختبرين آخرين على الأقل في عام 2021 لتوسيع نطاق تواجدها العالمي.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

يقع مقر شركة Dante Labs في كامبريدج في المملكة المتحدة، ولها مختبر بحثي في مدينة ولفرهامبتون، وقد دعمت الشركةُ طلب حكومة المملكة المتحدة المُلحّ والعاجل لتوسيع نطاق حل الاختبارات عالية السعة والمؤتمتة للغاية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتشمل المرضى المصابين فضلاً عن المرضى الذين يحملون أجسامًا مضادة لهذا الفيروس. وقد تمكَّنت شركة Dante Labs من تحقيق ذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحالية التي تم تطويرها لأبحاث تسلسل الجينوم الكامل.

Giorgio Lodi،‏ [email protected]. ‎+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com